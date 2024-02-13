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İŞKUR 1500 tarım işçisi alımı başvurusu nasıl yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuruları

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere bin 500 tarım işçisi alımı yapılıyor. Bakanlık daha önce 5 bin 500 sözleşmeli personel ve 158 tarım orman uzman yardımcısı alımı gerçekleştirmişti. Peki, İŞKUR 1500 tarım işçisi alımı ne zaman, başvuru başladı mı?

11:18 - 13/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alımı son dakika açıklama ile gündeme geldi. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacağını duyurdu.1500 tarım işçisi alımı başvuru şartları ve tarihleri İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden gerçekleşecek. Meslek grupları ve kontenjanlara göre tarım işçisi alımı başvurularında özel koşullar da önem arz edecek. Başvuru yapmaya hazırlanan adaylar özel-genel şartları, başvuru tarihleri, hangi meslek gruplarına kaç kontenjan ayrıldığını merak ediyor.

1500 tarım işçisi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024'te aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, 1500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı istihdam edecek. Personel alım süreci ardından işçi alımı için de sürecin ayrıntıları belli oldu. Bakan Yumaklı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu alım ilanlarının 13 Şubat- 19 Şubat tarihleri arasında İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yapılacağı da belirtildi.

KURA YÖNTEMİYLE BELİRLENECEK

1500 tarım işçisi yönetmelik hükümlerine göre İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından sınav yapılmadan kurayla belirlenecek. Kuralar 27 Şubat 2024 tarihinde noter huzurunda yapılacak.

1500 İŞÇİ ALIMI KARDO DAĞILIMI

Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 işçi alımı ilanı yayınlandıktan sonra alım yapılacak mesleklerin kadro dağılımı, özel, genel şartlar belli olacak.



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