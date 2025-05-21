Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Türkiye Boks Şampiyonası’nda büyük başarı

Türkiye Boks Şampiyonası’nda büyük başarı

15:3221/05/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Türkiye Boks Şampiyonası’nda büyük başarı
Türkiye Boks Şampiyonası’nda büyük başarı

Ağrı’da 12-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası’nda Erzurum Büyükşehir Belediyesi sporcuları rüzgar gibi esti, Erzurum’un adını zirveye taşıdı. Şampiyonada 55 kiloda Ahmet Yasir Yılmaz, 90 kiloda Doğukan Demirceylan Türkiye Şampiyonu olarak kürsüde yer aldı. Elde edilen büyük başarıyla birlikte iki sporcu da milli takıma gitmeye hak kazandı.

Yapılan açıklamada, ‘Azmin, disiplinin ve inancın meyvesini veren sporcularımızı ve bu başarının mimarlarından antrenörümüz Fırat Aras’ı yürekten tebrik ediyoruz. Erzurum, sporun her branşında iddialı, gençleriyle gururlu, başarıya adanmış bir şehir olmaya devam ediyor.

Sporun ve sporcunun yanında durmaya, genç yeteneklere destek olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu başarı Erzurum’un, bu gurur hepimizin.’ İfadelerine yer verildi.

#Türkiye
#boks
#şampiyona
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
iOS 19 güncellemesini alacak ve almayacak iPhone modelleri belli oldu: O telefonların fişi çekiliyor