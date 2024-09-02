"TCDD 109 işçi alımı başvuru şartları neler? TCDD işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. TCDD işçi alımı başvuruları ardından adaylar sözlü sınava katılım sağlayacak. Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek. Sözlü sınavlar ise Ankara'da yapılacak. 2024 TCDD işçi alımı detayları...

TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

TCDD 109 işçi alımı başvuruları 2-6 Eylül tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. Adayların KPSS puanı olması gerekiyor.

Toplam 109 işçi, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Eskişehir, Kırıkkale, Karabük, Zonguldak, Kayseri, İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Adıyaman, Malatya, Sivas, Hatay, Konya, Kütahya, Isparta ve Afyonkarahisar'da görevlendirilecek.

TCDD İŞÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Evrakları teslim alınıp, başvurusu kabul edilen adayların sözlü sınavı, TCDD web sitesi(http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihte TCDD İşletmesi GenelMüdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. (Evrakları posta yoluyla gönderip, yapılan incelemesonunda ilanda belirtilen şartları sağlamadığı tespit edilen adayların başvurusu kabuledilmeyerek evrakları imha edilecektir.)

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Sözlü sınavda Sınav Kurulu üyelerince adayların; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-yetenek-stres ve problem çözme 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, mezun oldukları program bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan üzerindendeğerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknikkonulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerindendeğerlendirilecektir.

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanlarınortalamasının %60'ı, KPSS puanının %40'ı alınarak başarı puanı belirlenecektir. Başarı puanı60 puanın altında olan adaylar ise başarısız sayılacaktır.

İSTENECEK BELGELER

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2- Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını,

3- Öğrenim belgesi fotokopisini, (Öğrenim belgesinde bölüm/alanı/dalı/programı belirtilmiş veya E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan barkotlu mezun belgesi olacaktır.)

4- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden veya Askerlik Şubesinden alınan Askerlik durum belgesini, (Belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğu belirtilecek, muaf olanlar muaf olma belgesini verilen belgeye ekleyecektir.)

5- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesini,

6- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü,