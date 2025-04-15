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Avrupa şampiyonu milli atıcı Tunahan Tatoğlu Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Avrupa şampiyonu milli atıcı Tunahan Tatoğlu Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

12:0315/04/2025, Salı
AA
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Milli atıcı Tunahan Tatoğlu
Milli atıcı Tunahan Tatoğlu

Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazanan Tunahan Tatoğlu, hazırlıklarına memleketi Kahramanmaraş'ta devam ediyor.

Avrupa şampiyonu milli atıcı Tunahan Tatoğlu, Dünya Şampiyonası için hazırlıklarına başladı.


Hırvatistan'ın Osijek kentinde mart ayında düzenlenen Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazanan Tunahan Tatoğlu, hazırlıklarına memleketi Kahramanmaraş'ta devam ediyor.


Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Havalı Silahlar Atış Poligonu'nda çalışan 21 yaşındaki sporcu, Mısır'da 6-16 Kasım'da düzenlenecek. Dünya Şampiyonası'nda da kürsünün zirvesini hedefliyor.

Tunahan Tatoğlu, yaptığı açıklamada lisede beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle bu spora yöneldiğini söyledi.


Kısa bir zamanda Türkiye'de bazı organizasyonlarda derece elde ettiğini belirten Tunahan, "Kısa sürede derece elde etmem beni daha çok motive etti ve ardından 3 ay sonra düzenlenen Federasyon Kupası'nda Türkiye şampiyonu oldum. Antrenmanlarıma devam ettim, birkaç defa milli takım barajlarını geçtim. Son olarak Avrupa Şampiyonu oldum." dedi.

İlk hedefi olan Dünya Şampiyonası'na sıkı bir şekilde hazırlandığını aktaran milli sporcu, şunları kaydetti:

"Dünya Şampiyonası için antrenmanlarıma başladım. İnşallah, gençler kategorisinde güzel bir başarı elde etmek istiyorum. Gençler kategorisindeki son yılım. Önümüzdeki yıldan itibaren büyükler kategorisinde yarışmalara katılacağım. İnşallah büyükler kategorisine geçtikten sonra 2028 yılında düzenlenecek Los Angeles Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanırım. Buradan güzel bir başarıyla dönmeyi çok isterim."


Antrenör Yusuf Tusat ise Tunahan Tatoğlu'nun genç sporculara örnek olduğunu ifade etti.




#Tunahan Tatoğlu
#Atıcılık
#Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası
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