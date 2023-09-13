Dünyada bir ilk: Meclis'te bin yıllık uzaylı cesetleri gösterildi

UFO ve uzaylı tartışmaları tüm hızıyla devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı gizliliği kaldırılan belgelerin yayınlanacağı internet sitesinin geçen 30 Ağustos'ta açıldığını duyurdu. Dünya üzerinde en çok UFO görülen noktaların da harita ile belirtildiği sitede, bu konuda yapılacak ihbarlar da kabul edilecek.