Süper Lig 19. hafta maç sonuçları, puan durumu

Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Kayserispor, Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 1-0 kazanarak evindeki yenilmezlik serisini 34 maça çıkardı. Fraport TAV Antalyaspor sahasında ağırladığı Bitexen Giresunspor ile 2-2 berabere kaldı. Akdeniz temsilcisinin galibiyet hasreti 5 maça yükseldi. İşte Süper Lig 19. hafta maç sonuçları, güncel puan durumu.
Süper Lig 19. hafta maç sonuçları
- Kayserispor 4-1 Sivasspor
- Galatasaray4-0 Hatayspor
- Antalyaspor 2-2 Giresunspor
- Adana Demirspor 3-1 MKE Ankaragücü
- Konyaspor 1-2 Beşiktaş
- Trabzonspor 1-0 Başakşehir FK
Bugün oynanacak maçlar
Ümraniyespor-İstanbulspor
Kasımpaşa-Fatih Karagümrük
Gaziantep FK-Fenerbahçe
Süper Lig 19. hafta puan durumu
Süper Lig 20. hafta maç programı