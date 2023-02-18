Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremlerin ardından Süper Lig'e ara verilmişti. Söz konusu ara nedeniyle kış transfer dönemi tarihinde de değişikliğe gidildi. TFF tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları ve Süper Lig ara transfer döneminin ne zaman biteceği ile ilgili bilgileri bir araya getirdik.