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Spor

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta? Hangi takımlar finale yükseldi?

Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk finalist belli oldu. Beşiktaş evinde MKE Ankaragücü’nü 1-0 yenerek finale yükselen ilk takım oldu. Bu akşam Fatih Karagümrük evinde Trabzonspor’u konuk edecek. Trabzonspor ilk karşılaşmadan 3-2’lik skorla galip gelerek avantaj elde etti. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta? İşte sorunun cevabı.

11:04 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası finali için geri sayım başladı.
Ziraat Türkiye Kupası finali için geri sayım başladı.
Ziraat Türkiye Kupası finali için geri sayım başladı. İlk finalist
’ın rakibi bu akşam belli olacak. Fatih Karagümrük -
maçının ardından finalin adı belli olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası Finali 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Maçın saati henüz belli olmadı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA HANGİ TAKIMLAR FİNALE YÜKSELDİ?

Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk finalist Beşiktaş oldu. İkinci finalist bu akşam oynanacak Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı sonrasında belli olacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NI EN ÇOK KAZANAN TAKIM HANGİSİ?

Ziraat Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım ünvanını Galatasaray sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar Türkiye Kupası'nı 18 kez kaldırdı. İşte Türkiye Kupası'nı en çok kaldıran takımlar;

> GALATASARAY - 18

> BEŞİKTAŞ - 10

> TRABZONSPOR - 9

> FENERBAHÇE - 7




#Ziraat Türkiye Kupası
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Trabzonspor
#Beşiktaş
13 saat önce
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