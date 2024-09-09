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Spor

Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlayacak, 1. turda hangi maçlar var?

Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. tur heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Kupası 1. tur maç programını duyurdu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlayacak, 1. turda hangi maçlar var? İşte detaylar.

11:46 - 9/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlayacak, 1. turda hangi maçlar var?
Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlayacak, 1. turda hangi maçlar var?
1. tur karşılaşmaları yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlayacak, 1. turda hangi maçlar var? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ziraat Türkiye Kupası 10 Eylül Salı günü saat 14.00’da başlayacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. TURDA HANGİ MAÇLAR VAR?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. tur maç programı şu şekilde:

Yarın:

14.00 AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

15.00 Sinopspor-Düzce Cam Düzcespor (Sinop Üniversite)

11 Eylül Çarşamba:

13.30 Çankırı Futbol SK-Kırıkkale FK (Çankırı Atatürk)

14.00 Dersimspor-Adıyaman FK (Tunceli Atatürk)

14.00 Bayburt Özel İdare-Serhat Ardahanspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Şırnak Petrol SK-Kurtalanspor (Şırnak Şehir)

14.00 Bitlis Özgüzelderespor-Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zap SK (Bitlis 8 Ağustos)

14.00 Onuksports Kelkit Hürriyet SK-Kars 36 Spor (Kelkit İlçe)

14.00 Kahramanmaraşspor-Nevşehir Belediyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

14.30 Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Futbol SK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.30 Bucak Belediye Oğuzhanspor-Denizlispor (Bucak İlçe)

14.30 Yeşil Yalova FK-Yeni Çanspor (Yalova Atatürk)

14.30 Zonguldak Kömürspor-Bartınspor (Karaelmas K.Köksal)

16.00 Uşakspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Uşak 1 Eylül)

12 Eylül Perşembe:

13.30 23 Elazığ FK-12 Bingölspor (Elazığ Doğukent)

16.00 Bozüyük Vitraspor-Bursaspor (Gölpazarı İlçe)

TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası maçları
ASPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.


#Ziraat Türkiye Kupası
#Türkiye Futbol Federasyonu
#TFF
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