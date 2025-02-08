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Volkan Demirel'in yerine Jose Morais

Volkan Demirel'in yerine Jose Morais

09:548/02/2025, Cumartesi
AA
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Jose Morais takımla ilk idmanına çıktı.
Jose Morais takımla ilk idmanına çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'de teknik direktörlük görevine Portekizli çalıştırıcı Jose Morais getirildi.

Bodrum FK'de Jose Morais dönemi başladı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekipte teknik direktörlük koltuğu, deneyimli teknik direktör Portekizli Jose Morais'e emanet edildi. Bodrum FK, Morais ve ekibi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.


Yeni teknik direktör Morais ve ekibi takımla çalışmalara başladı. Morais, 10 Şubat Pazartesi akşamı Bodrum'da oynanacak Göztepe maçında takımın başında sahaya çıkacak.


Dünya kulüplerinde görev yaptı

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe başlayan 59 yaşındaki Portekizli teknik adam, dünyanın farklı liglerinde önemli takımlarda görev aldı.


Jose Mourinho'nun yardımcısı olarak Inter, Real Madrid, Porto ve Chelsea'de görev alan Morais, Güney Kore, Suudi Arabistan, İran ve Türkiye'de de çeşitli takımlarda teknik direktörlük yaptı. Morais, 2016 yılında Türkiye'de Antalyaspor'un başında yer almıştı.


Son olarak 2022-2024 yılları arasında İran temsilcisi Sepahan'ı çalıştıran Morais, bu süreçte takımıyla Asya Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti, İran Kupası'nı kazandı.


Morais, teknik adamlık kariyerinde çalıştırdığı takımlarla 2 kez Güney Kore Lig 1 Kupası, birer kez de Güney Kore Kupası, Suudi Arabistan Pro Lig Kupası, Suudi Arabistan Süper Kupası ve İran Kupası kazandı.


Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Volkan Demirel ile karşılıklı olarak yollarını ayırmıştı.





#Süper Lig
#Bodrum FK
#Jose Morais

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