Apple'ın yeni MacBook Pro'su ve AirPods'u görücüye çıktı

Woom Watch’un uygun fiyatlı akıllı saatlerini inceledik

Woom Watch'un bol özellikli ve uygun fiyatlı akıllı saatleri C6, S20, K9 ve M1 modellerini inceledik. C6 modeli daha çok 1.4 inç'lik ekranı; değiştirilebilir kadranı, metal alaşım gövdesi ve uygulama özellikleriyle ön plana çıkarken; dahili mikrofon ve hoparlör sayesinde gelen aramaların doğrudan saat üzerinden cevaplanmasını sağlıyor. Ayrıca buna ek olarak Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformlardan gelen bildirimler de saat üzerinden kontrol edilebiliyor.



Diğer bir model S20. Bu akıllı saatte de yine 1.4 inç'lik bir ekrana yer veriliyor. Ayrıca Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı teknolojisi ve ek uygulama özellikleri epey başarılı. Metal alaşım gövde sağlamlığı önemli oranda artırırken IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık sunuluyor. Müziklerin doğrudan akıllı saatten kontrolünü sağlayan saat, akıllı telefon kamerası üzerinden fotoğraf çekme imkanı da sağlıyor.



K9 modelinin genel özelliklerine bakıldığında ise üründe 1.3 inç'lik yuvarlak kadranlı IPS ekran; gerçek zamanlı kalp atış hızı monitörü, çoklu spor modları ve şık tasarımı dikkat çekiyor. Ayrıca kutudan yedek kordonun da geldiği K9 modeli tek şarjda 14 ila 21 günlük bir kullanım süresi sunuyor. Metal alaşım malzeme sağlamlığı artırırken siyah ve kırmızı renkli silikon kordon kutu içeriğinde standart olarak geliyor.



Son olarak M1 de 360 x 360 piksel çözünürlükte görüntüler oluşturabilen 1.4 inç'lik ekran barındırıyor. Bu IPS ekran; özellikle yüksek parlaklık, geniş görüş açısı ve düşük tepki süresi gibi detaylar barındırıyor. Ayrıca güçlü yapısıyla birlikte su geçirmezlik özelliği dikkat çekiyor. Bluetooth 4.4 kablosuz bağlantı teknolojisiyle Android ya da iOS fark etmeksizin tüm cihazlarla eşleştirilip kullanılabiliyor.

