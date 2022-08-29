Tarım Kredi Kooperatif Marketleri adresi: Tarım Kredi Kooperatif market şubeleri nerede?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim üstüne indirime gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile enflasyonla mücadele kapsamında Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde yüzde 30 ile yüzde 35 arasında indirim söz konusu oldu. Kütahya'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi market sayısının 3 bine çıkarılacağını açıkladı. Erdoğan Kooperatif marketlere ilişkin olarak müjdeyi şu şekilde duyurdu: "Tarım Kredi Kooperatifleriyle vatandaşa ürünleri ucuza satmaya başladık, bu artarak devam edecek. 1300 marketi süratle 3000'e çıkartacağız ve vatandaşımız Tarım Kredi'den ucuz ürün almaya devam edecek." Peki Tarım Kredi Kooperatifi marketleri nerde var, hangi ilde açıldı?
İstanbul’da Tarım Kredi Kooperatif şubeleri nerede?
İSTANBUL - ARNAVUTKÖY
İSLAMBEY MAH. FATİH CAD. NO:48 ARNAVUTKÖY / İSTANBUL
ARNAVUTKÖY MERKEZ MAH. KARATAY SOK. NO:5A ARNAVUTKÖY – İSTANBUL
İSTANBUL - AVCILAR
AMBARLI MAH. CUMHURİYET CAD. NO:46/26 AVCILAR / İSTANBUL
CİHANGİR MAH. BURNAZ CAD. NO:26 AVCILAR - İSTANBUL
CİHANGİR MAH. KİRAZLI CAD. NO:41/A AVCILAR - İSTANBUL
MERKEZ MAH. REŞİTPAŞA CAD. YAZGAN SOK. NO:41 DÜKKAN 1-2-4-5 AVCILAR - İSTANBUL
YEŞİLKENT MAH.OZANLAR CAD. NO:44B AVCILAR - İSTANBUL
TAHTAKALE MAHALLESİ ISPARTAKULE BULVARI CADDESİ NO 12/D DÜKKAN 7 AVCILAR – İSTANBUL
İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR
BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. ŞEHİT ASTETEYMEN FURKAN IŞIK BUL. AVRUPARK SİTESİ B:3 BLOK NO:58-59-60 BAŞAKŞEHİR - İSTANBUL
BAHÇE ŞEHİR 2. KISIM ŞELALE CAD. BARIŞ SOK. BAHÇEŞEHİRPARK F NO:5 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL
İSTANBUL - BAHÇELİEVLER
SİYAVUŞPAŞA MAH. ULUBATLI HASAN CAD. NO:19-A BAHÇELİEVLER - İSTANBUL
Hürriyet Mah. Mahmutbey Caddesi no:59/A - BAHÇELİEVLER / İSTANBUL
Zafer Mh. Yıldırım Beyazıt Cd. No:104 - BAHÇELİEVLER / İSTANBUL
İSTANBUL - BAĞCILAR
MERKEZ MAH. DOĞANBEY CAD. NO:26 C BLOK 119 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM BAGCILAR - İSTANBUL
DEMİRKAPI MAHALLESİ VELİOĞLU CADDESİ NO:123 BAĞCILAR - İSTANBUL
YAVUZ SELİM MAH BİRLİK CAD. NO:19 BAĞCILAR - İSTANBUL
YENİ MAHALLE MAH. 1545. SOK. NO:1-3H /3I YAŞAM PLUS SİTESİ BAĞCILAR - İSTANBUL
BAĞCILAR MAH. 29. SOK. NO:2/11 Güneşli BAĞCILAR - İSTANBUL
HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. ŞAHİN DURAK MEVKİİ NO:21 BAĞCILAR/İSTANBUL
İSTANBUL - ATAŞEHİR
FERHATPAŞA MAH. YEDİTEPE CAD. NO:87-89 / B-C ATAŞEHİR - İSTANBUL
İÇERENKÖY MAH. PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CAD. NO:67/ A-B ATAŞEHİR - İSTANBUL
İNÖNÜ MAH. 19 MAYIS CAD. NO:89/A.11 - B.1 ATAŞEHİR - İSTANBUL
KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. FEVZİPAŞA CAD. NO:47/1 ATAŞEHİR / İSTANBUL
İSTANBUL - BEYKOZ
ORTAÇEŞME MAH. ÇAYIR CAD. NO:118/B BEYKOZ - İSTANBUL
İSTANBUL - BAYRAMPAŞA
KARTALTEPE MAHALLESİ CİCOZ YOLU CADDESİ NO 50-52 BAYRAMPAŞA - İSTANBUL
MURATPAŞA MAH. KOSOVA CAD. NO:27 BAYRAMPAŞA - İSTANBUL
YENİDOĞAN MAH. NUMUNEBAĞI CAD. NO:84/A BAYRAMPAŞA - İSTANBUL
İSTANBUL - GOP
KARAYOLLARI MAH. ABDİİPEKÇİ CAD. NO:36 FUZUL TEM AVRASYA KONUTLARI GOP - İSTANBUL
KARLITEPE MAH. ORDU CAD. NO:197-199A GAZİOSMANPAŞA - İSTANBUL
MERKEZ MAHALLESİ KÜÇÜKKÖY YOLU CADDESİ NO 131-133A GAZİOSMANPAŞA - İSTANBUL
İSTANBUL - ESENLER
FATİH MAH. 291. SOKAK NO: 56 - 58 ESENLER - İSTANBUL
İSTANBUL - FATİH
ALİ KUŞCU MAH. DARULŞAFAKA CAD. NO:10 FATİH / İSTANBUL
İSTANBUL - MALTEPE
Çınar Mahallesi Atatürk Caddesi No: 30 Maltepe / İSTANBUL
ALTAY ÇEŞME MAH. BAĞDAT CAD. NO:281/B MALTEPE - İSTANBUL
CEVİZLİ MAH. BAĞDAT CAD. NO:555-55/A MALTEPE - İSTANBUL
BAĞLARBAŞI MAH. FEYZULLAH CAD. NO:37 B MALTEPE - İSTANBUL
GİRNE MAH. ÇİFTLİK SOK. NO:10/A MALTEPE - İSTANBUL
GİRNE MAH. NARLIDERE CAD. NO:4/A MALTEPE - İSTANBUL
FINDIKLI MAH. HANCIOĞLU CAD. NO:29/1-2 MALTEPE - İSTANBUL
İSTANBUL - SULTANBEYLİ
ADİL MAH. BOSNA BULVARI NO:181/A SULTANBEYLİ - İSTANBUL
MİMAR SİNAN MAH. MİMAR SİNAN CAD. NO:96/A-B SULTANBEYLİ - İSTANBUL
İSTANBUL - ZEYTİNBURNU
SÜMER MAH. ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR SOK NO:18/22A ZEYTİNBURNU - İSTANBUL
YEŞİLTEPE MAH. ŞEHİT ER CENGİZ IŞIK SOK. NO:2 DÜKKAN 1 ZEYTİNBURNU - İSTANBUL
İSTANBUL - ÜSKÜDAR
KISIKLI MAH. KISIKLI CAD. NO:105/2 ÜSKÜDAR / İSTANBUL (KADEM ve Cumhurbaşkanlığı Konutunun orda)
Bulgurlu Mahallesi Libadiye Cad. No:64/1 - ÜSKÜDAR/ İSTANBUL
UNALAN MAH. AYAZMA CAD. NO:69/A ÜSKÜDAR - İSTANBUL
GÜZELTEPE MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:39/B ÜSKÜDAR - İSTANBUL
İSTANBUL - ÜMRANİYE
Tantavi mahallesi bosna bulvarı no:48/A Ümraniye/İstanbul
MEHMET AKİF MAH. TAVUKÇUYOLU CAD. NO:84/A ÜMRANİYE - İSTANBUL
İstiklal Mh .Mithatpaşa Cd. Emmioğlu İş Merkezi No:11-A - ÜMRANİYE / İSTANBUL
TOPAĞACI MAH. ADEM YAVUZ CAD. NO:220/A ÜMRANİYE - İSTANBUL
TATLISU MAH. ELALMIŞ CAD. NO:52/2 ÜMRANİYE - İSTANBUL
NAMIK KEMAL MAH. KÜLTÜR SOK. NO:22/43-44 ESENEVLER ÜMRANİYE - İSTANBUL
ATAKENT MAH. REŞİTPAŞA CAD. NO:10/A ÜMRANİYE - İSTANBUL
İSTANBUL - TUZLA
AYDINLI MAH. TURNA SOK. NO:12 TUZLA - İSTANBUL
YAYLA MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO:11/A-B TUZLA - İSTANBUL
POSTANE MAH. İSTASYON CAD. NO:61/A D:11 TUZLA - İSTANBUL
İSTASYON MAH. VATAN CAD. NO:158/A TUZLA / İSTANBUL
MİMAR SİNAN MAH. EMİR OĞLU CAD. NO:150/A TUZLA - İSTANBUL
YAYLA MAH CENGİZ TOPEL CAD N:58 /A-B TUZLA - İSTANBUL
İSTANBUL - SULTANGAZİ
CEBECİ MAH. ESKİ EDİRNE ASFALTI CAD. NO:732/1 SULTANGAZİ - İSTANBUL
UĞUR MUMCU MAH. I CAD. NO:50 SULTANGAZİ - İSTANBUL
İSTANBUL - ŞİŞLİ
GÜLBAHAT MAH. ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ CAD. NO:12/C ŞİŞLİ/İSTANBUL
HALİDE EDİP ADIVAR MAH. HALİDE EDİP ADIVAR CAD. NO:3-5 ŞİŞLİ - İSTANBUL
DUATEPE MAH. EVRENOZADE SOK. NO:41-43A-B FERİKÖY ŞİŞLİ - İSTANBUL
KUŞTEPE MAH. İNÖNÜ CAD. NO:50 ŞİŞLİ - İSTANBUL
İSTANBUL - ŞİLE
ÇAVUŞ MAH. CUMHURİYET CAD. ÜMİT APT. NO:38 ŞİLE - İSTANBUL
İSTANBUL - SİLİVRİ
Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hacı Pervane Caddesi 2/A - SİLİVRİ / İSTANBUL
ALİBEY MAH. HALİM ULUŞAHİN CD. NO:5/1A GÜMÜŞKALE APT. SİLİVRİ - İSTANBUL
SELİMPAŞA MAH. LOJMANLAR CAD. ONUR APT NO 13 A SİLİVRİ - İSTANBUL
YENİ MAH. YENİ UFUKLAR SOK. NO:13 SİLİVRİ - İSTANBUL
İSTANBUL - SARIYER
İSTİNYE MAHALLESİ SARIYER CADDESİ NO:8 SARIYER-İSTANBUL
BAHÇEKÖY MAH. ADNAN MENDERES CAD. NO:27 SARIYER - İSTANBUL
İSTANBUL - SANCAKTEPE
Abdurrahman Gazi Mh. Atayolu Cd. 13-1 Samandıra - SANCAKTEPE / İSTANBUL
FATİH MAH. YAKACIK CAD. NO:45/A SANCAKTEPE - İSTANBUL
MERVE MAH. HALİFE CAD. NO:45/A-B SANCAKTEPE - İSTANBUL
OSMANGAZİ MAH. HİLAL CAD. NO:178 SANCAKTEPE - İSTANBUL
SAFA MAH. ATATÜRK CAD. NO:421 B-C SANCAKTEPE - İSTANBUL
EYÜP SULTAN MAH. HALK SOK. NO:4/A-B SANCAKTEPE - İSTANBUL
ABDURRAHMANGAZİ MAH. VELİOĞLU SOK. NO:13/A-B SANCAKTEPE - İSTANBUL
YENİDOĞAN MAH. AKIN CAD. NO :7/A-B-C SANCAKTEPE - İSTANBUL
İSTANBUL PENDİK
FATİH MAH. İMAMI AZAM CADDESİ NO:42 ESENYALI PENDİK / İSTANBUL
GÜLLÜBAĞLAR MAHALLESİ TANDOĞAN CADDESİ NO:87/A PENDİK-İSTANBUL
FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERZİNCAN CAD. NO:29 PENDİK / İSTANBUL
KURTKÖY MAH. GÜMÜŞTEPE SOK. NO:11/A-B PENDİK - İSTANBUL
Aydınlı Yolu Cad. No:116 Portre sahil st. B Blok - Pendik-İSTANBUL
AHMET YESEVİ MAH. HÜRRİYET CAD. NO:145 -A/B PENDİK - İSTANBUL
BATI MAH. EROL KAYA CAD. NO: 44/ B PENDİK / İSTANBUL
KAVAKPİNAR MAH. CEMİL MERİC CAD. NO:140/A-B PENDİK - İSTANBUL
KAYNARCA MAH. DENİZ CAD. NO:31/B PENDİK - İSTANBUL
DUMLUPINAR MAH. GÖZDAĞI CAD. NO:55/A PENDİK - İSTANBUL
ESENLER MAH. RIFAT ILGAZ CAD. NO:3/A PENDİK - İSTANBUL
GUZELYALİ MAH. MURAT REİS CAD. NO:1B PENDİK - İSTANBUL
KAVAKPINAR MAHALLESİ TURGUT REİS CADDESİ NO 47/ABCDE PENDİK - İSTANBUL
FEVZİ ÇAKMAK MAH. MALAZGİRT CAD. CENGAVER SOK. NO:17/A PENDİK - İSTANBUL
GÜLLÜBAĞLAR MAH. RIZA KAYAALP CAD. NO:24 A PENDİK - İSTANBUL
BATI MAH. SABRİ TAŞKIN CAD. NO:4/22-B PENDİK - İSTANBUL
SÜLÜNTEPE MAH. SEMERKANT BUL. NO:27/A-B PENDİK - İSTANBUL
SÜLÜNTEPE MAH. EVLİYA ÇELEBİ CAD. NO:14/A-B-C PENDİK - İSTANBUL
ORHANGAZİ MAHALLESİ VATAN CADDESİ NO:91/A PENDİK-İSTANBUL
VELİBABA MAH. YAKACIK CAD. NO:94 / D-E PENDİK / İSTANBUL
FEVZİ ÇAKMAK MAH. BEDİÜZZAMAN CAD. NO:28/A-B-C PENDİK - İSTANBUL
İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE
İSTASYON MAH. 1.PEMBEGÜL SOK. NO:1/1 HALKALI, KÜÇÜKÇEKMECE - İSTANBUL
ATATÜRK MAH. İKİTELLİ CAD. NO:36 KÜÇÜKÇEKMECE - İSTANBUL
CENNET MAH. BEYAZIT SOK. NO:10/B KÜÇÜKÇEKMECE - İSTANBUL
FATİH MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ NO 36 KÜÇÜKÇEKMECE - İSTANBUL
KANARYA MAH. DR. SADIK AHMET CAD. NO:118A-1 KÜÇÜKÇEKMECE - İSTANBUL
YENİ MAH. ÇAĞLAYAN SOK. NO:15 KÜÇÜKÇEKMECE - İSTANBUL
HALKALI MERKEZ MAH. TUNA CAD. NO:22 HALKALI - KÜÇÜKÇEKMECE - İSTANBUL
İSTANBUL - KARTAL
Orhantepe Mah. Üsküdar Cd. No:204 / Cevizli - KARTAL / İSTANBUL
ATALAR MAH. ATALAR CAD. NO:37 KARTAL İSTANBUL
ESENTEPE MAH. İNÖNÜ CAD. NO:106-108/A KARTAL - İSTANBUL
ATALAR MAH. KOROGLU CAD. NO:14/A KARTAL - İSTANBUL
HÜRRİYET MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO:41/A KARTAL - İSTANBUL
ORTA MAH. YALNIZ SELVİ CAD. EKŞİOĞLU AKYAPI GONCA SİTESİ A BLOK NO:15,15/A-B KARAL - İSTANBUL
ESENTEPE MAH. TOROS CAD. NO:3/B KARTAL - İSTANBUL
YAKACIK MAH. YAKAKENT CAD. NO:10/A-B KARTAL - İSTANBUL
UĞUR MUMCU MAH. ŞEYH ŞAMİL CAD. NO:13 CF FERA LİFE SİTESİ KARTAL - İSTANBUL
İSTANBUL EYÜP
CUMA MAHALLESİ TALİM HANE CADDESİ NO:19 RAMİ / EYÜP /İSTANBUL
MERKEZ MAH. GÖKTÜRK CAD. KALLENCİ APT. NO:42/D EYÜPSULTAN - İSTANBUL
İSTANBUL - KAĞITHANE
Hamidiye Mahallesi Söyler Caddesi No: 4/1 Kağıthane / İSTANBUL
ÇAĞLAYAN MAH. ZENGİN SOK. NO:19/A KAĞITHANE - İSTANBUL
GÜRSEL MAH. 28 NİSAN CAD. NO:3 KAĞITHANE - İSTANBUL
HAMİDİYE MAH. HASDAL CAD. NO:24/A KAĞITHANE - İSTANBUL
ŞİRİNTEPE MAH. GÜMÜŞHANE CAD. NO:17/A KAĞITHANE - İSTANBUL
SULTAN SELİM MAH. SULTAN SELİM CAD. NO:159/A KAĞITHANE - İSTANBUL
İSTANBUL - KADIKÖY
Tuğlacıbaşı Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd. No:99 - KADIKÖY/İSTANBUL
İSTANBUL - GÜNGÖREN
Güven Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi Zafer Sitesi No: 33 GÜNGÖREN / İSTANBU
İSTANBUL - ESENYURT
ESENKENT MAH. KEMAL SUNAL SOK. NO:3/2 ESENYURT - İSTANBUL
BAĞLARÇEŞME MAH. BAĞLAR ÇEŞME CAD. NO:9/B ESENYURT/İSTANBUL
ÖZYURTLAR NTOWN SİTESİ AKEVLER MAH. 1069. SOK. F BLOK (24-C) NO:24 (5-6-9 NOLU DÜK) ESENYURT - İSTANBUL
BAĞLARÇEŞME MAH. 1121 SOK. NO:46 ESENYURT - İSTANBUL
HÜRRİYET MAH. NECİP FAZIL KISAKÜREK SOK. NO:95 97 C D1 ESENYURT - İSTANBUL
MERKEZ MAH. CUMHURİYET CAD OKUL SOK. NO 4 ESENYURT - İSTANBUL
TALAT PAŞA CAD. 1047. SOK NO:10/D-B ESENYURT - İSTANBUL
TURGUT ÖZAL MAH. 55. SOK. NO:20/1A ESENYURT - İSTANBUL
YENİKENT MAH. 679. SOK NO:26 A ESENYURT - İSTANBUL
YUNUS EMRE MAHALLESİ CEYLAN CADDESİ NO 52 A-B ESENYURT - İSTANBUL
İSTANBUL - ÇEKMEKÖY
MİMAR SİNAN MAHALLESİ SELİM DEDE CADDESİ NO:50/A ÇEKMEKÖY-İSTANBUL
EKŞİOĞLU MAH. KURAN KURSU CAD. NO:32/A ÇEKMEKÖY - İSTANBUL
MERKEZ MAH. KEÇİAĞILI CAD. NO:16/1A ÇEKMEKÖY - İSTANBUL
ALEMDAĞ MAH. REŞADİYE CAD. NO:35/C ÇEKMEKÖY - İSTANBUL
ÇAMLIK MAH. ŞAHİNBEY CAD. NO:108/A-B ÇEKMEKÖY - İSTANBUL
SULTAN ÇİFTLİĞİ MAH. SULTAN MURAD CAD. IVORY TAŞDELEN SİTESİ B1 APT. NO:6 K DAİRE;9 ÇEKMEKÖY - İSTANBUL
SOĞUK PINAR MAH. ADNAN KAHVECİ CAD. NO:41-43 / A ÇEKMEKÖY - İSTANBUL
Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi No:3/A - ÇEKMEKÖY/ İSTANBUL
İSTANBUL - ÇATALCA
KALEİÇİ MAH. MÜNİFSEVİ CAD. NO:31 ÇATALCA - İSTANBUL
İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE
Fatih Mah. Cengiz Topel Cad. No:39 / 1-2 - Büyükçekmece / İstanbul
ATATÜRK MAH. PARMAKSIZ CAD. NO:36 DÜKKAN NO 42 BÜYÜKÇEKMECE - İSTANBUL
FATİH MAH. KORDONBOYU CAD. NO:2/2-B BÜYÜKÇEKMECE /İSTANBUL
EKİNOBA MAH. HÜRRİYET CAD. NO:64/3C/3D BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL
NİDA MANZARA EVLERİ SİTESİ YUNUS EMRE 2. CAD. NO:90 A-B-C PK;34535 BÜYÜKÇEKMECE - İSTANBUL
İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ
ADNAN KAHVECİ MAH. KURTULUŞ CAD. NO:26 A1 BLOK 1 NOLU DÜKKAN - A2 5 NOLU DÜKKAN BEYLİKDÜZÜ - İSTANBUL
ADNAN KAHVECİ MAH. ATAKENT CAD. NO:31/124 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
KAVAKLI MAH. BAĞLAR CAD. NO:18/B BEYLİKDÜZÜ - İSTANBUL
YAKUPLU MAH. BARBAROS CAD. NO:57 LİV MARMARA REZİDANCE BEYLİKDÜZÜ - İSTANBUL
ADNAN KAHVECİ MAH. ÇAMLITEPE CAD. NO:12/2 BEYLİKDÜZÜ - İSTANBUL
ADNAN KAHVECİ MAH. AVRUPA CAD. NO:56 1 BLOK GÜRPINAR BEYLİKDÜZÜ - İSTANBUL
KAVAKLI MAH. İBRAHİM MÜTEFERRİKA CAD. NO:21 BEYLİKDÜZÜ - İSTANBUL
DEREAĞZI MAH. HASAN TAHSİN CAD. AKMERCAN SİTESİ NO:5 D 1 BEYLİKDÜZÜ - İSTANBUL
YAKUPLU MAH. YAKUPLU CAD. NO:11 BEYLİKDÜZÜ - İSTANBUL
BEYLİKDÜZÜ KAVAKLI MAH. YEŞİLYURT CAD. NO:61 BEYLİKDÜZÜ - İSTANBUL
Ankara'da Tarım Kredi Kooperatif Marketleri nerede var?
ANKARA - AHİMESUT KOOPGROSS
Süvari Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:7/C Etimesgut / ANKARA
ANKARA - AKTEPE
AKTEPE MAH. 951. CADDE NO:81-B KEÇİÖEREN/ ANKARA
ANKARA - AKYURT
BEYAZIT MAH. ANKARA CAD. NO:9/ E-F-G AKYURT - ANKARA
ANKARA - ALSANCAK
ALSANCAK MAH. ŞEHİT HİKMET ÖZER CAD. NO:126/B ETİMESGUT - ANKARA
ANKARA - ALTINDAĞ FERİDUN ÇELİK
BAŞPINAR MAH. 1048. CAD. (ESKİ 4. CAD) NO:190 A-B ALTINDAĞ - ANKARA
ANKARA - ALTINDAĞ M. A. ERSOY
ALİ ERSOY MAH. 58. CAD. NO:5/35-36 ALTINDAĞ - ANKARA
ANKARA - ANDİÇEN
ANDİÇEN MAH. GÖNLÜBOL CAD. NO:19/A SİNCAN - ANKARA
ANKARA - AYRANCI
GÜVENLİK CAD. NO:18/17 TAYYAR BEY APT. A. AYRANCI - ÇANKAYA - ANKARA
ANKARA - BADEMLİK
Bademlik Mahallesi Erdinç Caddesi no:3/A - KEÇİÖREN / ANKARA
ANKARA - BAĞLICA
BAĞLICA MAH. MERMEROĞLU CAD. NO: 60 /H-K-L ETİMESGUT/ANKAR
ANKARA - BAĞLICA BULVARI
YENİ BAĞLICA MAH. ENERJİ CAD. NO:5A ETİMESGUT - ANKARA
ANKARA - BAĞLICA MERKEZ
YENİ BAĞLICA MAH. BAĞLICA BUL. NO:56/6 ETİMESGUT - ANKARA
ANKARA - BAHÇELİEVLER
Bahçelievler Mh. Wilhelm Thomsen Cd. No:7 - ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA - BAKANLIK
Üniversiteler Mah. Toplum Cad. Eskişehir Yolu 9.Km No:1 (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kampüsü) - ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA - BALGAT
Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cd. No:100/60 - ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA - BARIŞTEPE
KALETEPE MAH. DEMİRDAĞ CAD. NO:45/A-B-C-D YENİMAHALLE - ANKARA
ANKARA - BATIKENT
TURGUT ÖZAL MAH.2102 CAD. NO:12 YENİMAHALLE/ANKARA
ANKARA - BATIKENT YENİ BATI
YENİ BATI MAH. MÜLK CAD. NO:28/B/A YENİMAHALLE - ANKARA
ANKARA - BEYPAZARI
KURTULUŞ MAH. ALPASLAN TÜRKEŞ BULVARI H. YILMAZ APT NO:234/A-B BEYPAZARI - ANKARA
ANKARA - BEYPAZARI HACI KARA
HACIKARA MAH. ORHANGAZİ SOK. NO:8/A-B BEYPAZARI - ANKARA
ANKARA - BEYTEPE KOOPGROSS
Beytepe Mah. Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı No:46/ B ÇANKAYA / ANKARA
ANKARA - ÇAKIRLAR
ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMET FATİH SAFİTÜRK BULVARI BENT SİTESİ NO:124-2E YENİMAHALLE - ANKARA
ANKARA - ÇANKAYA EMEK
EMEK MAH. KAZAKİSTAS CAD. NO:126/A-B ÇANKAYA - ANKARA
ANKARA - ÇANKAYA ESAT
KAVAKLIDERE MAH. ESAT CAD. NO:39/A-B ÇANKAYA - ANKARA
ANKARA - ÇANKAYA İLKADIM
İLKADIM MAH. DİKMEN CAD. NO:137/A ÇANKAYA - ANKARA
ANKARA - ÇANKAYA İLKER
İLKER MAH. İLKER CAD. NO: 177/7 DİKMEN, ÇANKAYA - ANKARA
ANKARA - ÇANKAYA MUSTAFA KEMAL
MUSTFA KEMAL MAH. 2131. SOK. 28/A ÇANKAYA - ANKARA
ANKARA - ÇANKAYA SOKULLU
ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. SOKULLU MEHMET PAŞA CAD. NO:196/A-B ÇANKAYA - ANKARA
ANKARA - ÇANKAYA ÜMİTKÖY
MUTLUKENT MAH. 2074. SOK. NO:5/A-5/1 ÜMİTKÖY - ÇANKAYA - ANKARA
ANKARA - CEYHUN ATUF
CEVİZLİDERE MAH. CEYHUN ATUF KANSU CAD. 1249. SOK. HAKDEM APT. NO:1/24-25 ÇANKAYA - ANKARA
ANKARA - ÇUBUK
YAVUZ SELİM MAH. ŞEYH ŞAMİL BULVARI NO:9-1-1 ÇUBUK - ANKARA
ANKARA - ÇUBUK STAD CAD.
CUMHURİYET MAH. STAD CAD. NO:3/A ÇUBUK - ANKARA
ANKARA - ÇUKURAMBAR
ÇUKURAMBAR (KARAKUSUNLAR) MAH. EROL YAŞAR TÜRKALP CAD. NO:18/D ÇANKAYA - ANKARA
ANKARA - CUMHURİYET
CUMHURİYET MAH. ATATÜRK CAD. SANTRAL SOK. NO:16/1 POLATLI / ANKARA
ANKARA - DEMETEVLER
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No: 1/b YENİMAHALLE / ANKARA
ANKARA - DİKMEN
Akpınar Mahallesi Dikmen Caddesi No:540/19-A 540/20-B - DİKMEN / ANKARA
ANKARA - DIŞKAPI
AÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ ÜRÜN SATIŞ YERİ (MEVKİ HASTANESİ KARŞISI) ZİRAAT. 06110 ALTINDAĞ / ANKARA
ANKARA - ELMADAĞ ADNAN MENDERES
HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER MAH. MENDERES BULVARI NO:126/G-H ELMADAĞ - ANKARA
ANKARA - ELMADAĞ MARKET
GÜMÜŞ PALA MAH. YAHYA KEMAL CAD. NO:3/ E-F ELMADAĞ - ANKARA
ANKARA - ELVANKENT
ATAKENT MAH. ŞEHİT CELAL İŞEN CAD. BİNA NO:42 DÜKKAN NO: 33C/34D ETİMESGUT / ANKARA
ANKARA - ERYAMAN ALTAY
ALTAY MAH.SÖĞÜT CAD. NO:8 D BLOK NO:26 ETİMESGUT - ANKARA
ANKARA - ERYAMAN GÖKSU
2. İNÖNÜ CAD. ARİSSA GÖKSU SİTESİ A-BLOK NO:7 ERYAMAN - ETİMESGUT - ANKARA
ANKARA - ERYAMAN NEOPOLİTAN
TUNAHAN MAH. 211. CAD. NO:8C/17 ETİMESGUT - ANKARA
ANKARA - ERYAMAN TUNAHAN
ERYAMAN MAH. ŞAPKA DEVRİMİ CAD. NO:10/20 B ETİMESGUT - ANKARA
ANKARA - ESERTEPE
YAYLA MAH. 1481. CAD. NO:6A KEÇİÖREN - ANKARA
ANKARA - ESERTEPE PAZAR
ESERTEPE MAH. 278. SOK. NO:1/A-B KEÇİÖREN - ANKARA
ANKARA - ETİMESGUT
Şeker Mh. Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Cd. (1.Cd.) No:8 - ETİMESGUT/ANKARA
ANKARA - ETİMESGUT CONCEPT ERYAMAN
YAVUZ SELİM MAH. 11. CAD. NO:7- A/11 ETİMESGUT - ANKARA
ANKARA - ETİMESGUT İSTASYON
İSTASYON MAH. FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU CAD. NO:5/A-B ETİMESGUT - ANKARA
ANKARA - ETİMESGUT SÜVARİ
SÜVARİ MAH.AHİ MESUD BULVARI NO:38/A ETİMESGUT - ANKARA
ANKARA - GÖLBAŞI
SEĞMENLER MAH. 936. SOK. NO:15/20-13-14 GÖLBAŞI / ANKARA
ANKARA - GÖLBAŞI EYMİR
SEĞMENLER MAH. CUMHURİYET CAD. NO:122-B GÖLBAŞI - ANKARA
ANKARA - GÖLBAŞI GAFFAR OKAN
GAZİOSMAN PAŞA CAD. ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN CAD. NO:74/A GÖLBAŞI - ANKARA
ANKARA - GÖLBAŞI HAYMANAYOLU
KARŞIKAYA MAH. 777. CAD. NO:150/AB GÖLBAŞI - ANKARA
ANKARA - HASKÖY
GÜNEŞEVLER MAH. ŞEHİT PİLOT FATİH KORÇAM CAD. NO:18/C ALTINDAĞ - ANKARA
ANKARA - HATİPOĞLU
KARŞIYAKA MAH. HATİPOĞLU CAD. NO:13/A KEÇİÖREN - ANKARA
ANKARA - HAYMANA
YENİ MAH. ANKARA SOK. NO:51 B HAYMANA - ANKARA
ANKARA - IHLAMUR VADİSİ
ŞEVFAK MAH. ATATÜRK CAD. 57. SOK. NO:3/10 KEÇİÖREN / ANKARA
ANKARA - İNCİRLİ
İncirli Mahallesi Refik Saydam Caddesi No:23 - KEÇİÖREN / ANKARA
ANKARA - KARDEŞLER
Ayvalı mahallesi 159. cadde no: 2-1/A ETLİK - KEÇİÖREN / ANKARA
ANKARA - KAZAN
ATATÜRK MAH. ANKARA BULVARI NO:119/18 KAHRAMANKAZAN / ANKARA
ANKARA - KEÇİÖREN AKTEPE PAZAR
ADNAN MENDERES MAH. 1043 SOK. (ESKİ 21. SOK) NO:11/A KEÇİÖREN - ANKARA
ANKARA - KEÇİÖREN BAĞCI
ETLİK MAH. BAĞCI CAD. NO:23/A-B KEÇİÖREN - ANKARA
ANKARA - KEÇİÖREN KANUNİ
KANUNİ MAH. BAŞKENT SOK. NO:14 A KEÇİÖREN - ANKARA
ANKARA - KEÇİÖREN KARTALTEPE
YÜKSELTEPE MAH. MURAT ÇOBANOĞLU CAD. NO:17/D KEÇİÖREN - ANKARA
ANKARA - KEÇİÖREN MECİDİYE
ŞEFKAT MAH. EERDOĞAN SOK. MURDALI APT. NO:73/A-B KEÇİÖREN - ANKARA
ANKARA - KEÇİÖREN OVACIK
ATAPARK MAH. ÇAMBAŞI CAD. NO:66/A-B KEÇİÖREN - ANKARA
ANKARA - KEÇİÖREN UFUKTEPE
UFUKTEPE MAH. UFUKTEPE CAD. NO:27/A KEÇİÖREN - ANKARA
ANKARA - KEÇİÖREN YÜKSELTEPE
YÜKSELTEPE MAH. KARAKEÇİLİ CAD. (1668. CAD.) NO:24/A-B KEÇİÖREN - ANKARA
ANKARA - KIRKKONAKLAR
KIRKKONAKLAR MAH. 330 SOKAK NO:7/13-14-15 ÇANKAYA / ANKARA
ANKARA - KIZILAY
Milli Müdafa Cad. No:18 (Toprak Mahsulleri Ofisi Otoparkı) - ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA - KIZILCAHAMAM
KARŞIYAKA MAH. ANKARA CAD. NO:32/34 A KIZILCAHAMAM - ANKARA
ANKARA - KOLEJ
CEBECİ MAH. ZİYA GÖKALP CAD. NO.60/A ÇANKAYA /ANKARA
ANKARA - KÖŞK
ÇANKAYA MAH. ZİAURRAHMAN CAD. YILDIZ SİTESİ 22-BLOK APARTMANIN D: 21-22 ÇANKAYA / ANKARA
ANKARA - KÖŞK KANTİN
CUMHURBAŞKANLIĞI KÖŞKÜ 5 NO’LU KAPI KÖŞK KANTİNİ ÇANKAYA / ANKARA
ANKARA - KUŞCAĞIZ
KUŞCAĞIZ MAH. TAHRANLAR CAD. NO: 10/A KEÇİÖREN / ANKARA
ANKARA - MAMAK ABİDİNPAŞA
AŞIK VEYSEL MAH. TIP FAKULTESİ CAD. SÜMER APT. NO:108/2 MAMAK - ANKARA
ANKARA - MAMAK BAHÇELERÜSTÜ
BAHÇELERÜSTÜ MAH. 28 CAD.56 SK. NO:25/A-2/A-B MAMAK - ANKARA
ANKARA - MAMAK BAŞAK
BAŞAK MAH. KARAPÜRÇEK CAD. NO:36/A MAMAK - ANKARA
ANKARA - MAMAK EKİN
EKİN MAH. GEVAŞ CAD. NO:7/A-B-C MAMAK - ANKARA
ANKARA - MAMAK GAZNELİ MAHMUT PAŞA
KARAAĞAÇ MAH. GAZNELİ MAHMUT CAD. NO:2//B MAMAK - ANKARA
ANKARA - MAMAK GN. ZEKİ DOĞAN
KUTLU MAH. MUTLU CAD. NO:18/A MAMAK - ANKARA
ANKARA - MAMAK KARAPÜRÇEK
BAŞAK MAH. BAŞAK CAD. NO:38/A KARAPÜRÇEK - MAMAK - ANKARA
ANKARA - MAMAK KIBRISKÖY
KIBRISKÖY MAH. YUNUS EMRE CAD. NO:28/A-B MAMAK - ANKARA
ANKARA - MAMAK KUTLU
MUTLU MAH. İMAM ALİM SULTAN CAD. NO:123/A-B-C-D MAMAK - ANKARA
ANKARA - MAMAK MİSKET
MİSKET MAH. 289. CAD. NO:146 D-E MAMAK - ANKARA
ANKARA - MAMAK SEYYİD BATTAL GAZİ
HARMAN MAH. SEYİT BATTALGAZİ CAD. NO:5/1 A-B MAMAK - ANKARA
ANKARA - MAMAK TÜRKÖZÜ
TÜRKÖZÜ MAH. ŞEHİT AYHAN BABADAĞ CAD. NO:99/A MAMAK - ANKARA
ANKARA - MAMAK YEŞİLBAYIR
YEŞİLBAYIR MAH. SAĞDUYU CAD. NO:63/B MAMAK - ANKARA
ANKARA - MAMAK YEŞİLKUŞAK
KARAPÜRÇEK MAH. YEŞİL KUŞAK CAD. NO:25 A MAMAK - MAMAK
ANKARA - MAMAK ZERDALİTEPE
KÜÇÜK KAYAŞ MAH. ŞEHİT HANEFİ MUTLU CAD. NO:2/A-B MAMAK - ANKARA
ANKARA - MİTHATPAŞA
Fidanlık Mh. Sakarya Cd. No:23 Kızılay - ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA - NALLIHAN ÇAYIRHAN
ÇAYIRHAN MAH. ÇOCUKLARA SEVGİ (GAZİ) SOK. NO:30/A-B NALLIHAN - ANKARA
ANKARA - NECATİBEY
Kızılay Mh. Necatibey Cd. No:60 - ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA - OSMANGAZİ
UFUKTEPE MAH. OSMANGAZİ CAD. NO:21/A KEÇİÖREN - ANKARA
ANKARA - PARK CADDESİ
PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2864. CAD (PARK CAD) NO:34 ÇANKAYA / ANKARA
ANKARA - PINARBAŞI KOOPGROSS
Osmanlı Mahallesi Pırıl Sokak No:24 SİNCAN / ANKARA
ANKARA - POLATLI
KURTULUŞ MAH. ATATÜRK CAD. NO:142/A POLATLI / ANKARA
ANKARA - POLATLI ÇARŞI
CUMHURİYET MAH. YAVUZ SELİM CAD. NO:111/AA-BA POLATLI - ANKARA
ANKARA - POLATLI ŞEHİTLİK
ŞEHİTLİK MAH. ELÇİBEY CAD. NO:58 HA POLATLI - ANKARA
ANKARA - POLATLI ŞENTEPE
ŞENTEPE MAH. BELDE CAD. NO:10 BA POLATLI - ANKARA
ANKARA - PRESTİJ KONUTLARI
ALACAATLI MAH. 3341 SOKAK NO:B6/1 ÇANKAYA - ANKARA
ANKARA - PURSAKLAR
Merkez Mahallesi Belediye Caddesi No: 7/A - PURSAKLAR/ ANKARA
ANKARA - PURSAKLAR ERTUĞRULGAZİ
SARAY FATİH MAH. ERTUĞRUL GAZİ CAD. YÜZAKI SİTESİ NO:22 PURSAKLAR - ANKARA
ANKARA - PURSAKLAR PEHLİVAN
YUNUS EMRE MAH. PEHLİVAN SOK. NO:11/A PURSAKLAR - ANKARA
ANKARA - PURSAKLAR SARAY
SARAY FATİH MAH. SALTUK BUĞRA CAD. NO:23/B-C PURSAKLAR - ANKARA
ANKARA - PURSAKLAR YAVUZ BULVARI
FATİH MAH. YAVUZ BULVARI NO:4/A-B PURSAKLAR - ANKARA
ANKARA - RÜZGARLI
Anafartalar mahallesi Rüzgarlı caddesi NO:3-Z/1 ULUS ALTINDAĞ /ANKARA
ANKARA - SANCAKTEPE
SANCAKTEPE MAH. SARIKAMIŞ CAD. NO:6-6A-6B KEÇİÖREN - ANKARA
ANKARA - ŞEHİT YZB TUNCAY ORHAN
DEMETEVLER MAH. 408.CAD. (ESKİ 1. CAD) NO:41/A YENİMAHALLE - ANKARA
ANKARA - ŞENTEPE 2 DURAK
GÜVENTEPE MAH. KIZILCAHAMAM CAD. NO:67/A YENİMAHALLE - ANKARA
ANKARA - ŞEREFLİKOÇHİSAR
İSTİKLAL MAH. E 90 KARAYOLU CAD. NO:245 A/1 ŞEREFLİKOÇHİSAR - ANKARA
ANKARA - ŞEREFLİKOÇHİSAR İSTİKLAL
İSTİKLAL MAH. METİN ŞANAL BUL. NO:6/1 ŞEREFLİKOÇHİSAR - ANKARA
ANKARA - SERHAT
SERHAT MAH. 1302 SK. 17/A YENİ MAHALLE / ANKARA
ANKARA - SİNCAN
Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi Ayaşlılar Apartmanı No. 51 - SİNCAN / ANKARA
ANKARA - SİNCAN MALAZGİRT
MALAZGİRT MAH. YAŞAR KEMAL CAD. NO:53A-B SİNCAN - ANKARA
ANKARA - SİNCAN PLEVNE
AKŞEMSETTİN MAH. BOSNA CAD. NO:80/A SİNCAN - ANKARA
ANKARA - SİNCAN YAVUZ SULTAN SELİM
MENDERES MAH. YAVUZ SULTAN SELİM CAD. BİNA NO: 7F YENİKENT, SİNCAN - ANKARA
ANKARA - SİNCAN YENİKENT MARKET
MUSTAFA KEMAL MAH. VURAL BAYLAN BULVARI NO:63/ G-H YENİKENT- SİNCAN - ANKARA
ANKARA - SUBAYEVLERİ
A.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ GÜMÜŞDERE. 06120 KEÇİÖREN / ANKARA
ANKARA - T.ŞEKER
Etiler Mh. Etiler Cd. Şeker Fabrikası Girişi - ETİMESGUT/ANKARA
ANKARA - TÖREKENT
TÖREKENT MAH. 331.SOK NO:7/F-G-H SİNCAN - ANKARA
ANKARA - ULUS
Hacı Bayram Mh. Adnan Saygun Cad. Melike Hatun Camii Altı No:2/102 - ULUS/ANKARA
ANKARA - YAPRACIK
ATAYURT MAH. EVLİYA ÇELEBİ CAD. NO:20/3-4 ETİMESGUT - ANKARA
ANKARA - YAŞAMKENT
Yaşamkent Mh. 3158. Cd. No:32/C-3-4-5 - ÇANKAYA/ ANKARA
ANKARA - YENİKENT BATI
FEVZİ ÇAKMAK MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO:24/A-B SİNCAN - ANKARA
ANKARA - YENİKENT ÇOĞLU
ÇOĞLU MAH. 832 SOK. 15A/C-D YENİKENT, SİNCAN - ANKARA
ANKARA - YENİMAHALLE İVEDİK
RAGIP TÜZÜN MAH. İVEDİK CAD. NO:156/1 YENİMAHALLE - ANKARA
ANKARA - YENİMAHALLE İVEDİK 2
AŞAĞI YAYLALAR MAH. İVEDİK CAD. NO:227/B-C YENİMAHALLE - ANKARA
ANKARA - YENİMAHALLE YAKACIK
YAKACIK MAH. YAKACIK BULVARI NO:58/A-B YENİMAHALLE - ANKARA
ANKARA ÇANKAYA ANKA YAŞAMKENT
YAŞAMKENT MAH. 3250. CAD. ANKA MEYDAN AVM NO:26C/ AT-AU ÇANKAYA
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