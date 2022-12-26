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Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu: Atilla Karaoğlan'a hafta arasında görev verilmedi

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Yarın oynanacak Ankaragücü-Ümraniyespor maçını Mustafa Kürşad Filiz, Fenerbahçe -Hatayspor maçının hakemi Sarper Barış Saka oldu. Peki Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçı hakemi kim? İşte Süper Lig 16. hafta maçlarının hakemleri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Süper Ligde 16. haftanın hakemleri kimler? Fenerbahçe-Hatayspor, Karagümrük-Trabzonspor, Sivasspor-Galatasaray, Beşiktaş-Adana Demirspor maçını kim yönetecek?
Süper Lig 16. hafta maçlarının hakemleri

Süper Lig'de 16. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Gaziantep FK - Beşiktaş maçında verdiği kararlarla tepki toplayan Atilla Karaoğlan'a 16. haftada maç verilmedi.

Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri kim oldu?

  1. Fenerbahçe -Hatayspor : Sarper Barış Saka
  2. Karagümrük-Trabzonspor : Ümit Öztürk
  3. Sivasspor- Galatasaray : Erkan Özdamar
  4. Beşiktaş-Adana Demirspor : Ali Şansalan
  5. Ankaragücü-Ümraniyespor : Mustafa Kürşad Filiz
  6. Başakşehir-Antalyaspor : Halil Umut Meler
  7. Alanyaspor-Kayserispor : Tugay Kaan Numanoğlu
  8. İstanbulspor-Kasımpaşa : Suat Arslanboğa
  9. Giresunspor-Gaziantep FK : Zorbay Küçük

26 Aralık Pazartesi maç programı
ÖZGÜN
26 Aralık Pazartesi maç programı


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