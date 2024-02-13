Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alımı son dakika açıklama ile gündeme geldi. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacağını duyurdu.1500 tarım işçisi alımı başvuru şartları ve tarihleri İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden gerçekleşecek. Meslek grupları ve kontenjanlara göre tarım işçisi alımı başvurularında özel koşullar da önem arz edecek. Başvuru yapmaya hazırlanan adaylar özel-genel şartları, başvuru tarihleri, hangi meslek gruplarına kaç kontenjan ayrıldığını merak ediyor.