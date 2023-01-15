Özgün Süper Lig 19 hafta maç sonuçları, puan durumu
ÖZGÜN HABERLER

Süper Lig 19. hafta maç sonuçları, puan durumu

Süper Lig 19. hafta maç sonuçları ile güncel puan durumu futbolseverlerin yakın takibinde. Süper Lig lideri Galatasaray, 19. haftada ağırladığı Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini aldı. Beşiktaş, Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı. Trabzonspor, Alanyaspor yenilgisi sonrası moral aradığı maçta Başakşehir'i ilk yarıda attığı golle 1-0 mağlup etti. Süper Lig 19. hafta maçları bugün oynanan üç maç ile tamamlanacak. Futbolseverler bir yandan da Süper Lig puan durumunu yakından takip ediyor. Peki Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 19. Hafta maç sonuçları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor güncel puan durumu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig 19. Hafta sonuçları güncel puan durumu: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor puanı kaç?
Süper Lig puan durumu, 19. hafta maç sonuçları

Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Kayserispor, Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 1-0 kazanarak evindeki yenilmezlik serisini 34 maça çıkardı. Fraport TAV Antalyaspor sahasında ağırladığı Bitexen Giresunspor ile 2-2 berabere kaldı. Akdeniz temsilcisinin galibiyet hasreti 5 maça yükseldi. İşte Süper Lig 19. hafta maç sonuçları, güncel puan durumu.

Süper Lig bu haftanın maç sonuçları
Süper Lig bu haftanın maç sonuçları

Süper Lig 19. hafta maç sonuçları

  • Kayserispor 4-1 Sivasspor
  • Galatasaray4-0 Hatayspor
  • Antalyaspor 2-2 Giresunspor
  • Adana Demirspor 3-1 MKE Ankaragücü
  • Konyaspor 1-2 Beşiktaş
  • Trabzonspor 1-0 Başakşehir FK

Bugün oynanacak maçlar

Ümraniyespor-İstanbulspor

Kasımpaşa-Fatih Karagümrük

Gaziantep FK-Fenerbahçe

Süper Lig 19. hafta puan durumu

Süper Lig 20. hafta maç programı

Bugün hangi maçlar var? 15 Ocak 2023 Pazar maç programı
ÖZGÜN
Bugün hangi maçlar var? 15 Ocak 2023 Pazar maç programı

ÖZET | Manchester United-Manchester City: 2-1
ÖZGÜN
ÖZET | Manchester United-Manchester City: 2-1
Ağzından ateş püskürtüyor

Ağzından ateş püskürtüyor

​Yapımı dört ay sürdü: Görenler cep telefonlarına sarıldı.
Buraya giren kayboluyor

Buraya giren kayboluyor

İnsan boyunu aştı: Büyük tehlike oluşturuyor.
Son seçim anketi: Erdoğan yüzde 50 ile açık ara önde

​72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü.

Altı çarpı sıfır eşittir sıfır.

​Merkez üssü Sivrice olan deprem 4,9 büyüklüğünde.

​Cumhurbaşkanını tabela partilerine emir eri yapacaklar.

THY 20 yılda uçak sayısını 6 kat artırdı.

​Demokrasinin kara günleri.

​Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un cenazesi.

BAYKAR'a "Devletin bütün imkanları tek şirkete aktarılıyor" iftirasını attı.

Bunlar FETÖ'nün eski iddiaları.

Sekiz başkentte kurulacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.