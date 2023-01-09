Süper Lig 18. hafta maç sonuçları, güncel puan durumu nasıl şekillendi? Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. MKE Ankaragücü, sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi. Süper Lig 18. hafta maçları bugün oynanan üç maç ile tamamlanacak. Futbolseverler bir yandan da Süper Lig puan durumunu yakından takip ediyor. Peki Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 18. Hafta maç sonuçları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor güncel puan durumu

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