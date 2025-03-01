Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı enflasyon verilerini 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Açıklanacak veriler, kira artış oranları başta olmak üzere birçok ekonomik göstergeyi etkileyecek. Ocak ayında TÜFE aylık %5,03, yıllık bazda ise %42,12 olarak gerçekleşmişti. Ekonomistlerin Şubat ayı için beklentisi %2,97'lik bir artış yönünde. Açıklanacak veriler, kira zam oranlarının yanı sıra maaş artışları ve ekonomik beklentiler açısından da önem taşıyor.