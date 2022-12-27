Bugün hangi maçlar var? 27 Aralık Salı maç programı Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası, Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşmayla tamamlandı. Şimdi gözler ligin 16. haftasının maçlarında. Ligde 15. hafta sonunda Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu. Gaziantep FK ile Beşiktaş 1-1, Arabam.com Konyaspor ile Corendon Alanyaspor da 2-2 berabere kaldı. Spor Toto Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları futbolseverlerin yakından takip ettiği konulardan. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 27 Aralık Salı maç programı.

Abone Ol