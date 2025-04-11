TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8.500 PERSONEL ALIMI AÇIKLAMALARI: Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı itibarıyla 8 bin 500 personel alımı yapacağını açıkladı. Bakan İbrahim Yumaklı'nın duyurusuna göre, alımlar arasında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendis yer alacak. Başvurular için geri sayım sürerken, alım tarihleri ve başvuru kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığına dair detaylar henüz netleşmiş değil.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8500 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımının başvuru tarihleri henüz netleşmedi.

Bakan İbrahim Yumaklı açıklamasında 8 bin 500 personel alımının ilerleyen aylarda ekiplere katılacağını belirtmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvurularının, nisan ya da mayıs ayı içinde başlayacağı tahmin ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu.Yıkıcı gelen iklim değişikliğinin orman yangınlarıyla mücadele kısmında daha etkili olabilmek adına 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin olduğu toplam 8500 personel alınacak.

ALIMI YAPILACAK KADRO VE BRANŞLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu.