Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası sona erdi

Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası sona erdi

16:1730/03/2026, Pazartesi
Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası
Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası

Uluslararası Muaythai Federasyonu ve Türkiye Muaythai Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası tamamlandı.

Uluslararası Muaythai Federasyonunun (IFMA) yıllık faaliyet takviminde yer alan ve Türkiye Muaythai Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası tamamlandı.

Kemer ilçesindeki Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 25 ülkeden 390 sporcu katıldı.

Türkiye, turnuvada elde ettiği 26'sı altın 149 madalyayla hem toplam madalya sayısında hem de genel sıralamada ilk sırada yer aldı.

Aynı zamanda Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı ve IFMA Başkan Yardımcısı olan Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, organizasyonun başarıyla tamamlandığını söyledi.

Bu tür uluslararası organizasyonların sporcuların gelişimine katkı sağladığına, ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşliği de güçlendirdiğine dikkati çeken Yıldız, "Organizasyonun düzenlenmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve bakanlık birimlerine, federasyon yönetim kurulu üyelerine, idari-teknik heyet ve sporculara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Kars hava durumu: Yarın okullar tatil mi, Valilik açıklama yaptı mı?