Dünyada bir ilk: Meclis'te bin yıllık uzaylı cesetleri gösterildi

Meksika kongresi
Meksika kongresinde, gazeteci ve ufolog Jaime Maussan'ın öncülüğünde, uzaylı olduğu iddia edilen iki cesedin ortaya çıkarıldığı resmi bir etkinlik yapıldı.
Bin yıllık uzaylı cesetleri gösterildi
Peru'nun Cusco kentinde bulunan mumyalanmış küçük örneğin bin yıllık olduğu iddia ediliyor.
Toplantıya Amerika Güvenli Havacılık İcra Direktörü ve eski ABD Donanması pilotu Ryan Graves de katıldı.
Yemin ederek bulgularını açıkladı
Maussan, yemin ederek hükümet yetkilileri ve ABD'li yetkililere hitaben bulgularını açıkladı. UFO örneğinin yakın zamanda Meksika Özerk Ulusal Üniversitesi'nde (UNAM) incelendiğine dair güvence veren Maussan radyokarbon tarihleme tekniği ile DNA kanıtlarının elde edebildiğini belirterek şöyle konuştu;
- "Bu örnekler bir UFO enkazından sonra bulunan varlıklar değil. Diatom (yosun) madenlerinde bulundular ve daha sonra fosilleştiler."
Söz konusu bulguların bilim ve astronomi dünyasında nasıl bir etkiye sahip olacağı önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.