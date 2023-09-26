İSKİ su kesintisi
İstanbul’da 26 Eylül 2023 Salı günü 8 ilçede su kesintisi yaşanacak. İSKİ su kesintisi olacak ilçeleri tek tek açıkladı. Peki “Bugün İstanbul’da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek?” İşte 26 Eylül 2023 Salı günü su kesintisi yaşayacak ilçeler!
İSTANBUL İSKİ SU KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER
İstanbul'da su kesintisi, 26 Eylül 2023 tarihinde Zeytinburnu, Bayrampaşa, Sarıyer, Esenler, Esenyurt, Fatih, Pendik Silivri ilçelerinde yaşanıyor. Kesintinin nedeni, İSKİ tarafından yapılan planlı bir bakım ve onarım çalışmasıdır.
ETKİLENEN MAHALLELER: GÖKALP MAH, YENİDOĞAN MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 26/09/2023
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 26/09/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ETKİLENEN MAHALLELER: İSMET PAŞA MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 26/09/2023
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 26/09/2023 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ETKİLENEN MAHALLELER: MASLAK MAH.
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 26/09/2023
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 26/09/2023 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSKİ saat verdi! İstanbul’un 8 ilçesinde su kesintisi (26 Eylül 2023)
ETKİLENEN MAHALLELER: NAMIK KEMAL MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 26/09/2023
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 26/09/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ETKİLENEN MAHALLELER: YEŞİLKENT MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 26/09/2023
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 26/09/2023 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ETKİLENEN MAHALLELER: ŞEHSUVAR BEY MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 26/09/2023
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 26/09/2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ETKİLENEN MAHALLELER: VELİBABA MAH, YAYALAR MAH
AÇIKLAMA: İLÇE BELEDIYESI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 26/09/2023
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 26/09/2023 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ETKİLENEN MAHALLELER: ALİBEY MAH, FATİH MAH, MİMAR SİNAN MAH, PİRİ MEHMET PAŞA MAH, YENİ MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ: 26/09/2023
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 26/09/2023 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Su kesintisi hakkında bilgi almak için İSKİ'nin ALO 185 Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.