|
Süper Lig ara transfer dönemi
Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremlerin ardından Süper Lig'e ara verilmişti. Söz konusu ara nedeniyle kış transfer dönemi tarihinde de değişikliğe gidildi. TFF tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları ve Süper Lig ara transfer döneminin ne zaman biteceği ile ilgili bilgileri bir araya getirdik.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, 2022-2023 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi; 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermişti.
TFF tarafından yapılan açıklamada, ikinci transfer ve tescil döneminin 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verilmişti ancak söz konusu depremlerin ardından tarihler değişti.
Federasyonumuz tarafından 06 Şubat 2023 tarihinde FIFA'ya yapılan resmi başvurumuz bugün itibarıyla onaylanarak, 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi 18 Şubat 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.