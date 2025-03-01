Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı enflasyon verilerini 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak. Ocak ayında TÜFE aylık bazda %5,03, yıllık bazda ise %42,12 olarak kaydedilmişti. Ekonomistlerin beklentisine göre, Şubat ayında enflasyonun %2,97 artması ve yıllık enflasyonun %40 seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Açıklanacak veriler, kiralar, maaş artışları ve ekonomik beklentiler açısından yakından takip ediliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı enflasyon verilerini 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Açıklanacak veriler, kira artış oranları başta olmak üzere birçok ekonomik göstergeyi etkileyecek. Ocak ayında TÜFE aylık %5,03, yıllık bazda ise %42,12 olarak gerçekleşmişti. Ekonomistlerin Şubat ayı için beklentisi %2,97'lik bir artış yönünde. Açıklanacak veriler, kira zam oranlarının yanı sıra maaş artışları ve ekonomik beklentiler açısından da önem taşıyor.
ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; Şubat ayı enflasyon verileri 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.
Şubat enflasyon rakamları için gözler o tarihte! Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu (2025 TÜİK şubat ayı enflasyon verileri) - 3
EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,97 oldu.
Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,40 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,97), bir önceki ay yüzde 42,12 olan yıllık enflasyonun yüzde 40'a ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi şubat ayı itibarıyla yüzde 28,67 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 5,03 artış kaydetmişti.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,38'den 25,26'ya gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,72'den 17,26'ya indi