Spot piyasa nedir?

Para, altın, ürün gibi yatırım araçlarının anında teslim edilmesi prensibiyle çalışan ve piyasa fiyatından işlem yapılan spot piyasada, alıcı ve satıcı sadece elindeki varlığı kullanabilir.

SPOT PİYASA NEDİR?

Spot piyasa, finansal değeri olan varlıkların anında alım satımının piyasa fiyatı üzerinden gerçekleştiği piyasa ortamıdır. Spot piyasada alış veya satış işlemleri, işlem tarihinde belirlenen fiyattan sonra maksimum iki iş günü sonra gerçekleşir.

Spot piyasa, nakit piyasa olarak da adlandırılmaktadır. Spot piyasada işlem yapan bir yatırımcı yalnızca elinde bulunan varlıkları kullanabilir.

SPOT PİYASA ÖRNEKLERİ

Spot piyasalara örnek olarak, Borsa İstanbul pay piyasasında hisse senedi işlemi yapmayı, bankadan döviz satın almayı veya kuyumcudan altın almayı gösterebiliriz.

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Merkezi bulunan borsalar, alış satışı daha kolay bir duruma getirmek için yasal düzenlemelere uyumlu ve güvenli olup; yapılan işlemler karşılığında komisyon alırlar. Merkeziyetsiz borsalar da benzer bir hizmet sunmakta olup, bunu blockchain akıllı sözleşmeleri aracılığıyla yapar.

SPOT PİYASA FİYATI NEDİR?

Spot fiyat, bir ekonomi terimi. Bir meta, menkul kıymet veya dövizin anlık ödeme ve teslimi için olan fiyat anlamına gelir. Vadeli sözleşme veya gelecek işlemeler sözleşmeleri gibi sözleşmelerde bulunan ve fiyatın bugüne ait olduğu; fakat ödeme ve teslimin daha sonra olacağı vadeli fiyatla zıttır.