Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TCMB faiz kararı 2025 ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Nisan toplantısı hangi gün yapılacak?

TCMB faiz kararı 2025 ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Nisan toplantısı hangi gün yapılacak?

13:3519/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

"TCMB faiz kararı 2025 ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, 17 Nisan 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. TCMB, faiz kararını aynı gün saat 14.00’te kamuoyuna açıklayacak. Mart ayında yapılan son toplantıda politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45’ten yüzde 42,5’e çekilmişti. Nisan ayı toplantısında alınacak karar, piyasalarda yakından takip edilecek.

"TCMB faiz kararı 2025 ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Nisan toplantısı hangi gün yapılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılı faiz kararı takvimine göre, Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 25 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek. TCMB, faiz kararını aynı gün saat 14.00’te açıklayacak. Yıl içinde planlanan toplantılar kapsamında Ocak ve Şubat aylarında alınan faiz kararları sonrası, piyasalarda Nisan ayı kararı merakla bekleniyor.

MERKEZ BANKASI 2025 TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası'nın sıradaki faiz kararı toplantısı 17 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek.

TCMB 2025 TAKVİMİ

19 Haziran 2025

24 Temmuz 2025

11 Eylül 2025

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

#TCMB
#Tcmb Faiz
#Tcmb Faiz Toplantı Tarihi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ taban puanları ne zaman açıklanacak 2025? MSÜ tercih takvimi açıklandı mı?