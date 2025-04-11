TCMB TOPLANTI TAKVİMİ: 2025 Nisan Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Nisan ayında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alacağı faiz kararı, ekonominin seyrini belirleyecek önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Faiz oranı kararı, özellikle enflasyonla mücadele ve ekonomik denge açısından kritik bir rol oynayacak. Peki, TCMB’nin 2025 Nisan faiz kararı ne zaman açıklanacak? Toplantı saat kaçta gerçekleşecek ve karar ne zaman duyurulacak? İşte detaylar…
Ekonomi gündeminin nabzı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) nisan ayında vereceği kritik faiz kararında atıyor. Bu kararın, hem döviz kurlarının seyri hem de enflasyon beklentilerinin yönetimi açısından önemli sonuçlar doğurması öngörülüyor. Dolayısıyla, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) hangi tarihte toplanıp kararını açıklayacağı, finans çevreleri ve piyasa oyuncuları tarafından büyük bir dikkatle bekleniyordu. TCMB, bu meraklı bekleyişe son vererek nisan ayı faiz kararı toplantısının tarihini resmen duyurdu. Peki, tüm gözlerin çevrildiği bu önemli karar ne zaman kamuoyu ile paylaşılacak? İşte tarih bilgisi...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıradaki faiz kararı toplantısı 17 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Alınan faiz kararı da saat 14.00'te açıklanacak.
SON FAİZ KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ikinci faiz kararını kamuoyuna duyurdu. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 42.5'e indirdi.
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