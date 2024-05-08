Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta? Hangi takımlar finale yükseldi?

Ziraat Türkiye Kupası Finali 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Maçın saati henüz belli olmadı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk finalist Beşiktaş oldu. İkinci finalist bu akşam oynanacak Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı sonrasında belli olacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NI EN ÇOK KAZANAN TAKIM HANGİSİ?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NI EN ÇOK KAZANAN TAKIM HANGİSİ?

Ziraat Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım ünvanını Galatasaray sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar Türkiye Kupası'nı 18 kez kaldırdı. İşte Türkiye Kupası'nı en çok kaldıran takımlar;