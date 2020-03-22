Yabancı oyunculara koronavirüs kontratı: Ülkesine dönenler maaş alamayacak

Liglerin ileri bir tarihe ertelenmesi nedeniyle yabancı oyuncuların sözleşmeleri konusunda anlaşma maddeleri oluşturan birçok kulüp, oyuncularına bu anlaşmaları imzalatarak maddi tedbirler aldı.

Frutti Extra Bursaspor ve Türk Telekom'un başını çektiği birçok ekip, ağırlıklı 6 maddenin yer aldığı anlaşmaları oyuncuları ile imzaladı.

Bu maddeler kapsamında yabancı oyunculara kendi ülkesine gitme izni verildi ancak bu süreçte maaşlarını alamayacakları tebliğ edildi. Ülkede kalacak yabancı basketbolcuların ise sözleşmelerinin aynen devam edeceği belirtildi.

Birçok ING Basketbol Süper Ligi ekibinin yabancı oyuncularıyla imzaladığı anlaşmanın maddeleri şu şekilde;

1 - Dünyada yaşanan sağlık sorunlarından dolayı,Türkiye’de kalmak veya gitmekte özgürsünüz.

2 - Kulüp oyuncularına mart ayı itibarıyla maaşları, primleri, maç başı ücretleri, yani tüm alacakları ödenecek.

3 - Salgın nedeniyle ülkenize gitmeniz halinde, Türkiye’ye döndüğünüzde 14 gün karantina altına alınacaksınız.

4 - FIBA ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından oynanma kararı alınır ise sporcular, kulüplerin vermiş olduğu tarihlerde Türkiye'ye dönecektir, antrenman ve maç programına uyacaklardır. Bu şartlara uymaları halinde kontratlardaki tüm maddeler devam edecektir.

5 - FIBA ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından oynanma kararı alınır ise Türkiye'ye dönmeyi kabul etmeyen sporcuların sözleşmesindeki hakları, hak kaybına uğrar. Bu süreç FIBA ve TBF tarafından iptal edilirse, sözleşmeler FIBA ve TBF maddeleriyle çözülecektir.

6 - Türkiye’de kalmayı düşünen yabancı sporcuların sözleşmesindeki tüm sosyal haklar, lig başlayana kadar aynen devam edecektir.

Fenerbahçeli basketbolcularda koronavirüs şüphesi Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Basketbol Erkek A Takımı'nda bazı oyuncular ile idari kadro çalışanlarında koronavirüse rastlandığı kaydedildi.Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadele yer verildi;"Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip coronavirüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır. Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir. Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır."Fenerbahçe, yurt dışında son olarak Euroleague maçında 6 Mart tarihinde Khimki Moskova ile deplasmanda karşılaşmış ardından ING Basketbol Süper Ligi’nde 8 Mart’ta Beşiktaş ve 15 Mart’ta da Tofaş ile oynamıştı.Bilgilendirme🔗 https://t.co/yj7CMxrjVk pic.twitter.com/BEXJPkMC4J— Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) 21 Mart 2020

Beşikaş'tan koronavirüs açıklaması: Takımımızda belirtileri olan kimse yok Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs belirtilerine Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın bazı oyuncuları ile idari çalışanlarında rastlanmasının ardından siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 belirtileri görülen Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın oyuncuları ile idari çalışanlarının bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.Kovid-19 vakalarının Avrupa'da görülmeye başlandığı andan itibaren kulüp olarak duruma büyük bir hassasiyetle yaklaşıldığı ve gerekli tedbirlerin alındığının kaydedildiği açıklamada, "Sağlık ekiplerimiz tarafından sürekli olarak gözlem altına tutulan sporcularımıza, Kovid-19 salgınından korunmanın yolları ile ilgili bilgiler verilmiş, liglerin ertelenmesiyle birlikte antrenmanlara ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.Siyah-beyazlı ekibin 13 gün önce Fenerbahçe Beko ile bir maç oynadığı hatırlatılarak, şu görüşlere yer verildi;"13 gün önce sahamızda karşılaştığımız Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın bazı sporcuları ile idari çalışanlarında Kovid-19 belirtilerine rastlanmasının ardından kamuoyunda oluşabilecek spekülasyonların önüne geçmek adına, Beşiktaş Sompo Sigorta Takımı'mızın sporcuları, teknik ve idari kadrosu ile çalışanlarında, Kovid-19 belirtilerine rastlanmadığını ve ekibimizde bu belirtileri gösteren kimsenin olmadığını ifade ederiz. Kulübümüzde görevli sağlık ekiplerinin Kovid-19 salgını ile ilgili süreci büyük bir titizlikle takip ederek sporcularımız ile teknik ve idari kadrolarımızın sağlık durumlarıyla yakından ilgilendiklerini belirtir, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."Federasyon ve kulüplerden Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajıFenerbahçeli basketbolcularda koronavirüs şüphesi