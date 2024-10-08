Young Boys teknik direktörünü kovdu

"Yönetim, teknik direktör Patrick Rahmen'i serbest bırakma kararı aldı. Geçen sezon olduğu gibi, U21 teknik direktörü Joál Magnin takımı ara ve ikinci bir emre kadar devralacak. Bundan sonra 53 yaşındaki genç önceki pozisyonunda yeniden aktif olacak. Patrick Rahmen ve Enrico Schirinzi'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz."