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UFC Hafif Sıklet Şampiyonu Habib Nurmagomedov kariyerini noktaladı

Şampiyon dövüşçü Habib Nurmagomedov, UFC Hafif Sıklet Unvan maçında rakibi Justin Gaethje'i nakavt etti ve kariyerini sonlandırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle babasını kaybeden Habib, 'öğretmenine' verdiği sözü tuttu.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle babasını kaybeden Habib, 'öğretmenine' verdiği sözü tuttu.

Dağıstanlı şampiyon dövüşçü Habib Nurmagomedov, UFC Hafif Sıklet kemerini üçüncü kez korumak için Justin Gaethje ile karşı karşıya geldi.

Habib Nurmagomedov, rakibi Justin Gaethje'i bayıltarak nakavt etti. UFC Hafif Sıklet Şampiyonu Khabib Nurmagomedov, annesine söz verdiğini ve kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Habib Nurmagomedov, çıktığı 29 maçın tamamını kazandı.

"Babamın vasiyetini yerine getireceğim"

Dağıstanlı dövüşçü yaptığı açıklamada bırakma kararını şu sözlerle ifade etti:

  • "Babama verdiğim sözü tutuyorum. Anneme de son maçım olacağını söylemiştim. Allah bana her şeyi verdi. Takımıma teşekkür ediyorum, onları çok seviyorum. Babamsız buraya geldim, babama olanlardan sonra ilk kez dövüştüm. O olmadan devam edemem..."

Babasını koronavirüs nedeniyle kaybetmişti

Habib Nurmagomedov'un babası Abdulmanap Nurmagomedov, 3 Temmuz'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmişti.

Yenilmez şampiyon Khabib Nurmagomedov, kariyerini sonlandırdığı karşılaşmada gözyaşlarına boğuldu
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Yenilmez şampiyon Khabib Nurmagomedov, kariyerini sonlandırdığı karşılaşmada gözyaşlarına boğuldu

Dağıstanlı şampiyon dövüşçü Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje ile karşı karşıya geldi. Nurmagomedov, rakibi Justin Gaethje'i bayıltarak nakavt etti. Yakın zamanda babasını koronavirüsten kaybeden Nurmagomedov, podyumda gözyaşlarına boğuldu. Karşılaşma sonrasında UFC Hafif Siklet Şampiyonu Khabib Nurmagomedov, annesine söz verdiğini ve kariyerini sonlandırdığını açıkladı.


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