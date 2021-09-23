Apple'dan yeni hamle: Depresyon ölçerli iPhone geliyor

Apple'ın, iPhone'un sahibinin moralinin bozuk olduğunu bilmesini sağlayacak bir teknoloji üzerinde çalıştığı bildirildi.

Wall Street Journal'a göre telefon, sahiplerine onu kullanırken bakarak depresyon ve bilişsel zayıflamayı teşhis edebilecek. Haberde konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerin yanı sıra görülen belgelere atıfta bulunuldu ve çalışmalar kapsamında başlatılan ayrıntılı araştırmalar vurgulandı.

Telefon, sahibi hakkında topladığı bilgileri kullanabilecek ve bunları potansiyel olarak teşhis edilmelerini sağlayacak bir algoritmaya aktarabilecek.

TELEFON BİR DOKTOR GİBİ ANALİZ YAPACAK

Wall Street Journal'a göre telefon, kişilerin yüz ifadelerine, konuşma kalıplarına, nasıl yürüdüklerine, nasıl uyuduklarına ve daha fazlasına bakabilecek. Haber, telefonun kişilerin ne kadar hızlı yazdığına ve ne söylediğine de bakabileceğini öne sürdü.

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Tüm bu analizlerin telefonun kendisinde gerçekleşeceği ve şirketin gizlilik taahhüdüne uygun olarak Apple'a aktarılmayacağına işaret edildi. Apple halihazırda sağlık kayıtlarını diğer veri türlerinde yapmadığı şekilde koruyarak sunucularına yüklemek yerine telefonlarda, güvende tutuyor.

Haberde şirketin teknolojinin etkili olup olmayacağını anlamasına yardımcı olabilecek ve üniversitelerle işbirliği içinde yapılacak çalışmalar da olacağı aktarıldı. The Wall Street Journal, hala erken bir aşamada olmasına ve gelecekteki iPhone'larda yer almama ihtimaline rağmen Apple'ın olasılıklar konusunda iyimser olduğunu öne sürdü.

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