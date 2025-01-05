Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Yılmaz Bal: Kadıköy'den puanla ayrılabilirdik

Yılmaz Bal: Kadıköy'den puanla ayrılabilirdik

22:305/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yılmaz Bal
Yılmaz Bal

Atakaş Hatayspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Bal, “Fenerbahçe gibi güçlü bir takımdan puanla ayrılabilirdik” diye konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Hatayspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Bal, açıklamalarda bulundu.


İlk golün kırılma anı olduğunu vurgulayan Bal, “Oyuna baktığımız zaman ilk yarı Fenerbahçe üstün görünebilir ama taktiksel olarak önce karşılayıp alanları daraltıp onları daha öne çıkarıp pozisyon bulmak istiyorduk. Talihsiz gol yedik. Oyuncularımız sonrasında güzel tepki verdi. İkinci yarıdaki oyunda 75'ten sonra Fenerbahçe gibi güçlü bir takımdan puanla ayrılabilirdik” diye konuştu.


Takımdaki eksik oyunculara vurgu yapan Bal, “Bugün 5 cezalı 5 de sakat oyuncumuz vardı. 17 yaşındaki Yiğit Ali'yi oynatmak nasip oldu. Türk futboluna umarım stoper kazandırırız. Fenerbahçe'ye karşı bir başkaldırı olarak değerlendirebiliriz. Puanla da ayrılabilirdik, bundan sonra Fenerbahçe takımına başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.





#Yılmaz Bal
#Fenerbahçe
#Hatayspor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
iOS 18.3 güncellemesi ne zaman? iPhone'larda büyük değişiklik yaşanacak! Kullanıcılar için akıllı ev ekosistemini daha kapsayıcı hale getiriyor