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Young Boys teknik direktörünü kovdu

Young Boys teknik direktörünü kovdu

19:098/10/2024, Salı
G: 8/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Teknik direktör Patrick Rahmen
Teknik direktör Patrick Rahmen

İsviçre ekiplerinden Young Boys alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Patrick Rahmen ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

İsviçre ekiplerinden Young Boys, teknik direktör Patrick Rahmen ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.


Young Boys'tan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"Yönetim, teknik direktör Patrick Rahmen'i serbest bırakma kararı aldı. Geçen sezon olduğu gibi, U21 teknik direktörü Joál Magnin takımı ara ve ikinci bir emre kadar devralacak. Bundan sonra 53 yaşındaki genç önceki pozisyonunda yeniden aktif olacak. Patrick Rahmen ve Enrico Schirinzi'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz."


Patrick Rahmen yönetiminde Young Boys bu sezon çıktığı 9 karşılaşmada 6 puan toplayarak son sırada yer aldı. Şampiyonlar Ligi'nde ise iki maçtan mağlubiyetle ayrıldı.




#Young Boys
#Patrick Rahmen
#İsviçre Ligi

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