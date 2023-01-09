Özgün Süper Lig 18 hafta maç sonuçları, güncel puan durumu nasıl şekillendi?
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Süper Lig 18. hafta maç sonuçları, güncel puan durumu nasıl şekillendi?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. MKE Ankaragücü, sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi. Süper Lig 18. hafta maçları bugün oynanan üç maç ile tamamlanacak. Futbolseverler bir yandan da Süper Lig puan durumunu yakından takip ediyor. Peki Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 18. Hafta maç sonuçları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor güncel puan durumu

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig 18. Hafta maç sonuçları güncel puan durumu: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor puanı kaç?
Süper Lig maç sonuçları güncel puan durumu

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk etti. Sarı kırmızılı ekip, misafir olduğu Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü evinde Yukatel Kayserispor'u ağırladı. MKE Ankaragücü, sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi. İşte Süper Lig puan durumunda son durum.

Süper Lig maç sonuçları
Süper Lig maç sonuçları

Süper Lig 18. hafta maç sonuçları

7 Ocak Cumartesi

  • Atakaş Hatayspor 0-0 Antalyaspor
  • Beşiktaş A.Ş. 2-1 Kasımpaşa

Süper Lig 18. hafta maçları
Süper Lig 18. hafta maçları

8 Ocak Pazar

  • Fatih Karagümrük 3-3 Konyaspor
  • Mke Ankaragücü 2-1 Yukatel Kayserispor
  • Giresunspor 0-1 Ümraniyespor
  • Fenerbahçe 0-3 Galatasaray

9 Ocak Pazartesi maç saati kaç?

  • 17:00 / Medipol Başakşehir - Adana Demirspor
  • 20:00 / Alanyaspor - Trabzonspor
  • 20:00 / İstanbulspor - Gaziantep Futbol Kulübü

Güncel Süper Lig puan durumu
Güncel Süper Lig puan durumu

Süper Lig puan durumu

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