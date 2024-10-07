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Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

15:107/10/2024, Pazartesi
AA
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Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçları yönetecek hakemler şöyle:


Yarın:

13.00 Kilis Belediyespor-Balıkesirspor: Efe Tanrıverdi


15.00 Zonguldakspor-Kırıkkale Futbol: Hatem Yarar


19.00 Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor: Volkan Okur


9 Ekim Çarşamba:

13.00 Adıyaman FK-Afyonspor: Doğukan Yıldırım


13.00 23 Elazığ FK-Polatlı 1926: Cansu Tiryaki


14.00 Kahramanmaraşspor-Çorluspor 1947: Demokrat Özgür Güneş


14.00 Kolibri Ağrı 1970-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: Burak Akdağ


14.00 Muğlaspor-Sarıyer: Yusuf Adnan Kendirciler


14.00 Niğde Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor: Erdem Demirtaş


14.00 Bitlis Özgüzelderespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: Giray Şaylan


14.00 Karabük İdmanyurdu-Bursa Nilüfer FK: Ahmet Turan Timuroğlu


14.00 Beykoz Anadoluspor-Tire 2021 FK: Mehmet Terece


14.00 Etimesgut Belediyespor-Şırnak Petrolspor: İbrahim Elmas


14.00 Fatsa Belediyespor-Silifke Belediyespor: Gürkan Özbalkanlı


14.00 Smart Holding Çayelispor-Yeşil Yalova FK: Necati Selçuk Şahin


14.00 Amasyaspor FK-Bucak Belediye Oğuzhanspor: Burak Filik


14.00 Nazillispor-Somaspor: Tolga Akbaba


14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırklarelispor: Sinan Dereci


14.00 Ankara Demirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: Yakup Özhan


14.00 Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor: Levent Balcı


14.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Mardin 1969: Şevket Teker


14.00 Küçükçekmece Sinopspor-Altınordu: Yücel Büyük


14.00 Bayburt Özel İdarespor-İzmir Çoruhlu FK: Serkan Eryılmaz


14.00 Ergene Velimeşespor-Çankayaspor: Mazlum Doğan Bodur


15.00 Altay-Karaman FK: Tarık Güldal


19.00 Giresunspor-Viranşehir Belediyespor: Sabit Selvi


10 Ekim Perşembe:

13.00 Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor: Berkay Erdemir


14.00 Türk Metal 1963-Pazarspor: Cihan Ölmez


14.00 Kemerkent Bulvarspor-İnegölspor: Kaan Kara


14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor: Aykut Sergin


15.00 Uşakspor-Bursaspor: Armağan Çıbık


19.00 Erciyes 38-Orduspor 1967: Berat Buğra Çelik

#Türkiye Kupası
#Hakemler
#Süper Lig

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