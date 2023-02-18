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Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Süper Lig ara transfer sezonu olarak da bilinen 2. transfer ve tescil döneminin bitiş tarihi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamayla uzatılmıştı. Süper Lig ara transfer sezonu ne zaman bitecek? Ara transfer sezonu bitti mi, hangi tarihte, ne zaman sona erecek?

12:06 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Süper Lig ara transfer dönemi

Süper Lig ara transfer dönemi

Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremlerin ardından Süper Lig'e ara verilmişti. Söz konusu ara nedeniyle kış transfer dönemi tarihinde de değişikliğe gidildi. TFF tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları ve Süper Lig ara transfer döneminin ne zaman biteceği ile ilgili bilgileri bir araya getirdik.

SÜPER LİG ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, 2022-2023 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi; 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermişti.

TFF tarafından yapılan açıklamada, ikinci transfer ve tescil döneminin 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verilmişti ancak söz konusu depremlerin ardından tarihler değişti.

ARA TRANSFER DÖNEMİ UZATILDI MI?

Federasyonumuz tarafından 06 Şubat 2023 tarihinde FIFA'ya yapılan resmi başvurumuz bugün itibarıyla onaylanarak, 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi 18 Şubat 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.



#süper lig
#ara transfer dönemi
#süper lig ara transfer
2 saat önce
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Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?
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