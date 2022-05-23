Süper Lig gol kralı kim oldu? 2021-2022 Süper Lig gol kralı Süper Lig gol kralının kim olduğu belli oldu. Futbol severlerin merakla beklediği ve gündemden düşmeyen 2021-2022 Süper Lig gol kralı hakkında detaylar belli oldu. Bu yılının şampiyonu Trabzonspor oldu. Fenerbahçe ise ikinci sıraya yerleşti. Peki, Süper Lig gol kralı kim oldu? İşte detaylar...

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