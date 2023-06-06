Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez emeklilere bayram ikramiyesi veriliyor. Kurban Bayramı'na adım adım yaklaşırken gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, SSK, Bağ-Kur bayram ikramiyesi ne kadar 2023?

SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI KURBAN BAYRAMI İKRAMİYE TARİHİ

Kurban Bayramı ikramiyesinin yatacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Haziran ayı içinde ve Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak olan emeklilerin bayram ikramiyesinin, bayramdan bir hafta önce, yani 19-27 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz aylarda zamlanmıştı. Emekli bayram ikramiyesi 1100 TL'den 2000 TL'ye çıkarıldı. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şunları söyledi; Emekli ikramiyelerine ilişkin yüzde 45’in üzerinde bir zam yapılacağını düşünüyoruz. Şu anda halihazırda yüzde 50’ye yuvarlanarak emekli ikramiyelerinin 3 bin TL olarak karşımıza çıkacağını öngörüyoruz."

BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği emekli bayram ikramiyesi Türkiye'de ilk kez 1000 TL olarak uygulanmaya başladı. Daha sonra 1100 TL'ye son olarak geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesi yüzde 82 artışla 2000 TL olarak ödendi. Emekli ikramiyesinin 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi 2500-3000 TL bandına yükselmesi bekleniyor.

EYT'LİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ YATACAK MI?

Sabah'ın haberine göre, mart ayında emeklilik başvurusunu yapmış ama henüz işlemleri tamamlanmamış EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için hak sahibi olduklarından bu ödemeleri maaşları bağlanınca hesaplarında görecek. Nisan ayından sonra emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesi alacak.







