Yunus Akgün durmuyor

Süper Lig’deki son maçında shasında Kayserispor’u 2-1 yenen Galatasaray, hücumdaki etkisiyle dikkat çekiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezon 17 lig maçında 49 kez fileleri sarsmayı başardı. Maç başına 2.8 gol üreten sarı-kırmızılılar, bu alanda da zirvede yer aldı. Galatasaray'ın bu sezon gol yollarındaki en etkili isimlerinden biri Yunus Akgün oldu. Kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren 24 yaşındaki oyuncu, oynadığı futbolla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Yunus, üst üste 4 lig maçında 4 kez fileleri havalandırırken, 4 de gol pası verdi. Milli futbolcu Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor ve Göztepe ağlarını sarsmayı başardı. Yunus, tüm kulvarlardaki gol sayısını ise 11'e çıkardı. Bu süreçte 5 asist yapan 24 yaşındaki futbolcu, toplamda ise 16 gole doğrudan etki etti.

KARİYER REKORUNA İLERLİYOR

Yunus, bu sezon sona ermeden 6 kez daha takımına skor katkısı sağlarsa, en skorer performansı olan 2021-22 sezonunu geride bırakacak. Milli futbolcu, o sezon kiralık oynadığı Adana Demirspor'da 9 gol ve 12 asistlik bir performans sergilemişti.

SERİ DEVAM EDİYOR

Diğer yandan Galatasaray'ın tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisi de sürüyor. Son olarak sahasında Göztepe'yi yenen teknik direktör Okan Buruk'un ekibi, ligde galibiyet serisini 4 maça yükseltti. Sarı-kırmızılılar, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 21 maçta ise mağlubiyet yüzü görmedi.

Barış Alper'in aklında Avrupa var

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, oğlunun geleceğiyle ilgili konuştu. Yılmaz Yüksel, "Bütün futbolcuların kafasında Avrupa var. Barış'ın da Avrupa'ya gitmek istediğini düşünüyorum. Bir takım söyleyemem. Hayırlısı neyse o olsun" ifadelerini kullandı. Barış Alper'in Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Aslan'da Başakşehir hazırlıkları başladı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda bulunan Galatasaray ilk maçında Başakşehir ile çarşamba günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla süren antrenman, çift kale maçla bitti. Galatasaray hazırlıklarını bugün de sürecek.







