UFC Hafif Sıklet Şampiyonu Habib Nurmagomedov kariyerini noktaladı

Dağıstanlı şampiyon dövüşçü Habib Nurmagomedov, UFC Hafif Sıklet kemerini üçüncü kez korumak için Justin Gaethje ile karşı karşıya geldi.
Habib Nurmagomedov, rakibi Justin Gaethje'i bayıltarak nakavt etti. UFC Hafif Sıklet Şampiyonu Khabib Nurmagomedov, annesine söz verdiğini ve kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
Habib Nurmagomedov, çıktığı 29 maçın tamamını kazandı.
"Babamın vasiyetini yerine getireceğim"
Dağıstanlı dövüşçü yaptığı açıklamada bırakma kararını şu sözlerle ifade etti:
- "Babama verdiğim sözü tutuyorum. Anneme de son maçım olacağını söylemiştim. Allah bana her şeyi verdi. Takımıma teşekkür ediyorum, onları çok seviyorum. Babamsız buraya geldim, babama olanlardan sonra ilk kez dövüştüm. O olmadan devam edemem..."
Babasını koronavirüs nedeniyle kaybetmişti
Habib Nurmagomedov'un babası Abdulmanap Nurmagomedov, 3 Temmuz'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmişti.
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