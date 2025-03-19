"TCMB faiz kararı 2025 ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, 17 Nisan 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. TCMB, faiz kararını aynı gün saat 14.00’te kamuoyuna açıklayacak. Mart ayında yapılan son toplantıda politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45’ten yüzde 42,5’e çekilmişti. Nisan ayı toplantısında alınacak karar, piyasalarda yakından takip edilecek.
"TCMB faiz kararı 2025 ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Nisan toplantısı hangi gün yapılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılı faiz kararı takvimine göre, Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 25 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek. TCMB, faiz kararını aynı gün saat 14.00’te açıklayacak. Yıl içinde planlanan toplantılar kapsamında Ocak ve Şubat aylarında alınan faiz kararları sonrası, piyasalarda Nisan ayı kararı merakla bekleniyor.
MERKEZ BANKASI 2025 TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası'nın sıradaki faiz kararı toplantısı 17 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek.
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