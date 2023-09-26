İstanbul’da 26 Eylül 2023 Salı günü 8 ilçede su kesintisi yaşanacak. İSKİ su kesintisi olacak ilçeleri tek tek açıkladı. Peki “Bugün İstanbul’da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek?” İşte 26 Eylül 2023 Salı günü su kesintisi yaşayacak ilçeler!

İstanbul'da su kesintisi, 26 Eylül 2023 tarihinde Zeytinburnu, Bayrampaşa, Sarıyer, Esenler, Esenyurt, Fatih, Pendik Silivri ilçelerinde yaşanıyor. Kesintinin nedeni, İSKİ tarafından yapılan planlı bir bakım ve onarım çalışmasıdır.