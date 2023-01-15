Süper Lig 19. hafta maç sonuçları, puan durumu Süper Lig 19. hafta maç sonuçları ile güncel puan durumu futbolseverlerin yakın takibinde. Süper Lig lideri Galatasaray, 19. haftada ağırladığı Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini aldı. Beşiktaş, Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı. Trabzonspor, Alanyaspor yenilgisi sonrası moral aradığı maçta Başakşehir'i ilk yarıda attığı golle 1-0 mağlup etti. Süper Lig 19. hafta maçları bugün oynanan üç maç ile tamamlanacak. Futbolseverler bir yandan da Süper Lig puan durumunu yakından takip ediyor. Peki Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 19. Hafta maç sonuçları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor güncel puan durumu.

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