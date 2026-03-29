Ahmet Cömert Boks Turnuvası 6 yıllık aranın ardından yeniden başlıyor

16:05 29/03/2026, Pazar
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu
İstanbul'da 6 yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın tanıtım toplantısı yapıldı. Bağcılar'daki Complex İstanbul Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyon, 5 Nisan'da sona erecek. Türkiye Boks Federasyonu (TBF) Başkanı Suat Hekimoğlu, turnuvanın olimpiyat oyunları öncesi önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı.

Bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Ahmet Cömert Boğaziçi Boks Turnuvası, yarın İstanbul'da başlayacak.


Son olarak 13-18 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyona, 5 Nisan Pazar günü sona erecek.

Turnuvaya katılacak Erkek Boks Milli Takımı, Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını tamamladı.

34. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye Boks Federasyonu (TBF) Başkanı Suat Hekimoğlu, yönetim kurulu üyeleri Talat Mehmet Tanfer, Ercüment Aslan, Özgür Güzey'in yanı sıra Ahmet Cömert'in oğlu Atilla Cömert katıldı.

Hekimoğlu: Olimpiyat'ta başarılı olması için bu turnuvalar altyapıdır

Turnuvanın olimpiyat oyunları öncesi önemli bir organizasyon olduğunu söyleyen Suat Hekimoğlu, şu ifadeleri kullandı:


"Organizasyon 7 gün boyunca 14 ülkeden 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek. Milli sporcularımızın 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda başarılı olması için bu turnuvalar altyapıdır. Umarım bu turnuvaların sayısı artar. Bu organizasyonun, Trabzon'da yapılacak üst minikler Avrupa Şampiyonası'nın ve 2027 Avrupa Oyunları'nın bir provası olacağını düşünüyorum. Sporcularımız ellerinden gelen mücadeleyi verecekler. Ringde ter dökecek sporcularımıza başarılar diliyorum. Turnuvanın boks ve spor camiasını hayırlı olmasını temenni ediyorum. 50'ye yakın sporcumuz burada yer alacak. Olimpik kadromuz burada yok ama buradakiler de olimpik kadro içinde olacak. Burada onları görmek istiyoruz. Bu turnuvalar, sporcuların güncel durumunu görmemizi sağlıyor. 2028'e kadar bu gözlemleri yapıp en doğru kararı vereceğiz. Her kilonun en iyisi kimse olimpiyata o gitmeli. Bayan boksu dünyada çok gelişiyor. Eskiden Özbekler ve Kazaklar bayan boksunda iyi değildi ama şimdi onlar da çok iyiler. Biz de çok değer veriyoruz. Kastamonu kamp merkezinde sadece bayan boksa yönelik bir otel yapmak istiyoruz. Bunu da Sayın Bakanımıza ileteceğiz. Bayan boksu önüne geçilmez şekilde gelişiyor. Kadınların da bu işin içinde olması memnuniyet verici."

Kadın Boks Milli Takımı, turnuvaya Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlandı.













