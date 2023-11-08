Ziraat Bankası’ndan Türk voleyboluna büyük destek

İmza töreninde konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar; ”Ziraat Bankası 160 yıldır çiftçisinden, sanayicisine, emeklisinden öğrencisine kadar herkesin ve her kesimin bankası olduğu gibi ”Bir Bankadan Daha Fazlası” olmanın sorumluluğuyla Türk Sporunun gelişmesi için de destek vermeye devam ediyor. Bu desteklerimizin en güzel örnekleri olarak 15 yıldır sponsoru olduğumuz Ziraat Türkiye Kupası ile 1981 yılından bu yana voleybol branşında mücadele eden Ziraat Bankası Spor Kulübümüzü verebiliriz. Ziraat Türkiye Kupası ile Türkiye’nin dört bir yanından takımları bir araya getiriyor, Ziraat Bankası Spor Kulübü olarak da son 10 yılda 1500’den fazla gencimizi sporla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün itibariyle kulübümüzde yetişip Efeler liginde farklı takımlarda mücadele eden 19 sporcumuz bulunmaktadır. Ziraat Bankası Spor Kulübü olarak alt yapıyı çok önemsediğimizi belirtmek isterim. Bu doğrultuda sosyal sorumluluk projemiz kapsamındaki voleybol okulumuzun sporcu kaynağını Türkiye’nin dört bir yanında yaptığımız yetenek taramaları sonucu elde etmekteyiz. Yetenekli olan öğrencilerimizin hem kendilerini voleybol branşında geliştirmeleri hem de mevcut okul derslerini sürdürebilmeleri amacıyla olanaklar sağlamaktayız. Gençlerimize spor sevgisini aşılayarak onların spora olan ilgisini arttırmayı hedefliyoruz. Son yıllarda bunun da meyvesini aldığımıza inanıyorum. Tribünlerde takımlarını coşku ve heyecanla destekleyen gençlerimizi görüyor, onların kötü alışkanlıklardan uzak kalarak voleybola olan ilgilerinin her geçen gün arttığını gözlemliyoruz. Bugün de Türk Sporuna desteklerimize bir yenisini daha ekleyerek Ankara’daki Voleybol Salonuna 10 yıl süreyle isim sponsoru oluyoruz. Nice başarılara imza attığımız bu salon, bundan böyle 10 yıl süreyle “TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu” olarak isimlendirilecektir. Ziraat Bankası olarak Türk sporuna verdiğimiz desteklere bundan sonra da devam