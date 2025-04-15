AKRA Gran Fondo Kemer'de koşulacak

Türkiye'nin önemli bisiklet destinasyonlarından Antalya'nın Kemer ilçesinde ‘Pedallar döner, dostluk büyür' sloganı ile düzenlenecek organizasyon, amatör yol bisikletçilerine unutulmaz bir yarış imkanı sunacak. Ulusal ve uluslararası birçok sporcuyu bir araya getirecek organizasyonda sporcular iyilik ve dostluğa pedal basacaklar.





Argeus Travel & Events ve Yedi İletişim tarafından 2018 yılından bu yana düzenlenen organizasyon, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre gerçekleşecek. AKRA Gran Fondo, 2 bin metreden fazla tırmanışa sahip 98 kilometrelik uzun ‘AKRA' parkuru ve 537 metreden fazla tırmanışa sahip 49 kilometrelik ‘AG Tohum' parkuru katılımcıların beğenisini toplamaya devam edecek. Yarış, Kemer Olbia Parkı'ndan start alacak ve yaklaşık 6 saatin ardından aynı noktada sona erecek.





EĞLENCE ZİRVE YAPACAK

AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum'da sürpriz hediyeler ve eğlencesi ile zirve yapacak. Organizasyonda 18 Nisan Cuma günü 18.30-19.30 saatleri arasında ve 19 Nisan Cumartesi günü 12.00-13.00 saatleri arasında canlı müzik keyfi katılımcıların beğenisine sunulacak. Yarışın ardından ise katılımcılara özel gerçekleştirilerek çekilişle birbirinden değerli hediyeler sahipleriyle buluşacak.





KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI

Doğal güzellikleri ön plana çıkan organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden gelecek bisikletçiler, bir yarıştan ziyade dostluk içinde Kemer'in büyüleyici atmosferinde pedal basacak. Organizasyon kapsamında Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz başkanlığında tüm paydaşların katıldığı koordinasyon toplantısı yapıldı.





Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, turizm takvimlerinde nisan ayını bisiklet ile kodladıklarını dile getirerek, “Nisan ayında birbirinden heyecanlı bisiklet etkinliklerimiz olacak. İlk etkinliğimiz olan Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'nı çok başarılı şekilde tamamladık. Sırada sabırsızlıkla beklediğimiz AKRA Gran Fondo var. Bugünkü toplantımızda bu etkinliğin planlaması ve koordinasyonu için bir araya geldik. Doğa Sporları Merkezi olma yönünde bu etkinlikler Kemerimize güç katmaktadır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.











