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Ziraat Türkiye Kupası 2. turu ne zaman başlayacak?

Ziraat Türkiye Kupası 2. turu ne zaman başlayacak?

16:287/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türkiye Kupası 2. Tur
Türkiye Kupası 2. Tur

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu, yarın oynanacak üç müsabakayla başlayacak. Saat 13.00 seansında Kilis Belediyespor-Balıkesirspor, 15.00'te Zonguldak Kömürspor-Kırıkkale Futbol ve 19.00'ta Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor maçları oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu, yarın oynanacak 3 müsabakayla başlayacak.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun 2. eleme turundaki maç programı şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası 2. turu ne zaman başlayacak, eşleşmeler nasıl?

Yarın:

13.00 Kilis Belediyespor-Balıkesirspor (Kilis 7 Aralık)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Kırıkkale Futbol (Karaelmas Kemal Köksal)

19.00 Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor (Fethiye İlçe)


9 Ekim Çarşamba:

13.00 Adıyaman FK-Afyonspor (Kahta İlçe)

14.00 Kahramanmaraşspor-Çorluspor 1947 (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

14.00 Kolibri Ağrı 1970-Arnavutköy Belediyespor (Vali Lütfü Yeğenoğlu)

14.00 Muğlaspor-Sarıyer (Stat açıklanmadı)

14.00 Niğde Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

14.00 23 Elazığ FK-Polatlı 1926 (Doğukent)

14.00 Bitlis Özgülderespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor (Bitlis 8 Ağustos)

14.00 Karabük İdmanyurdu-Bursa Nilüfer FK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 Tuzlaspor-Tire 2021 FK (Stat açıklanmadı)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Şırnak Petrolspor (Stat açıklanmadı)

14.00 Fatsa Belediyespor-Silifke Belediyespor (Fatsa İlçe)

14.00 Smart Holding Çayelispor-Yeşil Yalova FK (Çayeli İlçe)

14.00 Amasyaspor FK-Bucak Belediye Oğuzhanspor (12 Haziran Şehir)

14.00 Nazillispor-Somaspor (Nazilli İlçe)

14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırklarelispor Futbol (Stat açıklanmadı)

14.00 Ankara Demirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Stat açıklanmadı)

14.00 Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor (Arhavi İlçe)

14.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Mardin 1969 (Alemdağ)

14.00 Küçükçekmece Sinopspor-Altınordu (Stat açıklanmadı)

14.00 Bayburt Özel İdarespor-Bergama Sportif Faaliyetler (Bayburt Genç Osman)

14.00 Ergene Velimeşespor-Çankayaspor (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Altay-Karaman FK (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Giresunspor-Viranşehir Belediyespor (Çotanak)


10 Ekim Perşembe:

13.00 Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor (7 Ocak)

14.00 Türk Metal 1963-Pazarspor (Stat açıklanmadı)

14.00 Bulvarspor-İnegölspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Uşakspor-Bursaspor (Uşak 1 Eylül)

19.00 Erciyes 38-Orduspor 1967 (RHG ENERTÜRK Enerji)





#Ziraat Türkiye Kupası
#Bursaspor
#TFF

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