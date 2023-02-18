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Süper ligden çıkan maçlar
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası Süper Lig maçları ertelenmişti. 10 ilde yaşanan büyük yıkım sonrası TFF maçları süresiz olarak ertelendiğini duyurmuştu. Peki, Süper Lig'den hangi takımlar çekilecek? Süper lig maçları ne zaman başlıyor?
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı yöneticilerinin toplantısında, liglerin 3-4 Mart itibarıyla devam etmesi kararı çıktı.
Buna göre; Süper Lig maçları 3-4 Mart tarihlerinde oynanmaya başlayacak.
Süper Lig'den Hatayspor ve Gaziantep FK, TFF 1. Lig'den Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2. Lig'den Diyarbekirspor ve Kahramanmaraşspor çekilme kararı aldı.
TFF, Spor Toto Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftanın programlarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, depremler nedeniyle ertelenen lig programını duyurdu.
Açıklamada, "Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş A.Ş. - Fraport TAV Antalyaspor Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacaktır.
Bununla birlikte, deprem felaketinden dolayı ertelenen Spor Toto Süper Lig 23. hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe A.Ş. - Arabam.com Konyaspor müsabakaları 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da, HangiKredi Ümraniyespor - Adana Demirspor müsabakası ise 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacaktır." denildi.