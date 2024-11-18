Zaha'ya kapılar kapalı

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu transfer ettiği ancak umduğunu bulamadığı Wilfried Zaha kiralık gittiği Lyon'da da tutunamadı. Yaz transfer döneminde bir yıllığına Lyon'a kiralanan Zaha, Fransız ekibinde sadece 111 dakika süre alabildi. Finansal problemler yaşayan ve küme düşürülmesi söz konusu olan Fransız ekibi, devre arasında bazı oyuncularıyla yollarını ayırmayı planlıyor. Bu isimler arasında Zaha'nın da olduğu öğrenildi. Fildişi Sahilli oyuncunun performansından memnun olmayan Fransız ekibi, sarı-kırmızılı takıma geri göndermek istiyor.