Kurban bayramı emekli bayram ikramiyesi ödemesinin ne zaman hesaplara yatacağı araştırılıyor. Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri yüzde 50 artış yapılarak 3 bin liraya yükseltilmiş, ikramiyenin ilk ödemesi Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere ödenmişti. Şimdi gözler Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödemelerinde.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ 2024 NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 3.000 lira olarak hesaplara yatırılacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ayrıca ikramiyelerden yararlanmak için başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.

Bayram ikramiyesi ödeme günleri, tahsis numarasına göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı henüz ödeme programını duyurmadı.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda ikramiyeler 1 hafta önceden yatırılmaya başlanmıştı. Bu yıl bayramın 1. günü 16 Haziran’a denk gelecek. Ödemelerin 10 Haziran’da yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda memur ve emekli maaşı ödemeleri öne çekilmemişti. Kurban Bayramı ve SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaş ödeme tarihlerinin benzer tarihlere denk gelmesi sebebiyle Kurban Bayramı’ndan önce maaşların hesaplara aktarılması bekleniyor.

Maaş ödemeleri öne çekilmediği durumlarda 4A SSK emeklilerine maaşları 17’si ve 26’sı arasında yatırılacak. Bağ-Kur emeklileri maaş ödemeleri ise her ayın 25’i ve 28’i arasında yapılıyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ ALMA ŞARTLARI NELER?

Son olarak bayram ikramiyeleri %50 artış ile birlikte 3.000 lira olarak belirlenmişti. Bayram ikramiyeleri sadece emeklilere yatırılmıyor.

Dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranına göre yatırılırken şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da bayram ikramiyesi alacak.







