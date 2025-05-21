Türkiye Boks Şampiyonası’nda büyük başarı

Yapılan açıklamada, ‘Azmin, disiplinin ve inancın meyvesini veren sporcularımızı ve bu başarının mimarlarından antrenörümüz Fırat Aras’ı yürekten tebrik ediyoruz. Erzurum, sporun her branşında iddialı, gençleriyle gururlu, başarıya adanmış bir şehir olmaya devam ediyor.