Özgün Tarım Kredi Kooperatif Marketleri adresi Tarım Kredi Kooperatif market şubeleri nerede?
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Tarım Kredi Kooperatif Marketleri adresi: Tarım Kredi Kooperatif market şubeleri nerede?

Tarım Kredi Kooperatif marketlerine ilişkin şube arayışları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi market sayısının 3 bine çıkarılacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Tarım Kredi Kooperatifi marketlerin nerede olduğu araştırılıyor. Peki Tarım Kredi Kooperatifi marketleri nerede var, hangi ilde, ilçede var? İşte İstanbul, Ankara, İzmir Tarım Kredi Kooperatifi market şubeleri, adresleri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Tarım Kredi Kooperatif Marketleri nerede, hangi ilçelerde var?
Tarım Kredi Kooperatif Market şubeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim üstüne indirime gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile enflasyonla mücadele kapsamında Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde yüzde 30 ile yüzde 35 arasında indirim söz konusu oldu. Kütahya'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi market sayısının 3 bine çıkarılacağını açıkladı. Erdoğan Kooperatif marketlere ilişkin olarak müjdeyi şu şekilde duyurdu: "Tarım Kredi Kooperatifleriyle vatandaşa ürünleri ucuza satmaya başladık, bu artarak devam edecek. 1300 marketi süratle 3000'e çıkartacağız ve vatandaşımız Tarım Kredi'den ucuz ürün almaya devam edecek." Peki Tarım Kredi Kooperatifi marketleri nerde var, hangi ilde açıldı?

İstanbul’da Tarım Kredi Kooperatif şubeleri nerede?

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY

İSLAMBEY MAH. FATİH CAD. NO:48 ARNAVUTKÖY / İSTANBUL

ARNAVUTKÖY MERKEZ MAH. KARATAY SOK. NO:5A ARNAVUTKÖY – İSTANBUL

İSTANBUL - AVCILAR

AMBARLI MAH. CUMHURİYET CAD. NO:46/26 AVCILAR / İSTANBUL

CİHANGİR MAH. BURNAZ CAD. NO:26 AVCILAR - İSTANBUL

CİHANGİR MAH. KİRAZLI CAD. NO:41/A AVCILAR - İSTANBUL

MERKEZ MAH. REŞİTPAŞA CAD. YAZGAN SOK. NO:41 DÜKKAN 1-2-4-5 AVCILAR - İSTANBUL

YEŞİLKENT MAH.OZANLAR CAD. NO:44B AVCILAR - İSTANBUL

TAHTAKALE MAHALLESİ ISPARTAKULE BULVARI CADDESİ NO 12/D DÜKKAN 7 AVCILAR – İSTANBUL

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR

BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. ŞEHİT ASTETEYMEN FURKAN IŞIK BUL. AVRUPARK SİTESİ B:3 BLOK NO:58-59-60 BAŞAKŞEHİR - İSTANBUL

BAHÇE ŞEHİR 2. KISIM ŞELALE CAD. BARIŞ SOK. BAHÇEŞEHİRPARK F NO:5 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER

SİYAVUŞPAŞA MAH. ULUBATLI HASAN CAD. NO:19-A BAHÇELİEVLER - İSTANBUL

Hürriyet Mah. Mahmutbey Caddesi no:59/A - BAHÇELİEVLER / İSTANBUL

Zafer Mh. Yıldırım Beyazıt Cd. No:104 - BAHÇELİEVLER / İSTANBUL

İSTANBUL - BAĞCILAR

MERKEZ MAH. DOĞANBEY CAD. NO:26 C BLOK 119 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM BAGCILAR - İSTANBUL

DEMİRKAPI MAHALLESİ VELİOĞLU CADDESİ NO:123 BAĞCILAR - İSTANBUL

YAVUZ SELİM MAH BİRLİK CAD. NO:19 BAĞCILAR - İSTANBUL

YENİ MAHALLE MAH. 1545. SOK. NO:1-3H /3I YAŞAM PLUS SİTESİ BAĞCILAR - İSTANBUL

BAĞCILAR MAH. 29. SOK. NO:2/11 Güneşli BAĞCILAR - İSTANBUL

HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. ŞAHİN DURAK MEVKİİ NO:21 BAĞCILAR/İSTANBUL

İSTANBUL - ATAŞEHİR

FERHATPAŞA MAH. YEDİTEPE CAD. NO:87-89 / B-C ATAŞEHİR - İSTANBUL

İÇERENKÖY MAH. PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CAD. NO:67/ A-B ATAŞEHİR - İSTANBUL

İNÖNÜ MAH. 19 MAYIS CAD. NO:89/A.11 - B.1 ATAŞEHİR - İSTANBUL

KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. FEVZİPAŞA CAD. NO:47/1 ATAŞEHİR / İSTANBUL

İSTANBUL - BEYKOZ

ORTAÇEŞME MAH. ÇAYIR CAD. NO:118/B BEYKOZ - İSTANBUL

İSTANBUL - BAYRAMPAŞA

KARTALTEPE MAHALLESİ CİCOZ YOLU CADDESİ NO 50-52 BAYRAMPAŞA - İSTANBUL

MURATPAŞA MAH. KOSOVA CAD. NO:27 BAYRAMPAŞA - İSTANBUL

YENİDOĞAN MAH. NUMUNEBAĞI CAD. NO:84/A BAYRAMPAŞA - İSTANBUL

İSTANBUL - GOP

KARAYOLLARI MAH. ABDİİPEKÇİ CAD. NO:36 FUZUL TEM AVRASYA KONUTLARI GOP - İSTANBUL

KARLITEPE MAH. ORDU CAD. NO:197-199A GAZİOSMANPAŞA - İSTANBUL

MERKEZ MAHALLESİ KÜÇÜKKÖY YOLU CADDESİ NO 131-133A GAZİOSMANPAŞA - İSTANBUL

İSTANBUL - ESENLER

FATİH MAH. 291. SOKAK NO: 56 - 58 ESENLER - İSTANBUL

İSTANBUL - FATİH

ALİ KUŞCU MAH. DARULŞAFAKA CAD. NO:10 FATİH / İSTANBUL

İSTANBUL - MALTEPE

Çınar Mahallesi Atatürk Caddesi No: 30 Maltepe / İSTANBUL

ALTAY ÇEŞME MAH. BAĞDAT CAD. NO:281/B MALTEPE - İSTANBUL

CEVİZLİ MAH. BAĞDAT CAD. NO:555-55/A MALTEPE - İSTANBUL

BAĞLARBAŞI MAH. FEYZULLAH CAD. NO:37 B MALTEPE - İSTANBUL

GİRNE MAH. ÇİFTLİK SOK. NO:10/A MALTEPE - İSTANBUL

GİRNE MAH. NARLIDERE CAD. NO:4/A MALTEPE - İSTANBUL

FINDIKLI MAH. HANCIOĞLU CAD. NO:29/1-2 MALTEPE - İSTANBUL

İSTANBUL - SULTANBEYLİ

ADİL MAH. BOSNA BULVARI NO:181/A SULTANBEYLİ - İSTANBUL

MİMAR SİNAN MAH. MİMAR SİNAN CAD. NO:96/A-B SULTANBEYLİ - İSTANBUL

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU

SÜMER MAH. ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR SOK NO:18/22A ZEYTİNBURNU - İSTANBUL

YEŞİLTEPE MAH. ŞEHİT ER CENGİZ IŞIK SOK. NO:2 DÜKKAN 1 ZEYTİNBURNU - İSTANBUL

İSTANBUL - ÜSKÜDAR

KISIKLI MAH. KISIKLI CAD. NO:105/2 ÜSKÜDAR / İSTANBUL (KADEM ve Cumhurbaşkanlığı Konutunun orda)

Bulgurlu Mahallesi Libadiye Cad. No:64/1 - ÜSKÜDAR/ İSTANBUL

UNALAN MAH. AYAZMA CAD. NO:69/A ÜSKÜDAR - İSTANBUL

GÜZELTEPE MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:39/B ÜSKÜDAR - İSTANBUL

İSTANBUL - ÜMRANİYE

Tantavi mahallesi bosna bulvarı no:48/A Ümraniye/İstanbul

MEHMET AKİF MAH. TAVUKÇUYOLU CAD. NO:84/A ÜMRANİYE - İSTANBUL

İstiklal Mh .Mithatpaşa Cd. Emmioğlu İş Merkezi No:11-A - ÜMRANİYE / İSTANBUL

TOPAĞACI MAH. ADEM YAVUZ CAD. NO:220/A ÜMRANİYE - İSTANBUL

TATLISU MAH. ELALMIŞ CAD. NO:52/2 ÜMRANİYE - İSTANBUL

NAMIK KEMAL MAH. KÜLTÜR SOK. NO:22/43-44 ESENEVLER ÜMRANİYE - İSTANBUL

ATAKENT MAH. REŞİTPAŞA CAD. NO:10/A ÜMRANİYE - İSTANBUL

İSTANBUL - TUZLA

AYDINLI MAH. TURNA SOK. NO:12 TUZLA - İSTANBUL

YAYLA MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO:11/A-B TUZLA - İSTANBUL

POSTANE MAH. İSTASYON CAD. NO:61/A D:11 TUZLA - İSTANBUL

İSTASYON MAH. VATAN CAD. NO:158/A TUZLA / İSTANBUL

MİMAR SİNAN MAH. EMİR OĞLU CAD. NO:150/A TUZLA - İSTANBUL

YAYLA MAH CENGİZ TOPEL CAD N:58 /A-B TUZLA - İSTANBUL

İSTANBUL - SULTANGAZİ

CEBECİ MAH. ESKİ EDİRNE ASFALTI CAD. NO:732/1 SULTANGAZİ - İSTANBUL

UĞUR MUMCU MAH. I CAD. NO:50 SULTANGAZİ - İSTANBUL

İSTANBUL - ŞİŞLİ

GÜLBAHAT MAH. ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ CAD. NO:12/C ŞİŞLİ/İSTANBUL

HALİDE EDİP ADIVAR MAH. HALİDE EDİP ADIVAR CAD. NO:3-5 ŞİŞLİ - İSTANBUL

DUATEPE MAH. EVRENOZADE SOK. NO:41-43A-B FERİKÖY ŞİŞLİ - İSTANBUL

KUŞTEPE MAH. İNÖNÜ CAD. NO:50 ŞİŞLİ - İSTANBUL

İSTANBUL - ŞİLE

ÇAVUŞ MAH. CUMHURİYET CAD. ÜMİT APT. NO:38 ŞİLE - İSTANBUL

İSTANBUL - SİLİVRİ

Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hacı Pervane Caddesi 2/A - SİLİVRİ / İSTANBUL

ALİBEY MAH. HALİM ULUŞAHİN CD. NO:5/1A GÜMÜŞKALE APT. SİLİVRİ - İSTANBUL

SELİMPAŞA MAH. LOJMANLAR CAD. ONUR APT NO 13 A SİLİVRİ - İSTANBUL

YENİ MAH. YENİ UFUKLAR SOK. NO:13 SİLİVRİ - İSTANBUL

İSTANBUL - SARIYER

İSTİNYE MAHALLESİ SARIYER CADDESİ NO:8 SARIYER-İSTANBUL

BAHÇEKÖY MAH. ADNAN MENDERES CAD. NO:27 SARIYER - İSTANBUL

İSTANBUL - SANCAKTEPE

Abdurrahman Gazi Mh. Atayolu Cd. 13-1 Samandıra - SANCAKTEPE / İSTANBUL

FATİH MAH. YAKACIK CAD. NO:45/A SANCAKTEPE - İSTANBUL

MERVE MAH. HALİFE CAD. NO:45/A-B SANCAKTEPE - İSTANBUL

OSMANGAZİ MAH. HİLAL CAD. NO:178 SANCAKTEPE - İSTANBUL

SAFA MAH. ATATÜRK CAD. NO:421 B-C SANCAKTEPE - İSTANBUL

EYÜP SULTAN MAH. HALK SOK. NO:4/A-B SANCAKTEPE - İSTANBUL

ABDURRAHMANGAZİ MAH. VELİOĞLU SOK. NO:13/A-B SANCAKTEPE - İSTANBUL

YENİDOĞAN MAH. AKIN CAD. NO :7/A-B-C SANCAKTEPE - İSTANBUL

İSTANBUL PENDİK

FATİH MAH. İMAMI AZAM CADDESİ NO:42 ESENYALI PENDİK / İSTANBUL

GÜLLÜBAĞLAR MAHALLESİ TANDOĞAN CADDESİ NO:87/A PENDİK-İSTANBUL

FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERZİNCAN CAD. NO:29 PENDİK / İSTANBUL

KURTKÖY MAH. GÜMÜŞTEPE SOK. NO:11/A-B PENDİK - İSTANBUL

Aydınlı Yolu Cad. No:116 Portre sahil st. B Blok - Pendik-İSTANBUL

AHMET YESEVİ MAH. HÜRRİYET CAD. NO:145 -A/B PENDİK - İSTANBUL

BATI MAH. EROL KAYA CAD. NO: 44/ B PENDİK / İSTANBUL

KAVAKPİNAR MAH. CEMİL MERİC CAD. NO:140/A-B PENDİK - İSTANBUL

KAYNARCA MAH. DENİZ CAD. NO:31/B PENDİK - İSTANBUL

DUMLUPINAR MAH. GÖZDAĞI CAD. NO:55/A PENDİK - İSTANBUL

ESENLER MAH. RIFAT ILGAZ CAD. NO:3/A PENDİK - İSTANBUL

GUZELYALİ MAH. MURAT REİS CAD. NO:1B PENDİK - İSTANBUL

KAVAKPINAR MAHALLESİ TURGUT REİS CADDESİ NO 47/ABCDE PENDİK - İSTANBUL

FEVZİ ÇAKMAK MAH. MALAZGİRT CAD. CENGAVER SOK. NO:17/A PENDİK - İSTANBUL

GÜLLÜBAĞLAR MAH. RIZA KAYAALP CAD. NO:24 A PENDİK - İSTANBUL

BATI MAH. SABRİ TAŞKIN CAD. NO:4/22-B PENDİK - İSTANBUL

SÜLÜNTEPE MAH. SEMERKANT BUL. NO:27/A-B PENDİK - İSTANBUL

SÜLÜNTEPE MAH. EVLİYA ÇELEBİ CAD. NO:14/A-B-C PENDİK - İSTANBUL

ORHANGAZİ MAHALLESİ VATAN CADDESİ NO:91/A PENDİK-İSTANBUL

VELİBABA MAH. YAKACIK CAD. NO:94 / D-E PENDİK / İSTANBUL

FEVZİ ÇAKMAK MAH. BEDİÜZZAMAN CAD. NO:28/A-B-C PENDİK - İSTANBUL

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE

İSTASYON MAH. 1.PEMBEGÜL SOK. NO:1/1 HALKALI, KÜÇÜKÇEKMECE - İSTANBUL

ATATÜRK MAH. İKİTELLİ CAD. NO:36 KÜÇÜKÇEKMECE - İSTANBUL

CENNET MAH. BEYAZIT SOK. NO:10/B KÜÇÜKÇEKMECE - İSTANBUL

FATİH MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ NO 36 KÜÇÜKÇEKMECE - İSTANBUL

KANARYA MAH. DR. SADIK AHMET CAD. NO:118A-1 KÜÇÜKÇEKMECE - İSTANBUL

YENİ MAH. ÇAĞLAYAN SOK. NO:15 KÜÇÜKÇEKMECE - İSTANBUL

HALKALI MERKEZ MAH. TUNA CAD. NO:22 HALKALI - KÜÇÜKÇEKMECE - İSTANBUL

İSTANBUL - KARTAL

Orhantepe Mah. Üsküdar Cd. No:204 / Cevizli - KARTAL / İSTANBUL

ATALAR MAH. ATALAR CAD. NO:37 KARTAL İSTANBUL

ESENTEPE MAH. İNÖNÜ CAD. NO:106-108/A KARTAL - İSTANBUL

ATALAR MAH. KOROGLU CAD. NO:14/A KARTAL - İSTANBUL

HÜRRİYET MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO:41/A KARTAL - İSTANBUL

ORTA MAH. YALNIZ SELVİ CAD. EKŞİOĞLU AKYAPI GONCA SİTESİ A BLOK NO:15,15/A-B KARAL - İSTANBUL

ESENTEPE MAH. TOROS CAD. NO:3/B KARTAL - İSTANBUL

YAKACIK MAH. YAKAKENT CAD. NO:10/A-B KARTAL - İSTANBUL

UĞUR MUMCU MAH. ŞEYH ŞAMİL CAD. NO:13 CF FERA LİFE SİTESİ KARTAL - İSTANBUL

İSTANBUL EYÜP

CUMA MAHALLESİ TALİM HANE CADDESİ NO:19 RAMİ / EYÜP /İSTANBUL

MERKEZ MAH. GÖKTÜRK CAD. KALLENCİ APT. NO:42/D EYÜPSULTAN - İSTANBUL

İSTANBUL - KAĞITHANE

Hamidiye Mahallesi Söyler Caddesi No: 4/1 Kağıthane / İSTANBUL

ÇAĞLAYAN MAH. ZENGİN SOK. NO:19/A KAĞITHANE - İSTANBUL

GÜRSEL MAH. 28 NİSAN CAD. NO:3 KAĞITHANE - İSTANBUL

HAMİDİYE MAH. HASDAL CAD. NO:24/A KAĞITHANE - İSTANBUL

ŞİRİNTEPE MAH. GÜMÜŞHANE CAD. NO:17/A KAĞITHANE - İSTANBUL

SULTAN SELİM MAH. SULTAN SELİM CAD. NO:159/A KAĞITHANE - İSTANBUL

İSTANBUL - KADIKÖY

Tuğlacıbaşı Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd. No:99 - KADIKÖY/İSTANBUL

İSTANBUL - GÜNGÖREN

Güven Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi Zafer Sitesi No: 33 GÜNGÖREN / İSTANBU

İSTANBUL - ESENYURT

ESENKENT MAH. KEMAL SUNAL SOK. NO:3/2 ESENYURT - İSTANBUL

BAĞLARÇEŞME MAH. BAĞLAR ÇEŞME CAD. NO:9/B ESENYURT/İSTANBUL

ÖZYURTLAR NTOWN SİTESİ AKEVLER MAH. 1069. SOK. F BLOK (24-C) NO:24 (5-6-9 NOLU DÜK) ESENYURT - İSTANBUL

BAĞLARÇEŞME MAH. 1121 SOK. NO:46 ESENYURT - İSTANBUL

HÜRRİYET MAH. NECİP FAZIL KISAKÜREK SOK. NO:95 97 C D1 ESENYURT - İSTANBUL

MERKEZ MAH. CUMHURİYET CAD OKUL SOK. NO 4 ESENYURT - İSTANBUL

TALAT PAŞA CAD. 1047. SOK NO:10/D-B ESENYURT - İSTANBUL

TURGUT ÖZAL MAH. 55. SOK. NO:20/1A ESENYURT - İSTANBUL

YENİKENT MAH. 679. SOK NO:26 A ESENYURT - İSTANBUL

YUNUS EMRE MAHALLESİ CEYLAN CADDESİ NO 52 A-B ESENYURT - İSTANBUL

İSTANBUL - ÇEKMEKÖY

MİMAR SİNAN MAHALLESİ SELİM DEDE CADDESİ NO:50/A ÇEKMEKÖY-İSTANBUL

EKŞİOĞLU MAH. KURAN KURSU CAD. NO:32/A ÇEKMEKÖY - İSTANBUL

MERKEZ MAH. KEÇİAĞILI CAD. NO:16/1A ÇEKMEKÖY - İSTANBUL

ALEMDAĞ MAH. REŞADİYE CAD. NO:35/C ÇEKMEKÖY - İSTANBUL

ÇAMLIK MAH. ŞAHİNBEY CAD. NO:108/A-B ÇEKMEKÖY - İSTANBUL

SULTAN ÇİFTLİĞİ MAH. SULTAN MURAD CAD. IVORY TAŞDELEN SİTESİ B1 APT. NO:6 K DAİRE;9 ÇEKMEKÖY - İSTANBUL

SOĞUK PINAR MAH. ADNAN KAHVECİ CAD. NO:41-43 / A ÇEKMEKÖY - İSTANBUL

Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi No:3/A - ÇEKMEKÖY/ İSTANBUL

İSTANBUL - ÇATALCA

KALEİÇİ MAH. MÜNİFSEVİ CAD. NO:31 ÇATALCA - İSTANBUL

İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE

Fatih Mah. Cengiz Topel Cad. No:39 / 1-2 - Büyükçekmece / İstanbul

ATATÜRK MAH. PARMAKSIZ CAD. NO:36 DÜKKAN NO 42 BÜYÜKÇEKMECE - İSTANBUL

FATİH MAH. KORDONBOYU CAD. NO:2/2-B BÜYÜKÇEKMECE /İSTANBUL

EKİNOBA MAH. HÜRRİYET CAD. NO:64/3C/3D BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL

NİDA MANZARA EVLERİ SİTESİ YUNUS EMRE 2. CAD. NO:90 A-B-C PK;34535 BÜYÜKÇEKMECE - İSTANBUL

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ

ADNAN KAHVECİ MAH. KURTULUŞ CAD. NO:26 A1 BLOK 1 NOLU DÜKKAN - A2 5 NOLU DÜKKAN BEYLİKDÜZÜ - İSTANBUL

ADNAN KAHVECİ MAH. ATAKENT CAD. NO:31/124 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL

KAVAKLI MAH. BAĞLAR CAD. NO:18/B BEYLİKDÜZÜ - İSTANBUL

YAKUPLU MAH. BARBAROS CAD. NO:57 LİV MARMARA REZİDANCE BEYLİKDÜZÜ - İSTANBUL

ADNAN KAHVECİ MAH. ÇAMLITEPE CAD. NO:12/2 BEYLİKDÜZÜ - İSTANBUL

ADNAN KAHVECİ MAH. AVRUPA CAD. NO:56 1 BLOK GÜRPINAR BEYLİKDÜZÜ - İSTANBUL

KAVAKLI MAH. İBRAHİM MÜTEFERRİKA CAD. NO:21 BEYLİKDÜZÜ - İSTANBUL

DEREAĞZI MAH. HASAN TAHSİN CAD. AKMERCAN SİTESİ NO:5 D 1 BEYLİKDÜZÜ - İSTANBUL

YAKUPLU MAH. YAKUPLU CAD. NO:11 BEYLİKDÜZÜ - İSTANBUL

BEYLİKDÜZÜ KAVAKLI MAH. YEŞİLYURT CAD. NO:61 BEYLİKDÜZÜ - İSTANBUL

Ankara'da Tarım Kredi Kooperatif Marketleri nerede var?

ANKARA - AHİMESUT KOOPGROSS

Süvari Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:7/C Etimesgut / ANKARA

ANKARA - AKTEPE

AKTEPE MAH. 951. CADDE NO:81-B KEÇİÖEREN/ ANKARA

ANKARA - AKYURT

BEYAZIT MAH. ANKARA CAD. NO:9/ E-F-G AKYURT - ANKARA

ANKARA - ALSANCAK

ALSANCAK MAH. ŞEHİT HİKMET ÖZER CAD. NO:126/B ETİMESGUT - ANKARA

ANKARA - ALTINDAĞ FERİDUN ÇELİK

BAŞPINAR MAH. 1048. CAD. (ESKİ 4. CAD) NO:190 A-B ALTINDAĞ - ANKARA

ANKARA - ALTINDAĞ M. A. ERSOY

ALİ ERSOY MAH. 58. CAD. NO:5/35-36 ALTINDAĞ - ANKARA

ANKARA - ANDİÇEN

ANDİÇEN MAH. GÖNLÜBOL CAD. NO:19/A SİNCAN - ANKARA

ANKARA - AYRANCI

GÜVENLİK CAD. NO:18/17 TAYYAR BEY APT. A. AYRANCI - ÇANKAYA - ANKARA

ANKARA - BADEMLİK

Bademlik Mahallesi Erdinç Caddesi no:3/A - KEÇİÖREN / ANKARA

ANKARA - BAĞLICA

BAĞLICA MAH. MERMEROĞLU CAD. NO: 60 /H-K-L ETİMESGUT/ANKAR

ANKARA - BAĞLICA BULVARI

YENİ BAĞLICA MAH. ENERJİ CAD. NO:5A ETİMESGUT - ANKARA

ANKARA - BAĞLICA MERKEZ

YENİ BAĞLICA MAH. BAĞLICA BUL. NO:56/6 ETİMESGUT - ANKARA

ANKARA - BAHÇELİEVLER

Bahçelievler Mh. Wilhelm Thomsen Cd. No:7 - ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA - BAKANLIK

Üniversiteler Mah. Toplum Cad. Eskişehir Yolu 9.Km No:1 (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kampüsü) - ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA - BALGAT

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cd. No:100/60 - ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA - BARIŞTEPE

KALETEPE MAH. DEMİRDAĞ CAD. NO:45/A-B-C-D YENİMAHALLE - ANKARA

ANKARA - BATIKENT

TURGUT ÖZAL MAH.2102 CAD. NO:12 YENİMAHALLE/ANKARA

ANKARA - BATIKENT YENİ BATI

YENİ BATI MAH. MÜLK CAD. NO:28/B/A YENİMAHALLE - ANKARA

ANKARA - BEYPAZARI

KURTULUŞ MAH. ALPASLAN TÜRKEŞ BULVARI H. YILMAZ APT NO:234/A-B BEYPAZARI - ANKARA

ANKARA - BEYPAZARI HACI KARA

HACIKARA MAH. ORHANGAZİ SOK. NO:8/A-B BEYPAZARI - ANKARA

ANKARA - BEYTEPE KOOPGROSS

Beytepe Mah. Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı No:46/ B ÇANKAYA / ANKARA

ANKARA - ÇAKIRLAR

ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMET FATİH SAFİTÜRK BULVARI BENT SİTESİ NO:124-2E YENİMAHALLE - ANKARA

ANKARA - ÇANKAYA EMEK

EMEK MAH. KAZAKİSTAS CAD. NO:126/A-B ÇANKAYA - ANKARA

ANKARA - ÇANKAYA ESAT

KAVAKLIDERE MAH. ESAT CAD. NO:39/A-B ÇANKAYA - ANKARA

ANKARA - ÇANKAYA İLKADIM

İLKADIM MAH. DİKMEN CAD. NO:137/A ÇANKAYA - ANKARA

ANKARA - ÇANKAYA İLKER

İLKER MAH. İLKER CAD. NO: 177/7 DİKMEN, ÇANKAYA - ANKARA

ANKARA - ÇANKAYA MUSTAFA KEMAL

MUSTFA KEMAL MAH. 2131. SOK. 28/A ÇANKAYA - ANKARA

ANKARA - ÇANKAYA SOKULLU

ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. SOKULLU MEHMET PAŞA CAD. NO:196/A-B ÇANKAYA - ANKARA

ANKARA - ÇANKAYA ÜMİTKÖY

MUTLUKENT MAH. 2074. SOK. NO:5/A-5/1 ÜMİTKÖY - ÇANKAYA - ANKARA

ANKARA - CEYHUN ATUF

CEVİZLİDERE MAH. CEYHUN ATUF KANSU CAD. 1249. SOK. HAKDEM APT. NO:1/24-25 ÇANKAYA - ANKARA

ANKARA - ÇUBUK

YAVUZ SELİM MAH. ŞEYH ŞAMİL BULVARI NO:9-1-1 ÇUBUK - ANKARA

ANKARA - ÇUBUK STAD CAD.

CUMHURİYET MAH. STAD CAD. NO:3/A ÇUBUK - ANKARA

ANKARA - ÇUKURAMBAR

ÇUKURAMBAR (KARAKUSUNLAR) MAH. EROL YAŞAR TÜRKALP CAD. NO:18/D ÇANKAYA - ANKARA

ANKARA - CUMHURİYET

CUMHURİYET MAH. ATATÜRK CAD. SANTRAL SOK. NO:16/1 POLATLI / ANKARA

ANKARA - DEMETEVLER

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No: 1/b YENİMAHALLE / ANKARA

ANKARA - DİKMEN

Akpınar Mahallesi Dikmen Caddesi No:540/19-A 540/20-B - DİKMEN / ANKARA

ANKARA - DIŞKAPI

AÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ ÜRÜN SATIŞ YERİ (MEVKİ HASTANESİ KARŞISI) ZİRAAT. 06110 ALTINDAĞ / ANKARA

ANKARA - ELMADAĞ ADNAN MENDERES

HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER MAH. MENDERES BULVARI NO:126/G-H ELMADAĞ - ANKARA

ANKARA - ELMADAĞ MARKET

GÜMÜŞ PALA MAH. YAHYA KEMAL CAD. NO:3/ E-F ELMADAĞ - ANKARA

ANKARA - ELVANKENT

ATAKENT MAH. ŞEHİT CELAL İŞEN CAD. BİNA NO:42 DÜKKAN NO: 33C/34D ETİMESGUT / ANKARA

ANKARA - ERYAMAN ALTAY

ALTAY MAH.SÖĞÜT CAD. NO:8 D BLOK NO:26 ETİMESGUT - ANKARA

ANKARA - ERYAMAN GÖKSU

2. İNÖNÜ CAD. ARİSSA GÖKSU SİTESİ A-BLOK NO:7 ERYAMAN - ETİMESGUT - ANKARA

ANKARA - ERYAMAN NEOPOLİTAN

TUNAHAN MAH. 211. CAD. NO:8C/17 ETİMESGUT - ANKARA

ANKARA - ERYAMAN TUNAHAN

ERYAMAN MAH. ŞAPKA DEVRİMİ CAD. NO:10/20 B ETİMESGUT - ANKARA

ANKARA - ESERTEPE

YAYLA MAH. 1481. CAD. NO:6A KEÇİÖREN - ANKARA

ANKARA - ESERTEPE PAZAR

ESERTEPE MAH. 278. SOK. NO:1/A-B KEÇİÖREN - ANKARA

ANKARA - ETİMESGUT

Şeker Mh. Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Cd. (1.Cd.) No:8 - ETİMESGUT/ANKARA

ANKARA - ETİMESGUT CONCEPT ERYAMAN

YAVUZ SELİM MAH. 11. CAD. NO:7- A/11 ETİMESGUT - ANKARA

ANKARA - ETİMESGUT İSTASYON

İSTASYON MAH. FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU CAD. NO:5/A-B ETİMESGUT - ANKARA

ANKARA - ETİMESGUT SÜVARİ

SÜVARİ MAH.AHİ MESUD BULVARI NO:38/A ETİMESGUT - ANKARA

ANKARA - GÖLBAŞI

SEĞMENLER MAH. 936. SOK. NO:15/20-13-14 GÖLBAŞI / ANKARA

ANKARA - GÖLBAŞI EYMİR

SEĞMENLER MAH. CUMHURİYET CAD. NO:122-B GÖLBAŞI - ANKARA

ANKARA - GÖLBAŞI GAFFAR OKAN

GAZİOSMAN PAŞA CAD. ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN CAD. NO:74/A GÖLBAŞI - ANKARA

ANKARA - GÖLBAŞI HAYMANAYOLU

KARŞIKAYA MAH. 777. CAD. NO:150/AB GÖLBAŞI - ANKARA

ANKARA - HASKÖY

GÜNEŞEVLER MAH. ŞEHİT PİLOT FATİH KORÇAM CAD. NO:18/C ALTINDAĞ - ANKARA

ANKARA - HATİPOĞLU

KARŞIYAKA MAH. HATİPOĞLU CAD. NO:13/A KEÇİÖREN - ANKARA

ANKARA - HAYMANA

YENİ MAH. ANKARA SOK. NO:51 B HAYMANA - ANKARA

ANKARA - IHLAMUR VADİSİ

ŞEVFAK MAH. ATATÜRK CAD. 57. SOK. NO:3/10 KEÇİÖREN / ANKARA

ANKARA - İNCİRLİ

İncirli Mahallesi Refik Saydam Caddesi No:23 - KEÇİÖREN / ANKARA

ANKARA - KARDEŞLER

Ayvalı mahallesi 159. cadde no: 2-1/A ETLİK - KEÇİÖREN / ANKARA

ANKARA - KAZAN

ATATÜRK MAH. ANKARA BULVARI NO:119/18 KAHRAMANKAZAN / ANKARA

ANKARA - KEÇİÖREN AKTEPE PAZAR

ADNAN MENDERES MAH. 1043 SOK. (ESKİ 21. SOK) NO:11/A KEÇİÖREN - ANKARA

ANKARA - KEÇİÖREN BAĞCI

ETLİK MAH. BAĞCI CAD. NO:23/A-B KEÇİÖREN - ANKARA

ANKARA - KEÇİÖREN KANUNİ

KANUNİ MAH. BAŞKENT SOK. NO:14 A KEÇİÖREN - ANKARA

ANKARA - KEÇİÖREN KARTALTEPE

YÜKSELTEPE MAH. MURAT ÇOBANOĞLU CAD. NO:17/D KEÇİÖREN - ANKARA

ANKARA - KEÇİÖREN MECİDİYE

ŞEFKAT MAH. EERDOĞAN SOK. MURDALI APT. NO:73/A-B KEÇİÖREN - ANKARA

ANKARA - KEÇİÖREN OVACIK

ATAPARK MAH. ÇAMBAŞI CAD. NO:66/A-B KEÇİÖREN - ANKARA

ANKARA - KEÇİÖREN UFUKTEPE

UFUKTEPE MAH. UFUKTEPE CAD. NO:27/A KEÇİÖREN - ANKARA

ANKARA - KEÇİÖREN YÜKSELTEPE

YÜKSELTEPE MAH. KARAKEÇİLİ CAD. (1668. CAD.) NO:24/A-B KEÇİÖREN - ANKARA

ANKARA - KIRKKONAKLAR

KIRKKONAKLAR MAH. 330 SOKAK NO:7/13-14-15 ÇANKAYA / ANKARA

ANKARA - KIZILAY

Milli Müdafa Cad. No:18 (Toprak Mahsulleri Ofisi Otoparkı) - ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA - KIZILCAHAMAM

KARŞIYAKA MAH. ANKARA CAD. NO:32/34 A KIZILCAHAMAM - ANKARA

ANKARA - KOLEJ

CEBECİ MAH. ZİYA GÖKALP CAD. NO.60/A ÇANKAYA /ANKARA

ANKARA - KÖŞK

ÇANKAYA MAH. ZİAURRAHMAN CAD. YILDIZ SİTESİ 22-BLOK APARTMANIN D: 21-22 ÇANKAYA / ANKARA

ANKARA - KÖŞK KANTİN

CUMHURBAŞKANLIĞI KÖŞKÜ 5 NO’LU KAPI KÖŞK KANTİNİ ÇANKAYA / ANKARA

ANKARA - KUŞCAĞIZ

KUŞCAĞIZ MAH. TAHRANLAR CAD. NO: 10/A KEÇİÖREN / ANKARA

ANKARA - MAMAK ABİDİNPAŞA

AŞIK VEYSEL MAH. TIP FAKULTESİ CAD. SÜMER APT. NO:108/2 MAMAK - ANKARA

ANKARA - MAMAK BAHÇELERÜSTÜ

BAHÇELERÜSTÜ MAH. 28 CAD.56 SK. NO:25/A-2/A-B MAMAK - ANKARA

ANKARA - MAMAK BAŞAK

BAŞAK MAH. KARAPÜRÇEK CAD. NO:36/A MAMAK - ANKARA

ANKARA - MAMAK EKİN

EKİN MAH. GEVAŞ CAD. NO:7/A-B-C MAMAK - ANKARA

ANKARA - MAMAK GAZNELİ MAHMUT PAŞA

KARAAĞAÇ MAH. GAZNELİ MAHMUT CAD. NO:2//B MAMAK - ANKARA

ANKARA - MAMAK GN. ZEKİ DOĞAN

KUTLU MAH. MUTLU CAD. NO:18/A MAMAK - ANKARA

ANKARA - MAMAK KARAPÜRÇEK

BAŞAK MAH. BAŞAK CAD. NO:38/A KARAPÜRÇEK - MAMAK - ANKARA

ANKARA - MAMAK KIBRISKÖY

KIBRISKÖY MAH. YUNUS EMRE CAD. NO:28/A-B MAMAK - ANKARA

ANKARA - MAMAK KUTLU

MUTLU MAH. İMAM ALİM SULTAN CAD. NO:123/A-B-C-D MAMAK - ANKARA

ANKARA - MAMAK MİSKET

MİSKET MAH. 289. CAD. NO:146 D-E MAMAK - ANKARA

ANKARA - MAMAK SEYYİD BATTAL GAZİ

HARMAN MAH. SEYİT BATTALGAZİ CAD. NO:5/1 A-B MAMAK - ANKARA

ANKARA - MAMAK TÜRKÖZÜ

TÜRKÖZÜ MAH. ŞEHİT AYHAN BABADAĞ CAD. NO:99/A MAMAK - ANKARA

ANKARA - MAMAK YEŞİLBAYIR

YEŞİLBAYIR MAH. SAĞDUYU CAD. NO:63/B MAMAK - ANKARA

ANKARA - MAMAK YEŞİLKUŞAK

KARAPÜRÇEK MAH. YEŞİL KUŞAK CAD. NO:25 A MAMAK - MAMAK

ANKARA - MAMAK ZERDALİTEPE

KÜÇÜK KAYAŞ MAH. ŞEHİT HANEFİ MUTLU CAD. NO:2/A-B MAMAK - ANKARA

ANKARA - MİTHATPAŞA

Fidanlık Mh. Sakarya Cd. No:23 Kızılay - ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA - NALLIHAN ÇAYIRHAN

ÇAYIRHAN MAH. ÇOCUKLARA SEVGİ (GAZİ) SOK. NO:30/A-B NALLIHAN - ANKARA

ANKARA - NECATİBEY

Kızılay Mh. Necatibey Cd. No:60 - ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA - OSMANGAZİ

UFUKTEPE MAH. OSMANGAZİ CAD. NO:21/A KEÇİÖREN - ANKARA

ANKARA - PARK CADDESİ

PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2864. CAD (PARK CAD) NO:34 ÇANKAYA / ANKARA

ANKARA - PINARBAŞI KOOPGROSS

Osmanlı Mahallesi Pırıl Sokak No:24 SİNCAN / ANKARA

ANKARA - POLATLI

KURTULUŞ MAH. ATATÜRK CAD. NO:142/A POLATLI / ANKARA

ANKARA - POLATLI ÇARŞI

CUMHURİYET MAH. YAVUZ SELİM CAD. NO:111/AA-BA POLATLI - ANKARA

ANKARA - POLATLI ŞEHİTLİK

ŞEHİTLİK MAH. ELÇİBEY CAD. NO:58 HA POLATLI - ANKARA

ANKARA - POLATLI ŞENTEPE

ŞENTEPE MAH. BELDE CAD. NO:10 BA POLATLI - ANKARA

ANKARA - PRESTİJ KONUTLARI

ALACAATLI MAH. 3341 SOKAK NO:B6/1 ÇANKAYA - ANKARA

ANKARA - PURSAKLAR

Merkez Mahallesi Belediye Caddesi No: 7/A - PURSAKLAR/ ANKARA

ANKARA - PURSAKLAR ERTUĞRULGAZİ

SARAY FATİH MAH. ERTUĞRUL GAZİ CAD. YÜZAKI SİTESİ NO:22 PURSAKLAR - ANKARA

ANKARA - PURSAKLAR PEHLİVAN

YUNUS EMRE MAH. PEHLİVAN SOK. NO:11/A PURSAKLAR - ANKARA

ANKARA - PURSAKLAR SARAY

SARAY FATİH MAH. SALTUK BUĞRA CAD. NO:23/B-C PURSAKLAR - ANKARA

ANKARA - PURSAKLAR YAVUZ BULVARI

FATİH MAH. YAVUZ BULVARI NO:4/A-B PURSAKLAR - ANKARA

ANKARA - RÜZGARLI

Anafartalar mahallesi Rüzgarlı caddesi NO:3-Z/1 ULUS ALTINDAĞ /ANKARA

ANKARA - SANCAKTEPE

SANCAKTEPE MAH. SARIKAMIŞ CAD. NO:6-6A-6B KEÇİÖREN - ANKARA

ANKARA - ŞEHİT YZB TUNCAY ORHAN

DEMETEVLER MAH. 408.CAD. (ESKİ 1. CAD) NO:41/A YENİMAHALLE - ANKARA

ANKARA - ŞENTEPE 2 DURAK

GÜVENTEPE MAH. KIZILCAHAMAM CAD. NO:67/A YENİMAHALLE - ANKARA

ANKARA - ŞEREFLİKOÇHİSAR

İSTİKLAL MAH. E 90 KARAYOLU CAD. NO:245 A/1 ŞEREFLİKOÇHİSAR - ANKARA

ANKARA - ŞEREFLİKOÇHİSAR İSTİKLAL

İSTİKLAL MAH. METİN ŞANAL BUL. NO:6/1 ŞEREFLİKOÇHİSAR - ANKARA

ANKARA - SERHAT

SERHAT MAH. 1302 SK. 17/A YENİ MAHALLE / ANKARA

ANKARA - SİNCAN

Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi Ayaşlılar Apartmanı No. 51 - SİNCAN / ANKARA

ANKARA - SİNCAN MALAZGİRT

MALAZGİRT MAH. YAŞAR KEMAL CAD. NO:53A-B SİNCAN - ANKARA

ANKARA - SİNCAN PLEVNE

AKŞEMSETTİN MAH. BOSNA CAD. NO:80/A SİNCAN - ANKARA

ANKARA - SİNCAN YAVUZ SULTAN SELİM

MENDERES MAH. YAVUZ SULTAN SELİM CAD. BİNA NO: 7F YENİKENT, SİNCAN - ANKARA

ANKARA - SİNCAN YENİKENT MARKET

MUSTAFA KEMAL MAH. VURAL BAYLAN BULVARI NO:63/ G-H YENİKENT- SİNCAN - ANKARA

ANKARA - SUBAYEVLERİ

A.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ GÜMÜŞDERE. 06120 KEÇİÖREN / ANKARA

ANKARA - T.ŞEKER

Etiler Mh. Etiler Cd. Şeker Fabrikası Girişi - ETİMESGUT/ANKARA

ANKARA - TÖREKENT

TÖREKENT MAH. 331.SOK NO:7/F-G-H SİNCAN - ANKARA

ANKARA - ULUS

Hacı Bayram Mh. Adnan Saygun Cad. Melike Hatun Camii Altı No:2/102 - ULUS/ANKARA

ANKARA - YAPRACIK

ATAYURT MAH. EVLİYA ÇELEBİ CAD. NO:20/3-4 ETİMESGUT - ANKARA

ANKARA - YAŞAMKENT

Yaşamkent Mh. 3158. Cd. No:32/C-3-4-5 - ÇANKAYA/ ANKARA

ANKARA - YENİKENT BATI

FEVZİ ÇAKMAK MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO:24/A-B SİNCAN - ANKARA

ANKARA - YENİKENT ÇOĞLU

ÇOĞLU MAH. 832 SOK. 15A/C-D YENİKENT, SİNCAN - ANKARA

ANKARA - YENİMAHALLE İVEDİK

RAGIP TÜZÜN MAH. İVEDİK CAD. NO:156/1 YENİMAHALLE - ANKARA

ANKARA - YENİMAHALLE İVEDİK 2

AŞAĞI YAYLALAR MAH. İVEDİK CAD. NO:227/B-C YENİMAHALLE - ANKARA

ANKARA - YENİMAHALLE YAKACIK

YAKACIK MAH. YAKACIK BULVARI NO:58/A-B YENİMAHALLE - ANKARA

ANKARA ÇANKAYA ANKA YAŞAMKENT

YAŞAMKENT MAH. 3250. CAD. ANKA MEYDAN AVM NO:26C/ AT-AU ÇANKAYA

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