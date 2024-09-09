TFF 3. Lig'de 2024-2025 sezonu için geri sayım başladı. Bu sezon bir üst ligden düşen 6 takım ile Bölgesel Amatör Lig'den yükselen 12 yeni takım yer alacak. TFF 3. Lig'de normal sezonu gruplarında lider tamamlayan ekipler TFF 2. Lig'e yükselme hakkı kazanacak. Play-off müsabakaları 3 turdan oluşacak. Gruplarını 2. sırada tamamlayan ekipler direkt 3. turda mücadele edecek. Peki, TFF 3. Lig ne zaman başlayacak, ilk hafta hangi maçlar var? Hangi takımlar 3. Lig’e yükseldi, grup liderleri 2. Lig’e direkt mi yükselecek? İşte tüm detaylar.