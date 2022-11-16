Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesi (16-30 Kasım)
Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri bu hafta da sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını dile getirerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde başlatılan indirimler devam ediyor. Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi belli oldu. Tarım Kredi market fırsat ürünleri 16-30 Kasım tarihleri arasında satılacak. İşte Tarım Kredi Market indirim listesi ve indirime giren ürünlerin fiyatları...
Her ay indirimli ürünler kataloğunu paylaşan Tarım Kredi Kooperatif Market, Kasım ayına özel güncel indirimli ürün listesini paylaştı. Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler katalog listesi belli oldu! İşte 16-30 Kasım Tarım Market indirimli ürünler kataloğu.