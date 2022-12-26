Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu: Atilla Karaoğlan'a hafta arasında görev verilmedi

Süper Lig'de 16. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Gaziantep FK - Beşiktaş maçında verdiği kararlarla tepki toplayan Atilla Karaoğlan'a 16. haftada maç verilmedi.
Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri kim oldu?
- Fenerbahçe -Hatayspor : Sarper Barış Saka
- Karagümrük-Trabzonspor : Ümit Öztürk
- Sivasspor- Galatasaray : Erkan Özdamar
- Beşiktaş-Adana Demirspor : Ali Şansalan
- Ankaragücü-Ümraniyespor : Mustafa Kürşad Filiz
- Başakşehir-Antalyaspor : Halil Umut Meler
- Alanyaspor-Kayserispor : Tugay Kaan Numanoğlu
- İstanbulspor-Kasımpaşa : Suat Arslanboğa
- Giresunspor-Gaziantep FK : Zorbay Küçük