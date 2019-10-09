Zanka: Emre Belözoğlu bizi şampiyonluğa ulaştıracak

Fenerbahçe’nin Danimarkalı stoperi Zanka lakaplı Mathias Jorgensen, bu sezon şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söyledi.

İngiltere temsilcisi Huddersfield Town’dan sezon başında sarı-lacivertli taktıma transfer olan Zanka, Danimarka Milli Takımı kampında yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe’de forma giymekten çok mutluyum. Kulübün anlayış sistemine uyduğumu düşünüyorum ve kültürünü öğrenmeye çalışıyorum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynamayı her zaman hayal ediyordum. Kariyerimde başka büyük takımlarda ve büyük liglerde de oynadım ama Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte daha önce hiç oynamadım. Taraftarın takıma yönelik tutkusunu ve aşkını yakından hissediyorsunuz. İstenilen sonuçları alamazsak taraftarların hayal kırıklığını, iyi sonuçlar aldığımızda ise taraftarın sevincini görebiliyorum” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe’nin şampiyonluğa inancıyla ilgili soruyu yanıtlayan 29 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı: “Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Çok iyi bir kaptanımız var, Emre Belözoğlu. Şampiyonluk için ne gerektiğini biliyor ve büyük bir tutkuyla futbol oynuyor. Kulübe çok büyük saygısı var ve sahipleniyor. Onun bizi doğru adımlarla şampiyonluğa ulaştıracağından eminim. Çok iyi bir takım kurduk, ancak yeni bir ekibiz ve daha iyi olmamız gerek. Sezon ilerledikçe daha iyi olacağız. Fenerbahçe’de olduğumuzun ve burada başarılı olmak için neyin gerektiğinin bilincindeyiz. Bu doğrultuda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

Galatasaray derbisi ile ilgili düşüncelerini aktaran Zanka, “Bence eşsiz bir derbi ve bunu sahada yaşayabilmek harika. Kadıköy’de oynayacağımız rövanş maçını şimdiden heyecanla bekliyorum” diye konuştu.

"Çayı ve mantıyı çok seviyorum"

İstanbul’u çok sevdiğini ve daha önce hiç böyle büyük bir şehirde yaşamadığını söyleyen Zanka, “İstanbul’da yaşamaktan zevk alıyorum. Çok büyük bir şehir. Bazı kültürel farklılıklar olmasına rağmen, farklılıkları öğrenmek bana çok büyük bir zevk veriyor. Burayı daha fazla keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Güzel birçok kültürü var. Örneğin çay kültürü. Çayı çok seviyorum ve bol bol içiyorum. Mantıyı da çok seviyorum. Bence çok lezzetli. Kulüpte birkaç defa yeme fırsatım oldu. Kulüp aşçımız çok becerikli, bana nasıl yapıldığını ve nasıl yeneceğini gösterdi. Tadına bayıldım” değerlendirmesinde bulundu.