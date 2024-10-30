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Ziraat Türkiye Kupası’nda hangi takımlar tur atladı? İşte toplu sonuçlar

Ziraat Türkiye Kupası’nda hangi takımlar tur atladı? İşte toplu sonuçlar

10:4430/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur heyecanı sürüyor.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur heyecanı sürüyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur heyecanı sürüyor. Dün kupada toplamda 8 maç oynandı ve 4 takım adını bir üst tura yazdırdı. Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün ise toplamda 21 maç oynanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası’nda hangi takımlar tur atladı? İşte 3. tur toplu sonuçlar ve fikstür…

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakalarına devam ediliyor. Kupada öğlen seansında oynanan maçlarda 4 takım 4. tura yükseldi. Bugün ve yarın oynanacak maçların ardından 3. tur maçları sona erecek. Peki, Türkiye Kupası’nda üst tura yükselen takımlar hangileri? İşte detaylar.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA HANGİ TAKIMLAR TUR ATLADI?

Kupada öğlen seansında oynanan maçlarda Etimesgut Belediyespor, Sarıyer, Alanya 1221 FK ve Fethiyespor rakiplerini eleyerek 4. tura yükseldi.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969: 2-0

Sarıyer-Niğde Belediyespor: 1-0

Alanya 1221 FK-Adıyaman FK: 2-1 (Uzatmada)

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Fethiyespor: 0-2

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR TOPLU SONUÇLARI




#Ziraat Türkiye Kupası
#Etimesgut Belediyespor
#Sarıyer
#Alanya 1221 FK
#Fethiyespor

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