Ziraat Türkiye Kupası’nda hangi takımlar tur atladı? İşte toplu sonuçlar

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Fatih Karagümrük evinde Tokat BLD Plevnespor’u konuk etti. Ev sahibi Karagümrük 90 dakikasını üstün oynadığı maçı 1-0 kazandı. Galibiyet golü dakika 66’da Talha Ülvan’dan geldi. Fatih Karagümrük bu sonuçla tur atlayan taraf oldu. Fatih Karagümrük - Tokat BLD Plevnespor maç özeti ve maç gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.