Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Şubat enflasyon rakamları için gözler o tarihte! Enflasyon beklentisi belli oldu

Şubat enflasyon rakamları için gözler o tarihte! Enflasyon beklentisi belli oldu

14:401/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Şubat ayı beklenti anketi ne zaman açıklanacak?
Şubat ayı beklenti anketi ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı enflasyon verilerini 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak. Ocak ayında TÜFE aylık bazda %5,03, yıllık bazda ise %42,12 olarak kaydedilmişti. Ekonomistlerin beklentisine göre, Şubat ayında enflasyonun %2,97 artması ve yıllık enflasyonun %40 seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Açıklanacak veriler, kiralar, maaş artışları ve ekonomik beklentiler açısından yakından takip ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı enflasyon verilerini 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Açıklanacak veriler, kira artış oranları başta olmak üzere birçok ekonomik göstergeyi etkileyecek. Ocak ayında TÜFE aylık %5,03, yıllık bazda ise %42,12 olarak gerçekleşmişti. Ekonomistlerin Şubat ayı için beklentisi %2,97'lik bir artış yönünde. Açıklanacak veriler, kira zam oranlarının yanı sıra maaş artışları ve ekonomik beklentiler açısından da önem taşıyor.

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Şubat ayı enflasyon verileri 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

Şubat enflasyon rakamları için gözler o tarihte! Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu (2025 TÜİK şubat ayı enflasyon verileri) - 3

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,97 oldu.

Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,40 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,97), bir önceki ay yüzde 42,12 olan yıllık enflasyonun yüzde 40'a ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi şubat ayı itibarıyla yüzde 28,67 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 5,03 artış kaydetmişti.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,38'den 25,26'ya gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,72'den 17,26'ya indi

#şubat ayı enflasyon
#Şubat Ayı Enflasyon Rakamları
#Enflasyon Beklenti Anketi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşerona kadroda 2. torba yasa müjdesi var: 100 bin taşeron işçi dikkat kesildi