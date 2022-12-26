Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu: Atilla Karaoğlan'a hafta arasında görev verilmedi

Dünya

ABD ile Çin arasında ekonomik ve jeostratejik rekabet: 'Çip Savaşları'

Çin, teknoloji alanında kendine yeterliliği geliştirmeye ve dünyadaki etkisini artırmaya çalışırken ABD'nin çip endüstrisine getirdiği ihracat kontrol ve kısıtlamaların olumsuz etkisi altında kaldı. Bilgisayarlardan akıllı telefonlara, uçaklardan elektrikli araçlara, ev eşyasından askeri donanıma kadar birçok teknolojinin temelini oluşturan yarı iletken çipler ve entegre devreler, 2022 yılında ABD ile Çin arasındaki artan ekonomik ve jeostratejik rekabetin cephesi haline geldi.