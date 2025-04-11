TCMB TOPLANTI TAKVİMİ: 2025 Nisan Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Ekonomi gündeminin nabzı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) nisan ayında vereceği kritik faiz kararında atıyor. Bu kararın, hem döviz kurlarının seyri hem de enflasyon beklentilerinin yönetimi açısından önemli sonuçlar doğurması öngörülüyor. Dolayısıyla, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) hangi tarihte toplanıp kararını açıklayacağı, finans çevreleri ve piyasa oyuncuları tarafından büyük bir dikkatle bekleniyordu. TCMB, bu meraklı bekleyişe son vererek nisan ayı faiz kararı toplantısının tarihini resmen duyurdu. Peki, tüm gözlerin çevrildiği bu önemli karar ne zaman kamuoyu ile paylaşılacak? İşte tarih bilgisi...