Yılmaz Bal: Kadıköy'den puanla ayrılabilirdik

İlk golün kırılma anı olduğunu vurgulayan Bal, “Oyuna baktığımız zaman ilk yarı Fenerbahçe üstün görünebilir ama taktiksel olarak önce karşılayıp alanları daraltıp onları daha öne çıkarıp pozisyon bulmak istiyorduk. Talihsiz gol yedik. Oyuncularımız sonrasında güzel tepki verdi. İkinci yarıdaki oyunda 75'ten sonra Fenerbahçe gibi güçlü bir takımdan puanla ayrılabilirdik” diye konuştu.