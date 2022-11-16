Özgün Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesi (16-30 Kasım)
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Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesi (16-30 Kasım)

Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri bu hafta da sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını dile getirerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde başlatılan indirimler devam ediyor. Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi belli oldu. Tarım Kredi market fırsat ürünleri 16-30 Kasım tarihleri arasında satılacak. İşte Tarım Kredi Market indirim listesi ve indirime giren ürünlerin fiyatları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde bu hafta hangi ürünler indirimde? Tarım kredi market katalog yeni fiyat listesi
Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri

Her ay indirimli ürünler kataloğunu paylaşan Tarım Kredi Kooperatif Market, Kasım ayına özel güncel indirimli ürün listesini paylaştı. Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler katalog listesi belli oldu! İşte 16-30 Kasım Tarım Market indirimli ürünler kataloğu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan peş peşe indirim müjdelerini verdi: Kooperatif marketler kâr amacıyla çalışmayacak
OYNAT 01:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan peş peşe indirim müjdelerini verdi: Kooperatif marketler kâr amacıyla çalışmayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde konuştu.

Burada Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aracılığıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda yüzde 30-35 indirimli satışların başlayacağın belirten Erdoğan, 'Bu, piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, Tarım Kredi Kooperatifleri talimatı aldı. Bundan böyle koyun, kuzu etinde yüzde 25 indirim, bunu başlattık. Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanıyla da konuştum. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 gibi bir indirimle onların da satışına başlayacağız.

Tabii 1300 tane Tarım Kredi Kooperatifi'nin marketi var. Bunun yanında diğer özel sektörün de sayıları tabii çok çok fazla. Onlar ne yapar bilmem ama biz, Tarım Kredi olarak bu indirimi yapacağız. Sadece ette mi? Tarım Kredi'nin tüm ürünlerinde de aklınıza ne gelirse, özellikle 20, 30, 40 çeşit üründe de süratle indirime gidilecek. Talimat şu: Sen kar amacıyla çalışmayacaksın, sen sadece başa baş noktasında benim vatandaşımı koruyacaksın. Şimdi Tarım Kredi Kooperatifi de bu amaçla çalışmalarını hızlandıracak' diye konuştu.


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