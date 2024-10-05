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Ümraniyespor evinde Bandırma'ya karşı son dakika golüyle yıkıldı: 1-1 ÖZET

Ümraniyespor evinde Bandırma'ya karşı son dakika golüyle yıkıldı: 1-1 ÖZET

15:365/10/2024, Cumartesi
G: 5/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ümraniyespor - Bandırmaspor maç özeti
Ümraniyespor - Bandırmaspor maç özeti

Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig 8. haftasında evinde Bandırmaspor’u konuk etti. Maçı 90 dakika 1-0 önde götüren Ümraniyespor son dakika golüyle yıkıldı ve maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 39’da Georgi Minvhev ve 90+3'te Marco Paixao'dan geldi. Ümraniyespor bu sonuçla puanını 14’e çıkararak maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Bandırmaspor ise 12 puanla 7. sırada yer aldı. Ümraniyespor - Bandırmaspor maç özeti haberimizde.

Trendyol 1. Lig 8. haftasında Ümraniyespor ve Bandırma karşı karşıya geldi. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Ümraniyespor ligde 2. beraberliğini alarak 14 puanla 2. sırada yer aldı. Bandırmaspor ise 12 puanla 6. sırada yer aldı. Ümraniyespor - Bandırmaspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

ÜMRANİYESPOR - BANDIRMASPOR MAÇ ÖZETİ

Ümrayenispor - Bandırmaspor maç özetini izlemek için

ÜMRANİYESPOR - BANDIRMASPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 8. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI





#Ümraniyespor
#Bandırmaspor
#TFF 1. Lig

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