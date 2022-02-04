Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE-TÜFE'ye göre Şubat kira zammı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre enflasyon ocak ayında TÜFE yüzde 11.10 artarken yıllık enflasyon 48.69 oldu. Peki, Şubat ayı kira artış oranı 2022 ne kadar oldu? İşte Şubat kira artış oranı 2022…

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

On iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aylık enflasyon oranları yapılabilecek en üst kira zam oranını belirlemede kullanılır.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Şubat ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Şubat ayı için yüzde 22,58 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Şubat ayı için yüzde 22,58 oldu. TÜFE 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşti.