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Harun Algül Avrupa şampiyonu

Harun Algül Avrupa şampiyonu

15:3214/04/2025, Pazartesi
IHA
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Harun Algül, Moldova'da bayrağımızı gururla dalgalandırdı.
Harun Algül, Moldova'da bayrağımızı gururla dalgalandırdı.

Moldova’nın başkenti Kişinev’de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası’nda erkekler 55 kiloda Harun Algül, koparmada 112 kilogramlık kaldırışıyla altın madalya kazandı.

2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası, Moldova’da devam ediyor.


Başkent Kişinev’deki Arena Spor Salonu’nda 42 ülkeden 185 kadın, 148 erkek olmak üzere toplam 333 sporcunun katılımı ile organize edilen şampiyonanın ikinci gününde erkekler 55 kiloda milli sporcular Muammer Şahin ve Harun Algül yarıştı. Algül, koparmada 112 kg derecesiyle altın madalya kazandı. Harun Algül, silkmede 129 kg ile yedinci, toplamda ise 241 kg derecesiyle beşinci sırada yer aldı.


Muammer Şahin ise koparmada 109 kg, silkmede 120 kg ve toplamda 229 kg’lık derecelerle yarışmayı tamamladı.






#Avrupa Halter Şampiyonası
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