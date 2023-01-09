Süper Lig 18. hafta maç sonuçları, güncel puan durumu nasıl şekillendi?

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk etti. Sarı kırmızılı ekip, misafir olduğu Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü evinde Yukatel Kayserispor'u ağırladı. MKE Ankaragücü, sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi. İşte Süper Lig puan durumunda son durum.
Süper Lig 18. hafta maç sonuçları
7 Ocak Cumartesi
- Atakaş Hatayspor 0-0 Antalyaspor
- Beşiktaş A.Ş. 2-1 Kasımpaşa
8 Ocak Pazar
- Fatih Karagümrük 3-3 Konyaspor
- Mke Ankaragücü 2-1 Yukatel Kayserispor
- Giresunspor 0-1 Ümraniyespor
- Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
9 Ocak Pazartesi maç saati kaç?
- 17:00 / Medipol Başakşehir - Adana Demirspor
- 20:00 / Alanyaspor - Trabzonspor
- 20:00 / İstanbulspor - Gaziantep Futbol Kulübü
Süper Lig puan durumu