SSK BAĞ-KUR 2025 EMEKLİ BANKA MAAŞ PROMOSYONLARI | Hangi banka ne kadar maaş promosyon ödemesi yapıyor?

Emekli maaşlarına ocak ayında yapılan %15,75'lik zam sonrası bankalar promosyon ödemelerinde artışa gitti. Emekli maaşlarını taşıyanlara sunulan promosyon miktarları, maaş tutarına ve ek taahhütlere göre değişiklik gösteriyor. Ek taahhütleri yerine getiren emekliler için promosyon ödemeleri 25.000 TL'ye kadar çıkarken, taahhüt vermek istemeyenler için en yüksek ödeme 15.000 TL seviyesinde kalıyor. İlk etapta nakit promosyon ödemesi yapılırken, ek taahhütlerin sağlanması durumunda ek ödemeler hesaba yatırılıyor. İşte bankaların güncel emekli maaş promosyon tutarları...

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON TUTARI

Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır. Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL ve ​20.000 TL ve üzeri maaş a​lanlar ​12.000 TL alabiliyor. Ek taahhütler ile bu tutarlar 2 bin TL daha artış gösteriyor.

YAPI KREDİ BANKA MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI 2025

0 - 9.999 TL maaş alan emeklilere 6.250 TL maaş promosyonu, fatura talimatı verilmesi halinde 2.500 TL, Kredi Kartı harcaması sözüne 2.000 TL ve son olarak dijital aktiflik durumunda 500 TL olmak üzere toplamda 11.250 TL en düşük promosyon ödemesi yapılıyor.

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL ek talimatları yerine getirmeleri durumunda 15.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 12.500 TL ek talimatları yerine getirenlere 17.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15.000 TL promosyon ödemesi ek talimatları yerine getirmeleri halinde toplamda 20.000 TL tutarında maaş promosyon ödemesi yapılıyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.​

0 - 9.999 TL maaş alan emekliler için SGK promosyon tutarı 5.000 TL, 1.250 TL ek promosyon tutarı, toplam 6.250 TL ek promosyon tutarı ödemesi yapılacak.

10.000 TL - 14.999 TL aralığında maaş alan emekliler için 8.000 TL SGK promosyon tutarı, 2.000 TL ek promosyon tutarı toplamda 10.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

15.000 TL - 19.999 TL aralığında maaş alan emekliler 10.000 TL, 2.500 TL ek promosyon olmak üzere toplamda 12.500 TL promosyon ödemesi yapılacak.

20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler 12.000 TL SGK promosyon tutarına ek 3.000 TL ek promosyon, toplamda 15.000 TL maaş promosyon ödemesi alabilecek.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2025

Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Mart 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.

DENİZBANK EMEKLİ BANKA MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI

Emekli maaşını DenizBank‘tan alanlar 20.000 TL’ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanabilecekler. Kampanya 04.10.2024 ile 30.06.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

Ayrıca Yeni hesap açan ve kampanyaya katılan emeklilerimize ek olarak;

Mobil Deniz uygulamasını indirip kullanması durumunda 1,000 TL Nakit,

KMH ürün başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 1,000 TL Nakit,

Kredi Kartı başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 2,000 TL Nakit,

Fatura otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda maaş tutarına göre;

0-9.999 TL arası maaş alanlara 1.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 2.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 3.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 4.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

TEB EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARI

Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.

0-10.000 TL 5.000 TL nakit promosyon 9.000 TL ek promosyon ile toplamda 14.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi

10.000-15.000 TL 8.000 TL nakit promosyon 9.000 TL ek promosyon ile toplamda 17.000 TL promosyon ödemesi

15.000 TL ve 20.000 TL 10.000 TL nakit promosyon 9.000 TL ek promosyon ile toplamda 19.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi

20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 9.000 TL ek promosyon ile toplamda 21.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi

ING BANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI

0 TL - 9.999 TL maaş alan emeklilere 6.250 TL ek talimatların yerine getirilmesi halinde 16.250 TL

10.000 - 14.999 TL maaş alan emeklilere 10.000 TL ek koşulların sağlanması halinde 20.000 TL

15.000 - 19.999 TL maaş alan emeklilere 12.500 TL ek koşulların yerine getirilmesi durumunda 22.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15.000 TL promosyon, ek koşulların yerine getirilmesi halinde toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapılıyor.

ŞEKERBANK

Şekerbank maaş aralıklarına göre 12.000 TL'ye varan emekli promosyon kazanma fırsatı sunuyor.

Buna göre maaş aralığı:

0-9.999 TL aralığında ise 5.000 TL,

10.000-14.999 aralığında ise 8.000 TL,

15.000-19.999 aralığında ise 10.000 TL,

20.000 ve üzeri ise 12.000 TL olanlar emekli promosyon ödemesi alabilir.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme! Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sunuyor.