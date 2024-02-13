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Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2024? TEFE-TÜFE oranları...

"Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birçok kalemde maaşları etkileyen enflasyon oranları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından duyurulan rakamlar için "Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte konu hakkında detaylar...

16:36 - 13/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

"Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2024? Şubat ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2024? TEFE-TÜFE oranları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki değişim ocakta bir önceki aya göre yüzde 6,70, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,86 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,72 olarak gerçekleşti.


Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40,62 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,27 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,61 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, ocakta bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 17,68 ile sağlık oldu.


Endekste kapsanan 143 temel başlıktan ocak ayı itibarıyla, 8 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 131 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,60 olarak gerçekleşti.

Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2024?

Şubat ayı enflasyon oranlarının 4 Mart Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

#TÜİK
#Enflasyon
#şubat ayı enflasyon
1 saat önce
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