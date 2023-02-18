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Deprem nedeniyle Süper Lig'den çekilen takımlar

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki deprem 10 ilimizi etkiledi. Deprem bölgesindeki takımlardan bazıları ligden çekilme kararı aldıklarını duyurdu. Konuya ilişkin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hangi takımların ligden çekildiğini ve ligden çekilen takımların maçlarının ne olacağını açıkladı. İşte Süper Lig'den çekilen takımlar ile ligde son durum...

15:14 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Süper ligden çıkan maçlar

Süper ligden çıkan maçlar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası Süper Lig maçları ertelenmişti. 10 ilde yaşanan büyük yıkım sonrası TFF maçları süresiz olarak ertelendiğini duyurmuştu. Peki, Süper Lig'den hangi takımlar çekilecek? Süper lig maçları ne zaman başlıyor?

SÜPER LİG'DE MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı yöneticilerinin toplantısında, liglerin 3-4 Mart itibarıyla devam etmesi kararı çıktı.

Buna göre; Süper Lig maçları 3-4 Mart tarihlerinde oynanmaya başlayacak.

SÜPER LİG'DEN HANGİ TAKIMLAR ÇEKİLDİ?

Süper Lig'den Hatayspor ve Gaziantep FK, TFF 1. Lig'den Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2. Lig'den Diyarbekirspor ve Kahramanmaraşspor çekilme kararı aldı.

ERTELENEN MAÇLAR İÇİN TARİH BELLİ OLDU

TFF, Spor Toto Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftanın programlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, depremler nedeniyle ertelenen lig programını duyurdu.

Açıklamada, "Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş A.Ş. - Fraport TAV Antalyaspor Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacaktır.

Bununla birlikte, deprem felaketinden dolayı ertelenen Spor Toto Süper Lig 23. hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe A.Ş. - Arabam.com Konyaspor müsabakaları 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da, HangiKredi Ümraniyespor - Adana Demirspor müsabakası ise 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacaktır." denildi.



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2 saat önce
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Deprem nedeniyle Süper Lig'den çekilen takımlar
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