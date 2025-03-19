"TCMB faiz kararı 2025 ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Nisan toplantısı hangi gün yapılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılı faiz kararı takvimine göre, Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 25 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek. TCMB, faiz kararını aynı gün saat 14.00’te açıklayacak. Yıl içinde planlanan toplantılar kapsamında Ocak ve Şubat aylarında alınan faiz kararları sonrası, piyasalarda Nisan ayı kararı merakla bekleniyor.