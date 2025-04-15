Yuşa Kerim Kaba Türkiye’nin adını ‘şampiyon’ yazdırdı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Yuşa Kerim Kaba, 11 ve 13 Nisan tarihleri arasında Manisa’da düzenlenen Haluk Günözgen Yunus Emre MTB CUP C2 Ulusal ve Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası’na katıldı. Parkurda gösterdiği nefes kesen performansla U11 kategorisinde Türkiye birincisi oldu.





Zorlu parkurda rakiplerini geride bırakan genç yetenek, ulusal ve uluslararası birçok başarılı sporcunun yarıştığı organizasyonda hem Türkiye’ye hem de Sakarya’ya büyük bir gurur yaşattı. Yuşa Kerim Kaba, podyuma çıkarak şampiyonluk madalyasını aldı.





Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından yayınlanan mesajda, "Manisa da düzenlenen Haluk Günözgen Yunus Emre MTB CUP C2 Ulusal ve Uluslararası dağ bisikleti yarışlarında U11 kategorisinde Türkiye birincisi olan sporcumuz Yuşa Kerim Kaba’yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.















