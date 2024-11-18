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Zaha'ya kapılar kapalı

Zaha'ya kapılar kapalı

Umut Yılmaz
09:4218/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Wilfried Zaha, Lyon formasıyla çıktığı 5 maçta 1 asist yapabildi.
Wilfried Zaha, Lyon formasıyla çıktığı 5 maçta 1 asist yapabildi.

Galatasaray'dan sonra Lyon'da da tutunamayan Wilfried Zaha'ya tüm kapılar kapandı. Fransız ekibinin yollarını ayırmayı planladığı Fildişi Sahilli oyuncuya sarı-kırmızılı takımda yer yok.

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu transfer ettiği ancak umduğunu bulamadığı Wilfried Zaha kiralık gittiği Lyon'da da tutunamadı. Yaz transfer döneminde bir yıllığına Lyon'a kiralanan Zaha, Fransız ekibinde sadece 111 dakika süre alabildi. Finansal problemler yaşayan ve küme düşürülmesi söz konusu olan Fransız ekibi, devre arasında bazı oyuncularıyla yollarını ayırmayı planlıyor. Bu isimler arasında Zaha'nın da olduğu öğrenildi. Fildişi Sahilli oyuncunun performansından memnun olmayan Fransız ekibi, sarı-kırmızılı takıma geri göndermek istiyor.


Okan Buruk ile Zaha arasında sorun yaşanmıştı.

Takımda yer yok

Galatasaray cephesinde ise Zaha'ya kapıların kapandığı öğrenildi. Yüksek maliyeti ve yetersiz performansının yanı sıra Florya'da da huzursuzluk çıkartan 32 yaşındaki futbolcu, hem lig hem de Avrupa'da başarı arayan oyuncu grubuna sokulmayacak. Devre arasında Zaha'nın takıma dönmesine sıcak bakmayan sarı-kırmızılılar, sezon sonu için de ayrılık planları yapıyor. Zaha'nın menajeriyle toplantı yapacak yönetim, sene sonu için de takım bulmasını isteyecek.









#Galatasaray
#Lyon
#Wilfried Zaha

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