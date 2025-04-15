Avrupa şampiyonu milli atıcı Tunahan Tatoğlu Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Kısa bir zamanda Türkiye'de bazı organizasyonlarda derece elde ettiğini belirten Tunahan, "Kısa sürede derece elde etmem beni daha çok motive etti ve ardından 3 ay sonra düzenlenen Federasyon Kupası'nda Türkiye şampiyonu oldum. Antrenmanlarıma devam ettim, birkaç defa milli takım barajlarını geçtim. Son olarak Avrupa Şampiyonu oldum." dedi.