Özgün Bugün hangi maçlar var? 27 Aralık Salı maç programı
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Bugün hangi maçlar var? 27 Aralık Salı maç programı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası, Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşmayla tamamlandı. Şimdi gözler ligin 16. haftasının maçlarında. Ligde 15. hafta sonunda Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu. Gaziantep FK ile Beşiktaş 1-1, Arabam.com Konyaspor ile Corendon Alanyaspor da 2-2 berabere kaldı. Spor Toto Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları futbolseverlerin yakından takip ettiği konulardan. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 27 Aralık Salı maç programı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta, hangi kanalda canlı? 27 Aralık Salı 2022 maçları
Bugün hangi maçlar var?

Süper Lig'in 16. hafta maçları bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Ligin 15. haftası Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşmayla tamamlandı. Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşmayla tamamlandı. Ligde 15. hafta sonunda Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu. Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Trabzonspor, sahasında yenilmezlik serisini 656 güne taşırken, şampiyonlukta da iddiasını ortaya koydu. Atakaş Hatayspor ile Bitexen Giresunspor 1-1 berabere kaldı. Peki Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 27 Aralık Salı maç programı.

Bugün kimin maçı var? (27 Aralık 2022)

  1. 09:00 Melbourne City – CC Mariners Avustralya A Ligi Bilyoner
  2. 11:45 Adelaide United – Newcastle Jets Avustralya A Ligi Bein Sports 4
  3. 17:00 Ankaragücü – Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
  4. 17:00 M.Başakşehir – Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  5. 20:00 Fenerbahçe – Hatayspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  6. 20:30 Chelsea – Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  7. 22:00 St.Truiden – Zulte Waregem Belçika Pro League Bilyoner
  8. 22:00 Westerlo – Antwerp Belçika Pro League Bilyoner
  9. 23:00 Manchester Utd – Nottingham Forest İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

Süper Lig 15. hafta maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 0-2

HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir: 1-3

Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor: 1-1

Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 1-2

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0

Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1

Gaziantep FK-Beşiktaş: 1-1

Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 2-2

Galatasaray-İstanbulspor: 2-1

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