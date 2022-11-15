Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, farklı branşlarda görevlendirmek üzere toplam 426 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyor. KPSS puanı ile yapılacak personel temini başvuru şartları ve branş dağılımı da kılavuzla birlikte adaylara duyuruldu.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 426 PERSONEL ALACAK!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, sözleşmeli tekniker ve sözleşmeli büro personeli alımı gerçekleştirilecek. Yapılacak alımlar için toplam 426 kontenjan ayrıldı.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri 1 Aralık-11 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

Şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların mezun oldukları ön lisans programlarına uygun pozisyonlara başvuru yapmaları gerekmektedir. Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır. Buna göre ön lisans mezunları 2022 yılı KPSS B Grubu P93 puan türünden 70 puan ve üzeri aldıkları takdirde açılan ilana başvuru yapabilir.

REKLAM

Sözleşmeli teknikerler, Tapu Müdürlükleri veya Kadastro Müdürlüklerinde görev yapacaklar. Sözleşmeli tekniker kadrosuna Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu mezunları, Tapu ve Kadastro bölümlerini bitirenler, Harita, Harita Kadastro, Harita ve Kadastro, Harita ve Maden Ölçme ile Harita Teknikerliğinden mezun olanlar başvuru yapabilir.

Büro personeli kadrosuna ise Emlak Yönetimi, Emlak ve Emlak Yönetimi, Gayrimenkul Yönetimi ile Gayrimenkul Yönetimi ve Pazarlama bölümlerinden mezun olan adaylar müracaat edebilirler.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIMI KADRO DAĞILIMI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğündenyapılan açıklamada: ''Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak amacıyla, ekli listede yerleştirileceği bölgesi, ili ve birimi belirtilen 1 (bir) adet Sözleşmeli Büro Personeli, 425 (dörtyüzyirmibeş) adet Sözleşmeli Tekniker olmak üzere toplam 426 (dörtyüzyirmialtı) adet sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.''