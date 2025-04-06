Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile Siltaş Yapı Pendikspor takımları, Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Central Hospital Ümraniyespor oyuncusu Jurgen Badhi (solda) ile Siltaş Yapı Pendikspor oyuncusu Jetmir Topalli mücadele etti.
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile Siltaş Yapı Pendikspor golsüz berabere kaldı.
Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Pendikspor'u konuk etti.
Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi. Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 46 yaptı. Pendikspor ise 42 puana yükseldi.
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