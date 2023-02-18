Süper Lig ara transfer sezonu olarak da bilinen 2. transfer ve tescil döneminin bitiş tarihi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamayla uzatılmıştı. Süper Lig ara transfer sezonu ne zaman bitecek? Ara transfer sezonu bitti mi, hangi tarihte, ne zaman sona erecek?