Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
Yuşa Kerim Kaba Türkiye’nin adını ‘şampiyon’ yazdırdı

Yuşa Kerim Kaba Türkiye’nin adını ‘şampiyon’ yazdırdı

16:0315/04/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Kürsüde zirveye çıkan Yuşa Kerim Kaba, madalyasını aldı.
Kürsüde zirveye çıkan Yuşa Kerim Kaba, madalyasını aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Yuşa Kerim Kaba, Manisa da düzenlenen Haluk Günözgen Yunus Emre MTB CUP C2 Ulusal ve Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası’nda Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Yuşa Kerim Kaba, 11 ve 13 Nisan tarihleri arasında Manisa’da düzenlenen Haluk Günözgen Yunus Emre MTB CUP C2 Ulusal ve Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası’na katıldı. Parkurda gösterdiği nefes kesen performansla U11 kategorisinde Türkiye birincisi oldu.


Zorlu parkurda rakiplerini geride bırakan genç yetenek, ulusal ve uluslararası birçok başarılı sporcunun yarıştığı organizasyonda hem Türkiye’ye hem de Sakarya’ya büyük bir gurur yaşattı. Yuşa Kerim Kaba, podyuma çıkarak şampiyonluk madalyasını aldı.


Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından yayınlanan mesajda, "Manisa da düzenlenen Haluk Günözgen Yunus Emre MTB CUP C2 Ulusal ve Uluslararası dağ bisikleti yarışlarında U11 kategorisinde Türkiye birincisi olan sporcumuz Yuşa Kerim Kaba’yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.





#Sakarya Büyükşehir Belediyesi
#Yuşa Kerim Kaba
#Haluk Günözgen Yunus Emre
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ 2025: 1. dönem buzağı desteği ne zaman yatacak?