Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig 8. haftasında evinde Bandırmaspor’u konuk etti. Maçı 90 dakika 1-0 önde götüren Ümraniyespor son dakika golüyle yıkıldı ve maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 39’da Georgi Minvhev ve 90+3'te Marco Paixao'dan geldi. Ümraniyespor bu sonuçla puanını 14’e çıkararak maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Bandırmaspor ise 12 puanla 7. sırada yer aldı. Ümraniyespor - Bandırmaspor maç özeti haberimizde.
Trendyol 1. Lig 8. haftasında Ümraniyespor ve Bandırma karşı karşıya geldi. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Ümraniyespor ligde 2. beraberliğini alarak 14 puanla 2. sırada yer aldı. Bandırmaspor ise 12 puanla 6. sırada yer aldı. Ümraniyespor - Bandırmaspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.