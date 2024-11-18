Zaha'ya kapılar kapalı

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu transfer ettiği ancak umduğunu bulamadığı Wilfried Zaha kiralık gittiği Lyon'da da tutunamadı. Yaz transfer döneminde bir yıllığına Lyon'a kiralanan Zaha, Fransız ekibinde sadece 111 dakika süre alabildi. Finansal problemler yaşayan ve küme düşürülmesi söz konusu olan Fransız ekibi, devre arasında bazı oyuncularıyla yollarını ayırmayı planlıyor. Bu isimler arasında Zaha'nın da olduğu öğrenildi. Fildişi Sahilli oyuncunun performansından memnun olmayan Fransız ekibi, sarı-kırmızılı takıma geri göndermek istiyor.
Galatasaray cephesinde ise Zaha'ya kapıların kapandığı öğrenildi. Yüksek maliyeti ve yetersiz performansının yanı sıra Florya'da da huzursuzluk çıkartan 32 yaşındaki futbolcu, hem lig hem de Avrupa'da başarı arayan oyuncu grubuna sokulmayacak. Devre arasında Zaha'nın takıma dönmesine sıcak bakmayan sarı-kırmızılılar, sezon sonu için de ayrılık planları yapıyor. Zaha'nın menajeriyle toplantı yapacak yönetim, sene sonu için de takım bulmasını isteyecek.