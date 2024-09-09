ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ziraat Türkiye Kupası 10 Eylül Salı günü saat 14.00’da başlayacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. TURDA HANGİ MAÇLAR VAR?
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. tur maç programı şu şekilde:
14.00 AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)
15.00 Sinopspor-Düzce Cam Düzcespor (Sinop Üniversite)
13.30 Çankırı Futbol SK-Kırıkkale FK (Çankırı Atatürk)
14.00 Dersimspor-Adıyaman FK (Tunceli Atatürk)
14.00 Bayburt Özel İdare-Serhat Ardahanspor (Bayburt Genç Osman)
14.00 Şırnak Petrol SK-Kurtalanspor (Şırnak Şehir)
14.00 Bitlis Özgüzelderespor-Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zap SK (Bitlis 8 Ağustos)
14.00 Onuksports Kelkit Hürriyet SK-Kars 36 Spor (Kelkit İlçe)
14.00 Kahramanmaraşspor-Nevşehir Belediyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)
14.30 Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Futbol SK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.30 Bucak Belediye Oğuzhanspor-Denizlispor (Bucak İlçe)
14.30 Yeşil Yalova FK-Yeni Çanspor (Yalova Atatürk)
14.30 Zonguldak Kömürspor-Bartınspor (Karaelmas K.Köksal)
16.00 Uşakspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Uşak 1 Eylül)
13.30 23 Elazığ FK-12 Bingölspor (Elazığ Doğukent)
16.00 Bozüyük Vitraspor-Bursaspor (Gölpazarı İlçe)