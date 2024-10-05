Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de 8. hafta heyecanı bu akşam başlayacak. Süper Lig’de haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor’u konuk edecek. 1. Lig’de haftanın açılış maçında ise Çorum FK - Iğdır FK’yı, Erzurumspor FK ise evinde Boluspor’u konuk edecek. Nesine 2. Lig'de 6, Nesine 3. Lig’de 5. hafta mücadeleleri yapılacak. Peki, Trendyol Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte haftanın maçları.