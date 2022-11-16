Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesi (16-30 Kasım)

Cumhurbaşkanı Erdoğan peş peşe indirim müjdelerini verdi: Kooperatif marketler kâr amacıyla çalışmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde konuştu.



Burada Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aracılığıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda yüzde 30-35 indirimli satışların başlayacağın belirten Erdoğan, 'Bu, piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek.' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, Tarım Kredi Kooperatifleri talimatı aldı. Bundan böyle koyun, kuzu etinde yüzde 25 indirim, bunu başlattık. Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanıyla da konuştum. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 gibi bir indirimle onların da satışına başlayacağız.



Tabii 1300 tane Tarım Kredi Kooperatifi'nin marketi var. Bunun yanında diğer özel sektörün de sayıları tabii çok çok fazla. Onlar ne yapar bilmem ama biz, Tarım Kredi olarak bu indirimi yapacağız. Sadece ette mi? Tarım Kredi'nin tüm ürünlerinde de aklınıza ne gelirse, özellikle 20, 30, 40 çeşit üründe de süratle indirime gidilecek. Talimat şu: Sen kar amacıyla çalışmayacaksın, sen sadece başa baş noktasında benim vatandaşımı koruyacaksın. Şimdi Tarım Kredi Kooperatifi de bu amaçla çalışmalarını hızlandıracak' diye konuştu.

