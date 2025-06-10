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Bakan Kacır: Ülkemizi temsil eden iki proje ISEF büyük ödülünü kazandı

Bakan Kacır: Ülkemizi temsil eden iki proje ISEF büyük ödülünü kazandı

14:1810/06/2025, Salı
DHA
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Ülkemizi temsil eden iki proje ISEF büyük ödülünü kazandı
Ülkemizi temsil eden iki proje ISEF büyük ödülünü kazandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2025 yılı Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda öğrencilerimiz yine göğsümüzü kabarttı. 24 öğrencimizin 14 proje ile katıldığı yarışmada ülkemizi temsil eden 2 proje ISEF büyük ödülünü kazandı" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;
"2025 yılı Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda öğrencilerimiz yine göğsümüzü kabarttı. 24 öğrencimizin 14 proje ile katıldığı yarışmada ülkemizi temsil eden, 2 proje ISEF büyük ödülünü kazandı, 3 proje ise özel ödüle layık görüldü. Dünyanın en prestijli lise düzeyi bilim yarışmalarından birinde ülkemize bu gururu yaşatan öğrencilerimizi, onlara yol gösteren değerli danışmanlarını ve en kıymetli varlıkları çocuklarını destekleyen ailelerimizi yürekten tebrik ediyorum"



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