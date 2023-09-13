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Teknoloji

Dünyada bir ilk: Meclis'te bin yıllık uzaylı cesetleri gösterildi

Meksika Kongresi ilginç bir sergiye ev sahipliği yaptı. Kongrede Meksikalı gazeteci ve ufolog Jaime Maussan'ın Peru'nun Cusco kentinde bulduğu ve bin yaşında olduğu iddia edilen iki cesedi sunmasına izin verildi. Toplantıda Amerika Güvenli Havacılık İcra Direktörü ve eski ABD Donanması pilotu Ryan Graves de hazır bulundu.

Lokman Özdemir
10:07 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Meksika kongresi

Meksika kongresi

UFO meraklıları
Meksika
'nın başkenti
Mexico City
'de ortaya çıkan çarpıcı bir olayla sevindiler.

Meksika kongresinde, gazeteci ve ufolog Jaime Maussan'ın öncülüğünde, uzaylı olduğu iddia edilen iki cesedin ortaya çıkarıldığı resmi bir etkinlik yapıldı.

Bin yıllık uzaylı cesetleri gösterildi

Marca'da yer alan habere göre; İki küçük
"insan olmayan"
ceset, herkesin görebilmesi için pencereli kutularda sergilendi.

Peru'nun Cusco kentinde bulunan mumyalanmış küçük örneğin bin yıllık olduğu iddia ediliyor.

Toplantıya Amerika Güvenli Havacılık İcra Direktörü ve eski ABD Donanması pilotu Ryan Graves de katıldı.

Yemin ederek bulgularını açıkladı

Maussan, yemin ederek hükümet yetkilileri ve ABD'li yetkililere hitaben bulgularını açıkladı. UFO örneğinin yakın zamanda Meksika Özerk Ulusal Üniversitesi'nde (UNAM) incelendiğine dair güvence veren Maussan radyokarbon tarihleme tekniği ile DNA kanıtlarının elde edebildiğini belirterek şöyle konuştu;

  • "Bu örnekler bir UFO enkazından sonra bulunan varlıklar değil. Diatom (yosun) madenlerinde bulundular ve daha sonra fosilleştiler."

Söz konusu bulguların bilim ve astronomi dünyasında nasıl bir etkiye sahip olacağı önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.




#Meksika
#Mexico City
#UFO
#uzaylı
19 dakika önce
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