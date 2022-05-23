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Süper Lig gol kralı kim oldu? 2021-2022 Süper Lig gol kralı

Süper Lig gol kralının kim olduğu belli oldu. Futbol severlerin merakla beklediği ve gündemden düşmeyen 2021-2022 Süper Lig gol kralı hakkında detaylar belli oldu. Bu yılının şampiyonu Trabzonspor oldu. Fenerbahçe ise ikinci sıraya yerleşti. Peki, Süper Lig gol kralı kim oldu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig gol kralı kim oldu? 2021-2022 Süper Lig gol kralı
Süper Lig gol kralı kim oldu?

Süper Lig futbol kralını merak eden milyonlarca futbol sever için detaylar belli oldu. Bugün Ahmet Çalık sezonunun son maçları için takımlar sahaya çıkacak. Taraftarlar Kasımpaşa oyuncusu Umut Bozok'un gol kralı olmasını bekliyor. Peki, Süper Lig gol kralı kim oldu? İşte detaylar...

Süper Lig gol kralı kim oldu? 2021-2022 Süper Lig gol kralı

Süper Lig'de gol krallığı yarışında Umut Bozok 20 golle önde bulunuyor. Umut Bozok'u takip eden isimler arasında 16'şar golle, Ayoub El Kaabi ve Joel Pohjanpalo yer alıyor.

Süper Lif asist kralı

  • Süper Lig asist krallığında Efecan Karaca, Edin Visça ve Matias Vargas 12'şer asistle liderliği paylaşıyor. Bu üç ismi ise Max Gradel 11 asist, Nwakaeme ise 10 asist ile takip ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında programı:

22 Mayıs Pazar

16.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

16.00 V. Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Adana Demirspor - Göztepe: Adem Cinek

19.00 A. Hatayspor - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

Umut Bozok kimdir? Umut Bozok biyografi

  • Umut Dilan Bozok (d. 19 Eylül 1996), santrfor mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giymektedir.
  • Profesyonel kariyerine 2013 yılında Metz II kulübünde başladı. Daha sonra Championnat National ekibi Consolat'a geçti. Championnat National'da geçirdiği 2016-17 sezonunu 31 maçta attığı 18 golle gol kralı olarak tamamlamasının ardından Ligue 2 ekibi Nîmes'e 9 Haziran 2017 tarihinde 150,000 € bonservis bedeliyle transfer oldu.
  • Nîmes formasıyla ilk Ligue 2 maçına 28 Temmuz 2017'de 1-0 mağlubiyetle sonuçlanan Stade de Reims karşısında çıktı.Ligue 2'de geçirdiği 2017-18 sezonunu 36 maçta kaydettiği 24 golle tamamlayan Umut, aynı zamanda takımı Nîmes'in Ligue 1'e yükselmesine de katkıda bulundu.
  • Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı formasını ilk olarak 28 Mart 2017'de Azerbaycan U-21 takımı karşısında giydi. 4-0 galibiyetle biten o maçta iki gol kaydetti. 18 Mart 2022 tarihinde Türkiye millî futbol takımı kadrosuna davet edildi.

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